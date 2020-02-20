 阿桑奇引渡美国案在伦敦开审 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.02.2020

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时政风云

阿桑奇引渡美国案在伦敦开审

伦敦一家法院周一开始审理维基泄密创始人阿桑奇（Julian Assange）引渡美国案。如果他在美国被定罪，将面临最高175年的监禁。

England Proteste in London gegen Auslieferung Julian Assange (Reuters/P. Nicholls)

抗议者要求释放阿桑奇

（德国之声中文网）周一（2月24日），伦敦一家法院已开始审理维基泄密创始人阿桑奇（Julian Assange）引渡美国案。周六（2月22日），数百名抗议者在伦敦游行抗议，要求释放阿桑奇。阿桑奇是澳大利亚人，今年48岁，被美国指控泄漏机密文件及违反反间谍法。如果被定罪，将面临最高175年的监禁。

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美国司法部明显扩大了对阿桑奇的指控范畴。一旦被引渡给美国，这位“维基解密”网站创始人有可能被判更高刑期。 (24.05.2019)

阿桑奇的律师说，如果阿桑奇同意宣称俄罗斯与2016年民主党电邮泄露无关，特朗普可以提供赦免。而白宫则声明这是彻头彻尾的谎言。 (20.02.2020)

维基解密创办人阿桑奇健康状况堪忧并非新闻，如今，逾百名医生和科学家紧急呼吁终止对阿桑奇的拘押，因为他有可能死于所受的“虐待”。 (18.02.2020)

多年来，美国一直在寻求引渡阿桑奇。自从去年4月在伦敦被捕以来，阿桑奇一直在努力避免落到美国人手里。

预计伦敦法院不会在5月18日之前作出判决。

"新闻不是犯罪"

2010年，维基泄密在互联网上发表了数十万份秘密文件，主要涉及伊拉克战争。这些文件包含有关美国在伊拉克行动的敏感信息，包括杀害平民和虐待囚犯。阿桑奇和他的律师以及支持者认为，他在美国不会受到公正的审判。

欧洲委员会人权事务委员米哈托维奇（Dunja Mijatovic）也敦促英国不要把阿桑奇移交给美国，认为新闻自由和"吹哨者"的权利受到威胁。他指出，"美国指控的宽泛性和含糊性让很多人感到不安，因为这涉及到欧洲及其他地方调查记者的核心工作。"

上周六，数百人在伦敦游行，对阿桑奇表达支持。游行者中包括摇滚乐队平克 弗洛伊德（Pink Floyd）的联合创始人沃特斯（Roger Waters）。本月初，不少知名的德国政治人物和知识分子也签署了一封公开信，呼吁释放阿桑奇。

阿桑奇的父亲希普顿（John Shipton）发表了演讲。他说，长期监禁损害了儿子的健康，引渡到美国等同于判他死刑。

 

张平 /凝炼（法新社、德新社）

 

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