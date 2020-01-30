阿桑奇律师：特朗普提供赦免 换取阿桑奇口供

（德国之声中文网）周三（2月19日），维基解密创始人阿桑奇的律师在伦敦一家法庭上说，如果阿桑奇同意宣称俄罗斯与2016年美国民主党全国委员会（DNC）的电子邮件泄露无关，美国总统特朗普可以提供赦免。
在威斯敏斯特地方法院的预审中，阿桑奇的律师菲茨杰拉德（Edward Fitzgerald）提到了阿桑奇另一位律师的一份声明，这份声明称，2017年美国共和党前众议员罗拉巴彻（Dana Rohrabacher）曾到厄瓜多尔驻伦敦大使馆探视过阿桑奇。
声明称，罗拉巴彻受特朗普总统派遣来提供"赦免或其他出路"，条件是阿桑奇宣称俄罗斯与2016年总统大选前DNC电邮泄露事件无关。
彻头彻尾的谎言？
白宫否认了阿桑奇律师的说法。白宫发言人格里沙姆（Stephanie Grisham）发表声明说： "总统几乎不认识罗拉巴彻，除了他是前国会议员。他从来没有和他谈过这个话题或几乎任何话题。这完全是捏造，是彻头彻尾的谎言。"
罗拉巴彻也在他的网站上发表声明，否认了这些指控。 "在与阿桑奇交谈时，我告诉他，如果他能向我提供关于事实上是谁给了他DNC电子邮件的信息和证据，我会呼吁特朗普总统赦免他。" 声明说，"我从未向他们提供过总统的交易，也没有说我代表总统。"
18项指控，可能终身监禁
阿桑奇目前被关押在英国监狱中，正在应诉被引渡到美国的官司。
他面临18项指控，其中17项的依据是间谍法。这些指控都与窃取DNC邮件事件无关，而是涉及伊拉克战争和阿富汗战争文件和其他材料的大规模泄漏。如果被判有罪，阿桑奇可能入狱175年。
美国情报机构曾说，在2016年特朗普与民主党候选人克林顿的选战中，俄罗斯入侵了DNC的服务器。随后，泄漏出来的电子邮件由维基泄密发布。
阿桑奇周三通过视频链接出庭。该引渡案的全面听证会将于下星期一开始。
张平/苗子（法新社，路透社，美联社，德新社）
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2019年4月，伦敦威斯敏斯特法院
4月11日，英国警方逮捕了维基解密创办人之一的阿桑奇。此前，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆的外交庇护身份已经被取消。这名被美国当局追捕长达9年、在厄瓜多尔大使馆屈身7年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2010年10月，伦敦
2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2011年1月，伦敦
这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
2017年5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。
作者: 文山