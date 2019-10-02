阿桑奇父亲：他是优秀的斗士

(德国之声中文网) 阿桑奇的父亲希普顿(John Shipton)周三(10月2日)在德国首都柏林向外界披露了维基解密创始人的近况。此前一天，他刚刚在伦敦的监狱里探视了儿子。"我难以想象，这个意志坚强的智者、这个谦和可爱的人，现在居然被关在戒备森严的监狱里。"希普顿认为，拘押阿桑奇是非法的，他还强烈批评了狱中的生活条件。

希普顿披露，阿桑奇每天被关押在单人牢房里长达22到23小时，不能使用健身房，也无法使用电脑；每个月，阿桑奇只被允许有两次探视机会，因此他非常珍惜。律师会见也包括在一月两次的探视机会中，这导致阿桑奇难以为明年2月的听证会做充分准备。"所以，这称不上是公正的审理。"

阿桑奇是今年4月丧失庇护被捕、5月正式入狱的，伦敦当地的法院以他违法保释条例为由，判其入监50周。父亲希普顿则说，他现在不止是为儿子奔走，而是为了法治和自由。在柏林，希普顿表示，要求遵守国际公约、践行自由权利，也符合德国人的利益。"新闻自由、言论自由、免受无理由引渡之威胁，同样也是德国公民的基本权利。"

德国议员：捍卫阿桑奇就是捍卫自由

德国联邦议会左翼党议员达格德伦(Sevim Dagdelen)也与希普顿进行了会晤。达格德伦将阿桑奇、斯诺登、曼宁(Chelsea Manning)称为"21世纪的异议人士"。这名议员呼吁德国政府应当致力于为阿桑奇争取减刑以及更公正的条件，"捍卫阿桑奇的自由，就是捍卫自由本身。"

她认为，一名记者在欧洲被关押在难以忍受的环境中，这"堪称耻辱"。达格德伦还指出，通过维基解密揭露战争罪行的人不应该接受审判，犯下战争罪行的人才应该上法庭。希普顿也强调，维基解密披露的信息具有巨大的价值，这些信息目前依然在网站上供公开阅览。

至于阿桑奇的近况，希普顿披露说，他入狱半年以来，体重已经减轻了15公斤，目前正在监狱的医疗处；阿桑奇在狱中靠给支持者回信、阅读或者"盯着天花板发呆"来打发时间。但是，希普顿和阿桑奇都不会放弃对重获自由的希望。希普顿说："他是个优秀的斗士，我也一样。"

现在，希普顿寄希望于欧盟的舆论与政治施压，也寄希望于英国的政权更迭。在野的工党领袖科尔宾(Jeremy Corbyn)、影子内阁内政部长艾伯特(Diane Abbott)都有可能要求释放阿桑奇、反对将其引渡美国。华盛顿方面寻求以间谍罪与叛国罪起诉阿桑奇，最高可判终身监禁。