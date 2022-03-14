 阿桑奇又少一个希望 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.03.2022

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时政风云

阿桑奇又少一个希望

有关朱利安·阿桑奇（ Julian Assange ）案，法院又做出一项裁决：这位维基解密创始人不能向英国最高法院上诉。这样，他是否终将被引渡给美国？

Großbritannien | Demonstration für die Freilassung von Julian Assange

人们示威，要求释放阿桑奇（伦敦，2021 年 8 月 11 日）

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美国引渡阿桑奇的诉讼出现了对阿桑奇极为不利的转机：伦敦复审法庭裁定，维基解密创始人阿桑奇可以被引渡到美国。

维基解密创始人朱利安-阿桑奇仍然是美国的头号通缉犯，他仍然要在伦敦继续牢狱的生活。但现在对于他来说，这种生活有了新的希望——英国当局宣布允许阿桑奇狱中结婚。

阿桑奇的支持者们希望默克尔在同拜登的会晤中，能表达释放维基解密创始人的愿望。 这可能是默克尔以德国总理身份与这位美国总统的最后一次会晤。

（德国之声中文网）2010年12月7日成了阿桑奇的最后自由日。此后，这位维基解密创始人被审查拘留一星期、在一年半时间里戴上电子脚链、在厄瓜多尔驻伦敦大使馆几乎度过 82 个月、在英国戒备森严的贝尔马什（ Belmars ）监狱被关押近3年。 

本来，在大使馆避难应能保护这位现年50岁的澳大利亚人免于被引渡给美国。但现在看来，引渡的可能性越来越大。因为，出乎意料，阿桑奇现在到底还是不被允许上诉英国最高法院。

英国最高法院将不审理他有关引渡美国案的上诉，理由是，无充足法律依据。 

美国司法当局要以间谍罪审判阿桑奇。若罪名成立，他有可能被判最高175年刑期。他被控伙同吹哨人曼宁（Chelsea Manning ）窃取并公布美国在伊拉克和阿富汗军事行动的机密材料，从而危及了美国线人的生命。 

他的支持者们则指出，作为调查记者，他揭露了当局的滥权和战争罪行，应被视为世人榜样。

有自杀危险 ？

2021 年初，英国一法院以心理健康为由，一审裁决禁止引渡阿桑奇。主审法官解释称，预期的关押条件有可能驱使阿桑奇自杀，而美方引渡请求本身合理。华盛顿方面就此提出上诉，并保证阿桑奇会在美国监狱受人道待遇。去年年底，英国高法裁决，同意引渡。阿桑奇对裁决不服，要求最高法院复审。高法允许他上诉，但现遭最高法院拒绝。

内政大臣 

现在就看司法大臣普里蒂·帕特尔(Priti Patel)了：引渡决定尚需她的批准。此后，阿桑奇可要求经由司法审查挑战该决定，由一法院审定公共机构决定的合法性。 

人权组织"记者无疆界"对英国最高法院的决定表示遗憾，呼吁英内政部"为了新闻事业和新闻自由而采取行动，拒绝引渡阿桑奇并立即结束对他的关押。"  

观看视频 01:35

艾未未聲援阿桑奇：“還他自由！”

（德新社，美联社，路透社） 

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