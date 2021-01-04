阿桑奇：拜登政府不放过 24组织声援

（德国之声中文网）美国司法部发言人雷蒙迪（Marc Raimondi）2月9日表示，现任美国政府将继续挑战英国法官上月拒绝引渡的裁决，寻求引渡阿桑奇。

1月4日，伦敦地方法院法官巴莱塞（Vanessa Baraitser）表示，"我认为，引渡至美国会对阿桑奇先生的精神状况造成压迫性影响"，表示阿桑奇可能会因此自杀，因此做出了拒绝美国引渡要求的裁决。

这位英国法官将本周五（2月12日）定为美国对该裁决提出上诉的最后期限。

维基解密2010年和2011年发布了有关美国军方和情报部门的数万份秘密文件，激怒了美国。此外，维基解密也曾于2016年选战期间发布通过黑客手段获得的希拉里电邮。希拉里及其支持人声称，这造成特朗普在当年大选中击败希拉里的一个因素。

关于美国从英国引渡阿桑奇的讨论大约始于十年前的奥巴马政府时期，时任美国副总统正是拜登。当时的美国司法部决定不寻求引渡阿桑奇，理由是阿桑奇和维基解密的所作所为与受美国宪法第一修正案保护的新闻活动过于相似。

在特朗普2017年1月上任后不久，其政府官员增加了对阿桑奇和维基解密的公开抨击，随后提出了一系列严厉的刑事指控，并于2019年向英国递交引渡阿桑奇的正式申请。

声援阿桑奇的公开信

阿桑奇和维基解密的所作所为在世界范围内存在很大争议。美国检方对阿桑奇提出18项指控，其中包括以黑客手段侵入政府电脑系统、触犯反间谍法律等。若罪名全部成立，阿桑奇将面临最高达175年的刑期。阿桑奇本人则否认所有指控，其律师指责美国方面起诉阿桑奇是出于政治动机、滥用权力，将扼杀新闻自由。很多知名人士和国际组织也对阿桑奇表示支持、进行声援。

在周二（2月9日）发表的一封公开信中，大赦国际、无国界记者等24个人权组织要求美国总统拜登放弃对阿桑奇的间谍指控。这些组织在公开信中说，指控阿桑奇犯有间谍罪将威胁新闻自由，并创下将新闻行为定义为刑事犯罪的"先河"。

阿桑奇其人

朱利安·阿桑奇1971年7月出生于澳大利亚东北部的汤斯维尔，现年49岁。

2006年，他和同伴一起创立了维基解密（Wikileaks）网站。该网站允许人们匿名提交泄密文件。

2010年初，维基解密公布了一段美国军方的机密视频，视频显示2007年美军阿帕奇直升机在一次巴格达的空中袭击造成十多人死亡，其中包括两名路透社的雇员。这让维基解密和阿桑奇成为舆论热点。

此后，维基解密公布了数十万份美国外交机密电报，其中包括美国对世界各国领导人的评价，俄罗斯总统普京到沙特王室成员都名列其中。

2010年，阿桑奇被指控在访问瑞典期间涉嫌性侵，遭到瑞典警方通缉。为避免因性侵指控被引渡到瑞典，阿桑奇躲进厄瓜多尔驻伦敦大使馆并获得庇护，从2012年直至2019年。而瑞典司法机构最终放弃了相关指控。

2019年厄瓜多尔政权更迭，阿桑奇的庇护被终止。随后，因当初违反保释规定，他被英国警方逮捕。

根据他的律师、医生和联合国专家的说法，在使馆避居期间，阿桑奇身心遭受创伤。

更多内容--联合国特别报告员："阿桑奇的权利受系统性侵犯"

王凡/ 达扬 (路透社，法兰克福汇报等)

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