澳大利亚记者，泄密网站维基解密的董事与发言人。在作为维基解密的代言人与编辑之前，阿桑奇曾是物理与数学专业的学生、程序员和黑客。

2010年国际刑警组织以涉嫌性犯罪为由，对阿桑奇发出国际逮捕令。2012年上诉失败后，藏身于厄瓜多尔驻伦敦大使馆。2017年5月，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。