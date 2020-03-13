阿桑奇藏匿使馆期间与律师相恋产子

(德国之声中文网) 现在48岁的阿桑奇在去年被英国警方逮捕入狱以前，在厄瓜多驻伦敦大使馆前后共生活了七年。在南非长大的瑞典裔律师莫里斯（Stella Morris）告诉《星期日邮报》，她在2011年因为法律工作与当时还在大使馆生活的阿桑奇结识，之后在2015年相恋，2017年订婚。莫里斯产下的两个儿子，现在分别是一岁和两岁。

根据报导，莫里斯现在之所以决定公开他们的关系，是因为她认为疫情严重，她不相信在伦敦贝尔马什监狱(Belmarsh Prison)的阿桑奇能够抵抗病毒。她担忧阿桑奇一旦染疫便会死去。

《星期日邮报》的报导附上阿桑奇与婴儿的照片。莫里斯承认与阿桑奇「坠入爱河」，且说两人正在准备结婚。

英国一间高级法院已经在上个月驳回阿桑奇的保释，法官说，新冠疫情不构成他获释的条件。法院认为，阿桑奇可能会再次试图从高度戒备的监狱获得保释。

莫里斯告诉《星期日邮报》: 「我深深爱着朱利安(阿桑奇)，而且期待可以嫁给他。」据说她是在2016年怀上第一个孩子。多年以来，莫里斯都有持续去大使馆探望阿桑奇，与他讨论一些法律事务。两个孩子显然曾经去探望过他们的父亲。

维基解密在推特上确认了这项消息，写道: 「阿桑奇的伴侣揭露身份，作为两个孩子的母亲，她首次发声，呼吁英国政府在疫情当中，假释她脆弱的未婚夫。」

由于维基解密释出的机密文件当中，涉及美军在阿富汗和伊拉克的秘密计划，阿桑奇还面临到美国对他提出引渡要求的可能性。今年2月，伦敦法院已开始审理维基泄密创始人阿桑奇引渡美国的案件，预计在5月18日继续进行引渡聆讯。

张慈/邹宗翰 (法新社、德新社)