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澳大利亚记者，泄密网站维基解密的董事与发言人。在作为维基解密的代言人与编辑之前，阿桑奇曾是物理与数学专业的学生、程序员和黑客。
2010年国际刑警组织以涉嫌性犯罪为由，对阿桑奇发出国际逮捕令。2012年上诉失败后，藏身于厄瓜多尔驻伦敦大使馆。2017年5月，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。
厄瓜多尔驻伦敦大使馆曾给予这位国际著名爆料者提供保护。而现在，这个南美国家立场大变。
阿桑奇的支持者们希望默克尔在同拜登的会晤中，能表达释放维基解密创始人的愿望。 这可能是默克尔以德国总理身份与这位美国总统的最后一次会晤。
近十年来，阿桑奇不是躲在伦敦的厄瓜多尔大使馆，就是被关押在英国监狱里。但是，他的个人生活倒没有闲着。他和自己的律师莫里斯相恋并生下两个儿子。现在，两人计划在监狱里结婚，婚期定在7月3日他的50岁生日之前。
美国司法部表示，拜登政府计划继续寻求将阿桑奇从英国引渡至美国。英国法官上月做出拒绝引渡的裁决，称引渡可能导致阿桑奇自杀。本周五是美国对该裁决提出上诉的最后期限。
1月4日，伦敦一法院裁决是否将阿桑奇引渡给美国。联合国酷刑问题特别报告员梅尔策（Nils Melzer）此前在接受德国之声的采访中抨击这是一种政治审判、缺失法治。
英国法院裁定，因为精神健康原因，维基解密创始人阿桑奇不能被引渡到美国。2010年，维基解密发布了数十万份秘密文件，因此遭到美国指控。如果指控罪名成立，他可能被判最高175年监禁。
中國著名異議藝術家艾未未9月28日在倫敦法院外抗議，呼籲不要將阿桑奇引渡至美國，還這位維基解密創始人自由。艾未未的文化衫也非常吸睛。
阿桑奇引渡听证会将于本周内结束。艾未未在伦敦老贝利法院外举行无声抗议，反对将他引渡到美国。
继2月的一次聆讯之后，维基解密创始人阿桑奇本周一再次被押至伦敦中央刑事法院接受聆讯。今后大约三周内，这家法院将决定是否依据18项指控将他引渡到美国。
现在，阿桑奇还被控教唆他人盗窃网络信息。不过，此举不会导致这位维基解密创始人的处境更糟：根据现有指控，已能判处他最高175年监禁。
英国媒体报导，维基解密创办人阿桑奇（Julian Assange）在藏匿于厄瓜多驻伦敦大使馆的期间，和他的律师莫里斯（Stella Morris）相恋并诞下两子。如今，他的未婚妻担忧他在监狱中染上新冠病毒，呼吁英国政府释放阿桑奇。
美国法院周五下令释放前维基解密信息提供者曼宁。鉴于大陪审团已经解散，如今已经不再需要曼宁的证词，法官作出释放曼宁的决定。在宣判的两日前，曼宁曾在狱中自杀未遂。
和维基解密创办人阿桑奇一样，切尔西·曼宁成了一位标志性人物；和阿桑奇一样，她也继续受到司法当局的重压，经历同样严重的后果。
伦敦一家法院周一开始审理维基泄密创始人阿桑奇（Julian Assange）引渡美国案。如果他在美国被定罪，将面临最高175年的监禁。
阿桑奇的律师说，如果阿桑奇同意宣称俄罗斯与2016年民主党电邮泄露无关，特朗普可以提供赦免。而白宫则声明这是彻头彻尾的谎言。
维基解密创办人阿桑奇健康状况堪忧并非新闻，如今，逾百名医生和科学家紧急呼吁终止对阿桑奇的拘押，因为他有可能死于所受的“虐待”。
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