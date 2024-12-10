阿萨德倒台 欧洲多国暂停裁决叙利亚难民申请

叙利亚当权者阿萨德下台后，除德国外，其它一些欧洲国家也暂停对叙利亚难民的庇护申请作出决定。

（德国之声中文网）瑞典、挪威、丹麦和英国周一（12月9日）宣布暂停对叙利亚难民申请以及遣返做出决定。奥地利则宣布将制定遣返计划。

奥地利总理内哈默向《图片报》表示，正在制定一项"有序的叙利亚遣返计划"。叙利亚难民申请程序以及家庭团聚也暂时停止。目前约有10万名叙利亚人生活在奥地利，是欧洲最大的叙利亚流亡社群之一。

德国难民与移民局（Bamf）周一也暂停对叙利亚难民申请的决定，直到叙利亚局势更明朗。

瑞典移民局法律部负责人贝克斯留斯（Carl Bexelius）表示，将暂时停止对叙利亚难民的遣返。不过，该国极右翼瑞典民主党主席阿克松（Jimmie Akesson）则呼吁叙利亚难民返回该国。

瑞典在2015和2016年接收的叙利亚难民人数在欧盟第二多，仅次于德国。2015年瑞典登记162877名避难申请者，其中51338人来自叙利亚。

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丹麦难民局也表示，鉴于叙利亚目前形势非常不确定，暂停相关69个叙利亚难民申请案例的处理。丹麦的难民政策十分严格。2020年中，该国是欧盟首个重新审核数百个叙利亚难民案例的国家，理由是"大马士革的处境"不再为避难许可提供充分理由，不过，该国并未落实具体遣返。

挪威也表示暂停叙利亚难民申请处理。自今年初，挪威收到1933个叙利亚难民申请。

法国内政部也表示，预计将暂停叙利亚难民申请程序。法国移民局称，今年有超过4000名叙利亚人登记申请避难。

法国也是难民重要的中转国。今年1-9月，近2900名叙利亚人乘小船经英吉利海峡抵达英国。

英国内政部也宣布，在"评估"当前局势期间，暂停叙利亚难民申请决定。

作为大量逃往欧盟的叙利亚难民的"门户"国家，希腊表示，希望叙利亚难民能"安全"返回家乡。政府发言人马里纳基斯（Pavlos Marinakis）表示，阿萨德下台应让叙利亚实现和平以及平稳的权力交接、合法的民选政府，并终结该国的难民潮。

意大利总理梅洛尼政府也表示，继其它欧盟伙伴国之后，该国也将暂停叙利亚难民申请程序。

联合国难民署UNHCR则敦促在此问题上保持"耐心和警醒"。署长格兰迪（Filippo Grandi）表示，希望当地的局势发展"终于能让叙利亚难民自愿、安全和持久返回该国成为可能，并且难民能够获取足够的信息来作出这一决定"。

（法新社、德新社）

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