阿联酋正式批准使用中国新冠疫苗

（德国之声中文网）根据阿联酋国家通讯社的报道，该国卫生部发表声明称，对最后一期临床试验数据的中期分析结果显示，该疫苗的总有效率为86%，其中，"中和抗体的血清转化率达到99％，预防中度和重度疾病的有效性为100％"。

还在9月份，阿联酋即已紧急批准医护人员接种该疫苗。

阿联酋卫生官员称，分析结果显示，接种该疫苗没有值得重视的安全隐患。该国卫生部的声明中没有表示，在临床试验过程中，是否发现有任何副作用，有多少受试者患病、接种疫苗或安慰剂的人数各是多少。

有关下一步接种战略，该国卫生部未提供信息。

中方研发的4种新冠候选疫苗中有3种使用灭活病毒。国药集团的疫苗是其中之一。这意味着，它们毋须像辉瑞/ BioNTech或莫德纳公司研发的疫苗那样深冻，从而易于物流和储藏。

中国方面迄今未公开发表过有关其疫苗安全性或有效性的数据。

中国和俄罗斯迄今都没有向欧洲药品管理局（EMA）递交其新冠疫苗上市申请书。该机构负责人库克（Emer Cooke）对意大利《共和国报》表示，"到目前为止，中俄两国均未申请批准其疫苗上市。一旦它们申请，我们将评审相关数据。"

凝炼／石涛（路透社、法新社）

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