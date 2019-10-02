阿桑奇父亲：他是优秀的斗士

(德国之声中文网) 阿桑奇的父亲希普顿(John Shipton)周三(10月2日)在德国首都柏林向外界披露了维基解密创始人的近况。此前一天，他刚刚在伦敦的监狱里探视了儿子。"我难以想象，这个意志坚强的智者、这个谦和可爱的人，现在居然被关在戒备森严的监狱里。"希普顿认为，拘押阿桑奇是非法的，他还强烈批评了狱中的生活条件。
希普顿披露，阿桑奇每天被关押在单人牢房里长达22到23小时，不能使用健身房，也无法使用电脑；每个月，阿桑奇只被允许有两次探视机会，因此他非常珍惜。律师会见也包括在一月两次的探视机会中，这导致阿桑奇难以为明年2月的听证会做充分准备。"所以，这称不上是公正的审理。"
阿桑奇是今年4月丧失庇护被捕、5月正式入狱的，伦敦当地的法院以他违法保释条例为由，判其入监50周。父亲希普顿则说，他现在不止是为儿子奔走，而是为了法治和自由。在柏林，希普顿表示，要求遵守国际公约、践行自由权利，也符合德国人的利益。"新闻自由、言论自由、免受无理由引渡之威胁，同样也是德国公民的基本权利。"
德国议员：捍卫阿桑奇就是捍卫自由
德国联邦议会左翼党议员达格德伦(Sevim Dagdelen)也与希普顿进行了会晤。达格德伦将阿桑奇、斯诺登、曼宁(Chelsea Manning)称为"21世纪的异议人士"。这名议员呼吁德国政府应当致力于为阿桑奇争取减刑以及更公正的条件，"捍卫阿桑奇的自由，就是捍卫自由本身。"
2019年5月1日，伦敦一法院判处阿桑奇50星期监禁后，阿桑奇乘坐囚车离开
她认为，一名记者在欧洲被关押在难以忍受的环境中，这"堪称耻辱"。达格德伦还指出，通过维基解密揭露战争罪行的人不应该接受审判，犯下战争罪行的人才应该上法庭。希普顿也强调，维基解密披露的信息具有巨大的价值，这些信息目前依然在网站上供公开阅览。
至于阿桑奇的近况，希普顿披露说，他入狱半年以来，体重已经减轻了15公斤，目前正在监狱的医疗处；阿桑奇在狱中靠给支持者回信、阅读或者"盯着天花板发呆"来打发时间。但是，希普顿和阿桑奇都不会放弃对重获自由的希望。希普顿说："他是个优秀的斗士，我也一样。"
现在，希普顿寄希望于欧盟的舆论与政治施压，也寄希望于英国的政权更迭。在野的工党领袖科尔宾(Jeremy Corbyn)、影子内阁内政部长艾伯特(Diane Abbott)都有可能要求释放阿桑奇、反对将其引渡美国。华盛顿方面寻求以间谍罪与叛国罪起诉阿桑奇，最高可判终身监禁。
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2019年4月，伦敦威斯敏斯特法院
4月11日，英国警方逮捕了维基解密创办人之一的阿桑奇。此前，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆的外交庇护身份已经被取消。这名被美国当局追捕长达9年、在厄瓜多尔大使馆屈身7年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2010年10月，伦敦
2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2011年1月，伦敦
这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
2017年5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。
作者: 文山