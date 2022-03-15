阿桑奇和律师莫里斯在狱中完婚

（德国之声中文网）据 "不要引渡阿桑奇"（DEA）的团体称，50岁的阿桑奇和未婚妻莫里斯在贝尔马什监狱举行了婚礼。婚礼由一名登记官主持，有四名客人（阿桑奇的两个儿子以及阿桑奇的父亲和哥哥）、两名证婚人和两名保安出席。婚礼结束后，客人们被要求立即离开监狱。莫里斯婚礼后在监狱外含着眼泪切开结婚蛋糕，她向阿桑奇的支持者表示：""我全心全意地爱着朱利安......他很了不起，他应该获得自由......我非常高兴，我也非常难过。"

现年38岁的莫里斯2011年为阿桑奇的律师团队服务时认识了阿桑奇。两人育有两名幼儿，均是在阿桑奇在厄瓜多尔驻英国大使馆避难期间出生的。

法新社在报道中说，，上面写着 "宽宏大量"、"自由 "等字样。有苏格兰血统的阿桑奇穿着韦斯特伍德的设计的苏格兰短裙。两个儿子也穿着苏格兰短裙。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2019年4月，伦敦威斯敏斯特法院 4月11日，英国警方逮捕了维基解密创办人之一的阿桑奇。此前，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆的外交庇护身份已经被取消。这名被美国当局追捕长达9年、在厄瓜多尔大使馆屈身7年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2010年10月，伦敦 2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2011年1月，伦敦 这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2017年5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。 作者: 文山



阿桑奇自2019年以来一直被关押在贝尔马什监狱，去年11月被允许在监狱中结婚。美国当局正寻求引渡他。

阿桑奇在美国被指控从事间谍活动，并在维基解密上发布有关伊拉克和阿富汗战争的秘密文件。如果在美国被定罪，他将面临长达175年的监禁。去年，英国一家地方法院作出裁决，拒绝美国提出的引渡阿桑奇的要求，理由是阿桑奇被引渡至美国后有较高自杀风险。美国政府随后向英国高等法院提起上诉。今年3月中旬，英国最高法院裁定，不会受理阿桑奇拒绝被引渡到美国的上诉请求。

观看视频 01:35 艾未未聲援阿桑奇：“還他自由！”

（法新社等）

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