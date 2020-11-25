 阿联酋正式批准使用中国新冠疫苗 | 科技环境 | DW | 09.12.2020

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科技环境

阿联酋正式批准使用中国新冠疫苗

阿拉伯联合酋长国周三（12月9日）正式批准中国药业大亨——中国医药集团有限公司（Sinopharm）研发的新冠疫苗上市。阿联酋通讯社的一则消息称，颁发许可证是该国卫生当局信任这一疫苗的安全性和有效性的一个强有力证明。

China Corona-Pandemie | Sinopharm

中药集团科研人员研发疫苗

（德国之声中文网）根据阿联酋国家通讯社的报道，该国卫生部发表声明称，对最后一期临床试验数据的中期分析结果显示，该疫苗的总有效率为86%，其中，"中和抗体的血清转化率达到99％，预防中度和重度疾病的有效性为100％"。

还在9月份，阿联酋即已紧急批准医护人员接种该疫苗。

阿联酋卫生官员称，分析结果显示，接种该疫苗没有值得重视的安全隐患。该国卫生部的声明中没有表示，在临床试验过程中，是否发现有任何副作用，有多少受试者患病、接种疫苗或安慰剂的人数各是多少。

有关下一步接种战略，该国卫生部未提供信息。

中方研发的4种新冠候选疫苗中有3种使用灭活病毒。国药集团的疫苗是其中之一。这意味着，它们毋须像辉瑞/ BioNTech或莫德纳公司研发的疫苗那样深冻，从而易于物流和储藏。

中国方面迄今未公开发表过有关其疫苗安全性或有效性的数据。

中国和俄罗斯迄今都没有向欧洲药品管理局（EMA）递交其新冠疫苗上市申请书。该机构负责人库克（Emer Cooke）对意大利《共和国报》表示，"到目前为止，中俄两国均未申请批准其疫苗上市。一旦它们申请，我们将评审相关数据。"

 

凝炼／石涛（路透社、法新社）

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