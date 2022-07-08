阿桑奇妻子敦促欧盟向美国施压

（德国之声中文网）多年来，美国一直要求从英国引渡阿桑奇。因被控泄露美国在伊拉克和阿富汗的军事机密，阿桑奇将在美国面临审判和多年监禁。

阿桑奇曾被视为是今年萨哈罗夫自由思想奖的可能获奖者，不过，这一欧洲议会于1988年设立的奖项最终在周三颁给了乌克兰人民。

周三在斯特拉斯堡欧洲议会的新闻发布会上，阿桑奇妻子斯特拉·阿桑奇（Stella Assange）表示，通过让阿桑奇入围萨哈罗夫奖，布鲁塞尔已经发出了明确信号，表明阿桑奇案对欧盟、欧洲人以及欧洲新闻界非常重要。

斯特拉·阿桑奇说："我希望欧盟各机构能够表明立场。这些机构拥有议会赋予的合法性，完全有能力向其亲密盟友美国表明立场施加压力，推动阿桑奇的获释，因为这是一个政治案件。"

斯特拉·阿桑奇还补充说，阿桑奇目前被关押在伦敦郊外戒备森严的贝尔马什监狱中，狱方拒绝了他通过视频发表声明的要求。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2019年4月，伦敦威斯敏斯特法院 4月11日，英国警方逮捕了维基解密创办人之一的阿桑奇。此前，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆的外交庇护身份已经被取消。这名被美国当局追捕长达9年、在厄瓜多尔大使馆屈身7年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2010年10月，伦敦 2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2011年1月，伦敦 这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2017年5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。 作者: 文山



2010年，阿桑奇将维基解密获取的数十万份美国外交文件中的第一批公开发表之后，美国司法部依据1917年出台的"间谍法"对阿桑奇提出了指控。此后，阿桑奇躲入厄瓜多尔驻英国大使馆，在此间生活了长达七年，直到2019年在伦敦被捕。

斯特拉·阿桑奇表示，伦敦高等法院随时都有可能就阿桑奇反对将其引渡至美国的上诉做出裁决。一旦被引渡至美国，阿桑奇将面临数十年的监禁。

（法新社）

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