 阿联酋：俄罗斯人逃避制裁的首选之地 | 经济纵横 | DW | 12.03.2022

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经济纵横

阿联酋：俄罗斯人逃避制裁的首选之地

这里阳光明媚，法律灰暗；政治稳定，透明度低；购买房产可以获得居住签证，也不容易被引渡——这就是阿联酋，俄罗斯寡头和富人们逃避制裁的首选之地。

在迪拜买房房产可以获得定居签证

在迪拜买房房产可以获得定居签证

（德国之声中文网）总部设在迪拜的俄语生活方式杂志《俄罗斯酋长国》（Russian Emirates）在其网站上为读者回答一些常见的日常生活问题，例如在阿联酋哪里可以找到俄罗斯食品，哪里有讲俄语的医生等等。不过该网站目前最受欢迎的问题是： "我可以获得阿联酋公民身份吗？"这个问题已有超过83,000次浏览。

在过去的两周里，也就是自俄罗斯入侵乌克兰而遭到西方国家实施制裁以来，《俄罗斯酋长国》网站的读者人数几乎翻了一番，一周内有近30万次浏览。

专家认为，这一趋势可能还将持续，因为俄罗斯人正在寻找避免制裁、保存财富的方法。一些人可能也在试图逃避他们认为日益危险的国内政治局势。

一位本月到访迪拜的俄罗斯石油行业人士告诉德国之声，那里的气氛发生了明显的变化。这位业内人士说："由于俄罗斯人离开（他们的国家）并寻找安全的金融避风港，大量资本涌入迪拜，让人感觉这里发生了令人难以置信的变化。"

其他媒体报道也显示俄罗斯寡头的私人飞机在莫斯科和迪拜之间穿梭频繁。一家乌克兰报纸报道说，当地情报机构怀疑这些寡头正在将私人财产运往迪拜以获得安全庇护。

公开资料显示，调查人员利用海上交通网站也发现了几艘停泊在迪拜的超级游艇。由于阿联酋没有对俄罗斯实施与西方一样的严厉制裁，这些超级游艇可以安全停泊。

一些欧盟国家政府扣押了俄罗斯寡头的超级游艇

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来自俄罗斯的咨询请求大量增加

尽管阿联酋与美国有着长期的国家安全联系，但阿联酋一直试图避免在俄罗斯入侵乌克兰战争中站队，也没有对俄罗斯实施制裁。其结果是，据迪拜的俄语商业顾问向国际媒体透露，来自俄罗斯的咨询请求大量增加。

华盛顿乔治敦大学教授、腐败与洗钱问题专家维托里（Jodi Vittori）证实："人们越来越担心，迪拜将成为俄罗斯寡头资金的枢纽所在。"

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俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家纷纷出台了制裁措施，誓要让俄罗斯经济陷入深渊。而在经济高度全球化的今天，针对俄罗斯的经济制裁，也会严重影响其他国家民众的生活，其中也包括西方民众。

泰国官员周二（3月8日）表示，目前有7000多名来自俄罗斯的游客滞留在泰国。泰方正在努力为他们安排归国航班。

美国总统拜登定于周二宣布对俄罗斯新惩罚措施，其中包括禁止从俄罗斯进口原油和天然气。克里姆林宫称将“严肃思考”。

曾被派往北约参与反腐工作的维托里说，实际上，自20世纪90年代末以来，俄罗斯黑钱就源源不断地流往迪拜。

"但任何人都难以判断目前可能会有多大的增长。"维托里解释说："因为大部分都是不可见的。"

透明国际的研究员马丁尼（Maira Martini）指出，这是因为阿联酋当局并没有收集相关信息。

维托里说，腐败调查人员在调查此谁在阿联酋拥有什么财产时，大多数时候不得不依赖泄密文件。

被列入金融监督机构的“灰色名单”

马丁尼说，由于金融行动特别工作组（FATF）等机构加强了审查，最近由一些规则发生了变化。

经过一年的观察，该监督机构在本月初将阿联酋列入"灰色名单"。这意味着它是"一个被加强监控的司法管辖区"。

阿联酋出台了一些新的规则，以更好地控制潜在的非法资金。但是，马丁尼和维托里认为，当局在执行这些规则方面实际上无所作为。

马丁尼告诉德国之声："现在，如果你在阿联酋开公司，你终于会被问到谁是真正的幕后老板。"

马丁尼说，尽管如此，在阿联酋仍然很容易藏匿财富。例如，阿联酋在其七个酋长国有39个各不相同的公司注册点。"这怎么可能是一个有效的系统？"马丁尼说，"简直一团混乱。"

阿联酋还有40多个所谓的 "自由区"，主要设在迪拜。在这些地方，外国人可以设立（或转移）公司。

马丁尼说，"如果投资房地产或者基金，没有人会问你任何问题。"

迪拜的一个海滨浴场。继印度人之后，俄罗斯人成了迪拜的第二大游客群体

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在阿联酋购买房产相对来说比较容易，不需要当地担保就可以拿到居住签证。调查人员发现，购买公寓或者开办企业很少繁文缛节，现金为王。

投资价值约27.2万美元的房地产，可以让买家获得三年的阿联酋签证。投资约136万美元，可获得五年期签证。普通的中上层俄罗斯人，如果担心自己的生意被政府侵占或者国内的经济崩溃，这里是一个可以考虑的避风港。

根据俄罗斯法律，政治人物需要申报外国财产。有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）是一个由调查记者组成的全球网络，其数据库显示，俄罗斯人在阿联酋的房产只有62处得以登记--包括车库、公寓和住宅楼。

肮脏与干净结合的独特魅力

当然，阿联酋并不是逃离制裁的俄罗斯富豪的唯一选择。FATF的灰色名单上有23个国家，包括巴基斯坦、南苏丹、开曼群岛、也门和摩洛哥等。但这些国家和地区中，有一些支持对俄罗斯的经济切割。

此外，阿联酋还有一些别的吸引力。"它是一个独特的地方，"维托里说，"不像开曼群岛那样是一个中转站，它更像是一个非法金融的一站式商店。"

维托里说，迪拜也有很多"干净的钱"。许多在中东地区经营的跨国企业以此为基地进行合法经营。

"没有人在只有'脏钱'的地方投资，因为大家都知道那里很脏，这太明显了。"维托里解释说，"因此，正是因为结合了干净和肮脏，迪拜才如此具有吸引力。"

人们担心俄罗斯寡头们将利用迪拜来逃避制裁

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长期以来，迪拜也俄罗斯人喜爱的免签证度假目的地。在新冠疫情发生之前的2019年，这里吸引了大约73万名俄罗斯游客。据称，目前约有10万俄语人士居住在阿联酋，其中约4万人来自俄罗斯，其余来自前苏联国家。

阿联酋的政治环境也有利于藏匿财富。阿联酋的每个酋长国都是君主制，政治上以部落权力为基础。人权活动家将其描述为专制国家，没有真正的政治反对派，公民社会、言论自由和新闻自由都遭到扼杀。

交易秘密，政局稳定，政府行动缓慢

维托里说，这意味着来自记者、活动家的监督较少，同时又有相对稳定的政局。

透明国际的马丁尼说："贪污犯和腐败分子可能不关心国内的稳定，但是当涉及到财富安全时，贪污犯和腐败分子就会考虑法律和秩序。"

她认为，还有两个原因导致阿联酋成为不义之财的藏身宝地。首先，金融交易在这里具有较高的保密性；其次，阿联酋 "在这些问题上与其他国家没有太多合作"。

FATF报告称，在2013年至2018年期间，迪拜收到了来自国外的合作请求大约有300项，但只对其中的89项采取了行动。

"（阿联酋当局）行动非常缓慢，绝不主动出击。"马丁尼总结说，"例如，一个人移居到那里之后，几乎不可能被引渡回国。所有这些特点，使得它对那些想要避免制裁或隐藏财富的人非常、非常具有吸引力。"

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