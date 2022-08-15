 阿米尼之死引发伊朗全境抗议浪潮 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.09.2022

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时政风云

阿米尼之死引发伊朗全境抗议浪潮

一名年轻女性被警方关押期间死亡的事件引发的抗议浪潮仍在继续发酵。人权组织宣称，警方的镇压行动至少造成六人丧生。

阿米尼被控佩戴头巾不和规范而被风俗警方拘捕，关押期间，阿米尼宣告死亡。

阿米尼被控佩戴头巾"不和规范"而被风俗警方拘捕，关押期间，阿米尼宣告死亡。

（德国之声中文网）现年22岁的年轻女性阿米尼被控佩戴头巾"不和规范"而被风俗警方拘捕。关押期间，阿米尼宣告死亡。上周五伊朗当局证实阿米尼的死讯之后，事件在伊朗引发了广泛的抗议浪潮。

人权积极分子宣称，库尔德裔女性阿米尼在被关押期间，遭警察猛击头部而死亡。但当局驳斥了这一说法，并承诺将就事件展开调查。

社媒中流转的同抗议集会有关的视频显示，一些女性示威者摘掉了头巾，并将其投入篝火，或象征性地将头发剪短。首都德黑兰的一次集会上，示威者高喊"不要头巾，不要面罩，要自由，要平等"等口号。纽约和伊斯坦布尔等地，也举行了声援集会。

伊朗官方媒体报道称，夜间的街头抗议活动已经持续五天，并已扩展至15个城市。为了驱散参与者多达千人的集会活动，警方动用了催泪瓦斯，并逮捕了部分示威者。

总部位于伦敦的人权组织"宣言19条"宣称，"有关伊朗警方和保安力量非法使用暴力手段，包括向示威者开枪射击的报道，令人极度不安。"

伊朗官方通讯社报道称，示威者呼喊反政府口号，并向警方投掷石块，还纵火点燃警车和垃圾桶。伊朗最高精神领袖哈梅内伊周三发表了公开讲话，但并未提及波及全境的抗议浪潮。

迄今为止，抗议活动中已有六人丧生。

迄今为止，抗议活动中已有六人丧生。

总部位于挪威的库尔德人权组织 Hengaw宣称，迄今为止，已有示威活动中已有六人死亡，另有450受伤，五百多人被捕。这些数据目前无法得到独立核实。网络上流转的视频显示，伊朗南部设拉子（Shiraz ）持续至凌晨的抗议活动中，警方向示威者开枪。

阿米尼死亡事件以及伊朗当局对此事的反应，已经引起了美国、法国等一系列国家的谴责。这也是2019年以来，伊朗境内规模最大的抗议浪潮。

伊朗外交部发言人卡纳尼（ Nasser Kanani）周二对"境外势力的干预"予以谴责。他表示："一些国家以一起正在调查中的事件为借口，试图达到反对伊朗政府和民众的目的。"

（路透社）

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