阿米尼之死引发伊朗全境抗议浪潮

（德国之声中文网）现年22岁的年轻女性阿米尼被控佩戴头巾"不和规范"而被风俗警方拘捕。关押期间，阿米尼宣告死亡。上周五伊朗当局证实阿米尼的死讯之后，事件在伊朗引发了广泛的抗议浪潮。

人权积极分子宣称，库尔德裔女性阿米尼在被关押期间，遭警察猛击头部而死亡。但当局驳斥了这一说法，并承诺将就事件展开调查。

社媒中流转的同抗议集会有关的视频显示，一些女性示威者摘掉了头巾，并将其投入篝火，或象征性地将头发剪短。首都德黑兰的一次集会上，示威者高喊"不要头巾，不要面罩，要自由，要平等"等口号。纽约和伊斯坦布尔等地，也举行了声援集会。

伊朗官方媒体报道称，夜间的街头抗议活动已经持续五天，并已扩展至15个城市。为了驱散参与者多达千人的集会活动，警方动用了催泪瓦斯，并逮捕了部分示威者。

总部位于伦敦的人权组织"宣言19条"宣称，"有关伊朗警方和保安力量非法使用暴力手段，包括向示威者开枪射击的报道，令人极度不安。"

伊朗官方通讯社报道称，示威者呼喊反政府口号，并向警方投掷石块，还纵火点燃警车和垃圾桶。伊朗最高精神领袖哈梅内伊周三发表了公开讲话，但并未提及波及全境的抗议浪潮。

总部位于挪威的库尔德人权组织 Hengaw宣称，迄今为止，已有示威活动中已有六人死亡，另有450受伤，五百多人被捕。这些数据目前无法得到独立核实。网络上流转的视频显示，伊朗南部设拉子（Shiraz ）持续至凌晨的抗议活动中，警方向示威者开枪。

阿米尼死亡事件以及伊朗当局对此事的反应，已经引起了美国、法国等一系列国家的谴责。这也是2019年以来，伊朗境内规模最大的抗议浪潮。

伊朗外交部发言人卡纳尼（ Nasser Kanani）周二对"境外势力的干预"予以谴责。他表示："一些国家以一起正在调查中的事件为借口，试图达到反对伊朗政府和民众的目的。"

（路透社）

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