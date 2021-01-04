 阿桑奇：拜登政府不放过 24组织声援 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.02.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

阿桑奇：拜登政府不放过 24组织声援

美国司法部表示，拜登政府计划继续寻求将阿桑奇从英国引渡至美国。英国法官上月做出拒绝引渡的裁决，称引渡可能导致阿桑奇自杀。本周五是美国对该裁决提出上诉的最后期限。

Julian Assange

（德国之声中文网）美国司法部发言人雷蒙迪（Marc Raimondi）2月9日表示，现任美国政府将继续挑战英国法官上月拒绝引渡的裁决，寻求引渡阿桑奇。

1月4日，伦敦地方法院法官巴莱塞（Vanessa Baraitser）表示，"我认为，引渡至美国会对阿桑奇先生的精神状况造成压迫性影响"，表示阿桑奇可能会因此自杀，因此做出了拒绝美国引渡要求的裁决。

这位英国法官将本周五（2月12日）定为美国对该裁决提出上诉的最后期限。

London Anhänger von Assange jubeln

阿桑奇拥有很多支持者，其中不乏知名人士

维基解密2010年和2011年发布了有关美国军方和情报部门的数万份秘密文件，激怒了美国。此外，维基解密也曾于2016年选战期间发布通过黑客手段获得的希拉里电邮。希拉里及其支持人声称，这造成特朗普在当年大选中击败希拉里的一个因素。

关于美国从英国引渡阿桑奇的讨论大约始于十年前的奥巴马政府时期，时任美国副总统正是拜登。当时的美国司法部决定不寻求引渡阿桑奇，理由是阿桑奇和维基解密的所作所为与受美国宪法第一修正案保护的新闻活动过于相似。

在特朗普2017年1月上任后不久，其政府官员增加了对阿桑奇和维基解密的公开抨击，随后提出了一系列严厉的刑事指控，并于2019年向英国递交引渡阿桑奇的正式申请。

声援阿桑奇的公开信

阿桑奇和维基解密的所作所为在世界范围内存在很大争议。美国检方对阿桑奇提出18项指控，其中包括以黑客手段侵入政府电脑系统、触犯反间谍法律等。若罪名全部成立，阿桑奇将面临最高达175年的刑期。阿桑奇本人则否认所有指控，其律师指责美国方面起诉阿桑奇是出于政治动机、滥用权力，将扼杀新闻自由。很多知名人士和国际组织也对阿桑奇表示支持、进行声援。

在周二（2月9日）发表的一封公开信中，大赦国际、无国界记者等24个人权组织要求美国总统拜登放弃对阿桑奇的间谍指控。这些组织在公开信中说，指控阿桑奇犯有间谍罪将威胁新闻自由，并创下将新闻行为定义为刑事犯罪的"先河"。

观看视频 01:35

艾未未聲援阿桑奇：“還他自由！”

阿桑奇其人

朱利安·阿桑奇1971年7月出生于澳大利亚东北部的汤斯维尔，现年49岁。

2006年，他和同伴一起创立了维基解密（Wikileaks）网站。该网站允许人们匿名提交泄密文件。

2010年初，维基解密公布了一段美国军方的机密视频，视频显示2007年美军阿帕奇直升机在一次巴格达的空中袭击造成十多人死亡，其中包括两名路透社的雇员。这让维基解密和阿桑奇成为舆论热点。

此后，维基解密公布了数十万份美国外交机密电报，其中包括美国对世界各国领导人的评价，俄罗斯总统普京到沙特王室成员都名列其中。

2010年，阿桑奇被指控在访问瑞典期间涉嫌性侵，遭到瑞典警方通缉。为避免因性侵指控被引渡到瑞典，阿桑奇躲进厄瓜多尔驻伦敦大使馆并获得庇护，从2012年直至2019年。而瑞典司法机构最终放弃了相关指控。

2019年厄瓜多尔政权更迭，阿桑奇的庇护被终止。随后，因当初违反保释规定，他被英国警方逮捕。

根据他的律师、医生和联合国专家的说法，在使馆避居期间，阿桑奇身心遭受创伤。

更多内容--联合国特别报告员："阿桑奇的权利受系统性侵犯"

王凡/ 达扬     (路透社，法兰克福汇报等)

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • London Festnahme Julian Assange (picture-alliance/empics/V. Jones)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2019年4月，伦敦威斯敏斯特法院

    4月11日，英国警方逮捕了维基解密创办人之一的阿桑奇。此前，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆的外交庇护身份已经被取消。这名被美国当局追捕长达9年、在厄瓜多尔大使馆屈身7年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？

  • Julian Assange Gründer Wiki Leaks Flash-Galerie (AP)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2010年10月，伦敦

    2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。

  • Julian Assange London Botschaft Ecuador (Reuters/P.Hackett)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2011年1月，伦敦

    这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。

  • Julian Assange ecuadorianische Botschaft Nacht (Peter Macdiarmid/Getty Images)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。

  • Julian Assange (Getty Images)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。

  • Wikileaks veröffentlicht Unterlagen von Sony Pictures (picture-alliance/AP Photo/J. Stillwell)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。

  • Julian Assange (picture-alliance/Yui Mok/PA Wire)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。

  • England Julian Assange (picture-alliance/dpa/MacNaughton/Sputnik)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。

  • UK Assange erscheint auf Botschaftsbalkon (Reuters/N. Hall)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    2017年5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。

    作者: 文山


DW.COM

阿桑奇藏匿使馆期间与律师相恋产子

英国媒体报导，维基解密创办人阿桑奇（Julian Assange）在藏匿于厄瓜多驻伦敦大使馆的期间，和他的律师莫里斯（Stella Morris）相恋并诞下两子。如今，他的未婚妻担忧他在监狱中染上新冠病毒，呼吁英国政府释放阿桑奇。  

阿桑奇父亲：他是优秀的斗士

半年前，维基解密的创始人阿桑奇丧失了厄瓜多尔驻伦敦大使馆的庇护，被英国当局拘捕。美国政府也正在寻求引渡阿桑奇。现在，阿桑奇的父亲正在到处为儿子奔走发声。  

相关内容

UK Assange-Prozess | Skizze

英国法官拒绝美国引渡阿桑奇 04.01.2021

英国法院裁定，因为精神健康原因，维基解密创始人阿桑奇不能被引渡到美国。2010年，维基解密发布了数十万份秘密文件，因此遭到美国指控。如果指控罪名成立，他可能被判最高175年监禁。

Schweiz UN-Sonderberichtserstatter für Folter Nils Melzer

联合国特别报告员：“阿桑奇的权利受系统性侵犯”   04.01.2021

1月4日，伦敦一法院裁决是否将阿桑奇引渡给美国。联合国酷刑问题特别报告员梅尔策（Nils Melzer）此前在接受德国之声的采访中抨击这是一种政治审判、缺失法治。    

UK Ai Weiwei protestiert gegen mögliche Auslieferung von Assange

艾未未法院外抗议 反对引渡阿桑奇 28.09.2020

阿桑奇引渡听证会将于本周内结束。艾未未在伦敦老贝利法院外举行无声抗议，反对将他引渡到美国。

广告

媒体看中国

USA Social-Media-App Clubhouse

德语媒体：自由、讶异与感人的时刻

《法兰克福汇报》报道说，世卫代表团在武汉仅能给出进一步调查的推荐。《南德意志报》写道，Clubhouse存在的几天有一些不平凡的时刻。  