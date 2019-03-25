 阿桑奇与新闻自由 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.04.2019

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时政风云

阿桑奇与新闻自由

为了避免产生干预新闻自由的印象，美国对阿桑奇的指控目前仅限于黑客行为。尽管如此，仍有人担心，对阿桑奇的起诉会对整个新闻界产生杀鸡儆猴的效果。

London Festnahme Julian Assange (Reuters/H. Nicholls)

在厄瓜多尔撤销庇护后，阿桑奇在伦敦被捕

（德国之声中文网）阿桑奇被捕当天才被公布的美方起诉书内容涉及面很窄。起诉内容只限于密谋入侵官方电脑。起诉书称，阿桑奇和同伙一道试图侵入政府电脑系统，以获取秘密文件。但起诉内容中并不包括阿桑奇泄露秘密情报的控罪。

如果美国对阿桑奇提起间谍罪起诉，就难免会被认为是对新闻自由的直接干涉。而捍卫新闻自由则是美国宪法第一修正案的规定。

宪法保护新闻自由

维吉尼亚大学法学教授朔尔（Frederick Schauer）表示，"公开信息同非法获取信息是不同的。"他表示，同其他国家不同的是，在美国即便是通过非法渠道获取信息并予以发表都是受到宪法保护的。法律只禁止透过偷窃或黑客手段获取信息。

IraK War Logs von Wikileaks (picture-alliance/dpa/M. Jalil)

2010年，维基解密发表了数十万份有关伊拉克战争的秘密文件

美国政府的起诉书中指控阿桑奇在2010年协助爆料者曼宁破解了美国国防部电脑的密码。而国防部电脑同美国政府网络相连，用以交换秘密信息和通讯联络。由于工作关系，当时曼宁是可以进入这一电脑系统的，而起诉书上也没有明确说明，阿桑奇和曼宁是否破解了密码。一旦阿桑奇罪名成立，最高可被判处五年监禁。

政府是为了保险起见

朔尔说："我认为，政府不想就发布信息本身进行法庭审理，这是一个战略性的决定。从政府的角度而言，这样才是一个更为保险的法律途径。"

尽管在非法获取信息和发表信息之间在宪法层面上存在明显差异，但仍有专家认为，对阿桑奇的起诉是对新闻自由的干预。纽约哥伦比亚大学骑士第一修正案研究所所长杰斐尔（Jameel Jaffer）就持上述观点。

Großbritannien Julian Assange auf dem Balkon der ecuadorianischen Botschaft (Reuters/P. Nicholls)

阿桑奇滞留厄瓜多尔驻英使馆达七年之久，图为2016年他在使馆阳台上发表演说。

起诉书的核心是指控阿桑奇涉嫌入侵政府电脑，而没有提及他发表秘密文件的问题，杰斐尔对此表示赞赏。但他同时也提出批评说，起诉书中涉及到的一系列行为，"不仅是合法的，而且也符合新闻自由的核心价值，比如同秘密信息源建立关系，并确保相互交流的安全性等等。"

合法行为

起诉书在"密谋行为的方式和方法"一栏中，指出阿桑奇和其同谋通过网络聊天软件保持联络，并在云服务器分享秘密文件。杰斐尔说："有一点似乎非常明显，即起诉书的目的是，将合法的新闻工作同所谓非法入侵政府网络的行为联系到一起，从而起到丑化新闻行为的作用。"杰斐尔发布推文称，相比之下，阿桑奇是不是记者，则并不是一个重要的问题。

令杰斐尔担忧的是，目前并不能排除美国司法部稍后对阿桑奇提起其他诉讼的可能性。有鉴于此，他认为有必要密切关注司法部在阿桑奇问题上的一举一动，更何况，以特朗普为首的美国现政府普遍对新闻界持敌对立场。尤其是那些关注美国国家安全的新闻从业人士，当前的处境尤为艰难。杰斐尔说："美国政府的司法调查完全有可能会对整个新闻界产生杀鸡儆猴的作用。"

  • London Festnahme Julian Assange (picture-alliance/empics/V. Jones)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2019年4月，伦敦威斯敏斯特法院

    4月11日，英国警方逮捕了维基解密创办人之一的阿桑奇。此前，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆的外交庇护身份已经被取消。这名被美国当局追捕长达9年、在厄瓜多尔大使馆屈身7年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？

  • Julian Assange Gründer Wiki Leaks Flash-Galerie (AP)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2010年10月，伦敦

    2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。

  • Julian Assange London Botschaft Ecuador (Reuters/P.Hackett)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2011年1月，伦敦

    这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。

  • Julian Assange ecuadorianische Botschaft Nacht (Peter Macdiarmid/Getty Images)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。

  • Julian Assange (Getty Images)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。

  • Wikileaks veröffentlicht Unterlagen von Sony Pictures (picture-alliance/AP Photo/J. Stillwell)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。

  • Julian Assange (picture-alliance/Yui Mok/PA Wire)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。

  • England Julian Assange (picture-alliance/dpa/MacNaughton/Sputnik)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。

  • UK Assange erscheint auf Botschaftsbalkon (Reuters/N. Hall)

    这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜?

    2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆

    2017年5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。

    作者: 文山


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