阿萨德倒台 德国暂停叙利亚难民申请程序

本周一，德国联邦移民和难民事务管理局宣布暂时停止对叙利亚人的庇护申请做出决定。同一天，奥地利内政部也宣布，暂停对叙利亚人的所有庇护申请程序。

（德国之声中文网）阿萨德倒台的消息在德国也获得了积极反响。德国总理肖尔茨将阿萨德的倒台描述为“好消息”，他在一份声明中表示：“巴沙尔·阿萨德残酷地压迫他的人民。他导致无数人丧命，迫使无数人逃离，其中许多人已经抵达德国。”

上周末，大量叙利亚人在德国多个城市庆祝阿萨德政府的意外垮台。

德国政界对协助在德叙利亚难民返乡的讨论也变得更加热烈。

德国联盟党议会当选副主席施潘（Jens Spahn）在接受RTL/ntv采访时说：“作为第一步我们可以提出这样一项建议：联邦政府可以说，每一个想返回叙利亚的难民，我们都可以提供返乡包机，而且还可以获得1000欧元的回乡落户补贴。”

他建议作为第二步，德国与奥地利、土耳其和约旦作为接收叙利亚难民数量最多的四个国家可以召开一场“重建与返乡会议”。

绿党籍政治人物戈林-埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）则警告不要仓促讨论遣返的问题。她在接受rbb采访时表示，许多叙利亚难民希望尽快返回家园。但德国现在立即遣返在这里上学的孩子的想法会带来了很大的不确定性。

“当然，如果那里一个安全的国家，那么人们应该也将会返回，”她说，“但首先我们得看看叙利亚局势如何发展。”

目前德国联邦政府对如何应对境内叙利亚人的问题仍持谨慎态度。外交部一名发言人表示，叙利亚局势仍“变数颇多”，待局势相对明朗一些之后，就会对该国的评估做出更新。这名发言人还补充说：“这种新的局势最终是否会导致新的难民潮，还是稳定的局势能否给难民提供长期返回家园的机会，都还有待观察。”

内政部长费瑟（Nancy Faeser）也强调，目前叙利亚局势仍然十分混乱，德国难民管理局必须“根据新形势调整其决策实践”。她警告，暂时不应该就在德叙利亚难民的前景进行讨论。她补充说：“对居住在德国的已获承认的叙利亚难民的保护状况做出进一步评估，也要取决于叙利亚事态的进一步发展。”

内政部一位发言人此前曾指出，只有原籍国的情况“持久”改善——“即不仅仅是短期内”——才可以撤销难民身份。



入籍德国的叙利亚难民 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国暂停审批叙利亚人的庇护申请

本周一（12月9日），德国联邦移民和难民事务管理局（Bamf）宣布暂时停止对叙利亚人的庇护申请做出决定。目前有超过47000份叙利亚人的庇护申请正在等待审理，其中46081份是初次申请。

这意味着现在叙利亚人的难民申请“会被搁置，其他国家申请者的申请会被优先审核处理”。

根据德国联邦内政部提供的最新数据，截至10月31日，在德国境内居住的叙利亚人总共达到974136名。其中5090人是难民申请者，321444人拥有难民身份，329242人享有辅助保护（subsidiary protection）。辅助保护一般提供给不符合庇护标准， 但有理由认为一旦其返回本国将面临严重的不公正，以及因此不能或不愿寻求该国保护的外国人。剩下的人拥有其他居留许可，例如通过家庭团聚而获得的居留许可。

在德国居住的叙利亚人庆祝阿萨德倒台。 图像来源: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

奥地利暂停对叙利亚人的所有庇护申请程序

奥地利内政部也在本周一宣布，暂停对叙利亚人的所有庇护申请程序。据该部称，目前大约有7300个尚在审核的庇护程序会受到影响。今年1月至11月，叙利亚公民在奥地利提交了12871份庇护申请。

奥地利内政部还宣布，也会检查所有已批准的庇护决定。内政部长格哈德·卡纳 (Gerhard Karner) 表示：“在这种情况下，我已指示内政部准备有序的向叙利亚遣返和驱逐的计划。”与此同时，叙利亚人申请在奥地利的家庭团聚申请也被暂停。

（综合报道）

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