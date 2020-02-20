阿桑奇引渡美国案在伦敦开审

（德国之声中文网）周一（2月24日），伦敦一家法院已开始审理维基泄密创始人阿桑奇（Julian Assange）引渡美国案。周六（2月22日），数百名抗议者在伦敦游行抗议，要求释放阿桑奇。阿桑奇是澳大利亚人，今年48岁，被美国指控泄漏机密文件及违反反间谍法。如果被定罪，将面临最高175年的监禁。

多年来，美国一直在寻求引渡阿桑奇。自从去年4月在伦敦被捕以来，阿桑奇一直在努力避免落到美国人手里。

预计伦敦法院不会在5月18日之前作出判决。

"新闻不是犯罪"

2010年，维基泄密在互联网上发表了数十万份秘密文件，主要涉及伊拉克战争。这些文件包含有关美国在伊拉克行动的敏感信息，包括杀害平民和虐待囚犯。阿桑奇和他的律师以及支持者认为，他在美国不会受到公正的审判。

欧洲委员会人权事务委员米哈托维奇（Dunja Mijatovic）也敦促英国不要把阿桑奇移交给美国，认为新闻自由和"吹哨者"的权利受到威胁。他指出，"美国指控的宽泛性和含糊性让很多人感到不安，因为这涉及到欧洲及其他地方调查记者的核心工作。"

上周六，数百人在伦敦游行，对阿桑奇表达支持。游行者中包括摇滚乐队平克 弗洛伊德（Pink Floyd）的联合创始人沃特斯（Roger Waters）。本月初，不少知名的德国政治人物和知识分子也签署了一封公开信，呼吁释放阿桑奇。

阿桑奇的父亲希普顿（John Shipton）发表了演讲。他说，长期监禁损害了儿子的健康，引渡到美国等同于判他死刑。

张平 /凝炼（法新社、德新社）