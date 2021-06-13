阿桑奇与未婚妻计划在英国监狱里结婚

（德国之声中文网）维基解密联合创始人阿桑奇的未婚妻莫里斯（Stella Moris）周六（6月26日）告诉德新社，她和阿桑奇计划在他目前系押的英国贝尔马什监狱结婚。
维基解密是有史以来最大的机密信息泄露事件，阿桑奇因此遭到美国的通缉。但是，今年1月，英国法官拒绝了美方的引渡请求。
他们的婚礼计划
莫里斯在阿桑奇躲在伦敦的厄瓜多尔大使馆时和他相识。她说，他们计划先在监狱里结婚。莫里斯希望，在阿桑奇获得自由之后，他们能够与家人和朋友一道庆祝婚礼。
莫里斯（中）在阿桑奇躲在伦敦的厄瓜多尔大使馆时和他相识
莫里斯也说，阿桑奇系押的伦敦贝尔马什监狱已经有12年没有举行过婚礼了，因此结婚并不是一件 "简单的事情"。
阿桑奇和莫里斯于2016年订婚，有两个儿子，分别为4岁和2岁半。
阿桑奇的现况
目前，阿桑奇仍然面临着一系列指控，这些指控是由特朗普政府首先发起的。他被指控在2010年泄露了50万份机密文件，其中包括美国在伊拉克和阿富汗的军事行动的细节。
莫里斯最近呼吁，如果美国希望恢复其作为新闻自由的勇敢捍卫者的地位，特别是在前总统特朗普领导下对新闻的侵蚀之后，美国应该撤销对阿桑奇的指控。
奥巴马总统--拜登时任副总统--决定在其任期内不寻求对阿桑奇进行引渡，理由是维基泄密行为与受美国宪法第一修正案保护的新闻活动相似。
然而，今年2月，拜登就任总统之后的美国司法部表示，它计划继续寻求对阿桑奇的引渡。
阿桑奇的未婚妻莫里斯和判决监督引渡请求的英国法官都表示，他可能无法承受被送往美国的压力。今年1月，美国的引渡请求被该法官拒绝。
（路透社、德新社）
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2019年4月，伦敦威斯敏斯特法院
4月11日，英国警方逮捕了维基解密创办人之一的阿桑奇。此前，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆的外交庇护身份已经被取消。这名被美国当局追捕长达9年、在厄瓜多尔大使馆屈身7年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？
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这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?
2010年10月，伦敦
2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。
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2011年1月，伦敦
这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。
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2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。
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2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。
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2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。
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2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。
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2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。
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2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆
2017年5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。
作者: 文山