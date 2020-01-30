阿桑奇律师：特朗普提供赦免 换取阿桑奇口供

（德国之声中文网）周三（2月19日），维基解密创始人阿桑奇的律师在伦敦一家法庭上说，如果阿桑奇同意宣称俄罗斯与2016年美国民主党全国委员会（DNC）的电子邮件泄露无关，美国总统特朗普可以提供赦免。

在威斯敏斯特地方法院的预审中，阿桑奇的律师菲茨杰拉德（Edward Fitzgerald）提到了阿桑奇另一位律师的一份声明，这份声明称，2017年美国共和党前众议员罗拉巴彻（Dana Rohrabacher）曾到厄瓜多尔驻伦敦大使馆探视过阿桑奇。

声明称，罗拉巴彻受特朗普总统派遣来提供"赦免或其他出路"，条件是阿桑奇宣称俄罗斯与2016年总统大选前DNC电邮泄露事件无关。

彻头彻尾的谎言？

白宫否认了阿桑奇律师的说法。白宫发言人格里沙姆（Stephanie Grisham）发表声明说： "总统几乎不认识罗拉巴彻，除了他是前国会议员。他从来没有和他谈过这个话题或几乎任何话题。这完全是捏造，是彻头彻尾的谎言。"

罗拉巴彻也在他的网站上发表声明，否认了这些指控。 "在与阿桑奇交谈时，我告诉他，如果他能向我提供关于事实上是谁给了他DNC电子邮件的信息和证据，我会呼吁特朗普总统赦免他。" 声明说，"我从未向他们提供过总统的交易，也没有说我代表总统。"

18项指控，可能终身监禁

阿桑奇目前被关押在英国监狱中，正在应诉被引渡到美国的官司。

他面临18项指控，其中17项的依据是间谍法。这些指控都与窃取DNC邮件事件无关，而是涉及伊拉克战争和阿富汗战争文件和其他材料的大规模泄漏。如果被判有罪，阿桑奇可能入狱175年。

美国情报机构曾说，在2016年特朗普与民主党候选人克林顿的选战中，俄罗斯入侵了DNC的服务器。随后，泄漏出来的电子邮件由维基泄密发布。

阿桑奇周三通过视频链接出庭。该引渡案的全面听证会将于下星期一开始。

张平/苗子（法新社，路透社，美联社，德新社）