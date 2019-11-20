阿桑奇不久人世？多国医生发出警讯

（德国之声中文网）这位48岁的澳大利亚人目前被关押在英国一处安全级别极高的监狱内。他仍在努力抵抗美国的引渡尝试。围绕此案的第一次聆讯将在明年2月举行。

医生的呼吁

60余名医生致信英国内政大臣帕特尔（Priti Patel）称，应该将阿桑奇从伦敦东南部的贝尔马施监狱转移到一处大学医院。阿桑奇患有心理疾病以及抑郁症，另外还有严重的肩部疾病和牙病。这些医学人士做出以上判断的根据是，对于阿桑奇10月21日在伦敦露面的"令人震惊的目击者报告"。

阿桑奇今年10月21日在伦敦一家法庭露面

此外他们还引述了联合国酷刑问题特别报告员迈尔泽（Nils Melzer）11月1日所发表的一份报告。这位独立的联合国专家表示，阿桑奇遭到"专制和虐待"，并且很可能因此很快丧命。

发布军方密件 惹祸上身

2010年，阿桑奇利用自己创办的爆料平台维基解密发布有关美军在阿富汗及伊拉克空袭计划的秘密军事和外交文件。因此他在美国因涉嫌违反"反间谍法"而遭到起诉。

此外，阿桑奇还在很长一段时间里遭到强奸指控。但是，瑞典司法机构在一周前放弃了相关指控。斯德哥尔摩的检方人员表示，尽管他们认为多位女性的陈述"可信"，但依然决定停止针对2010年强奸指控的调查工作。

通过公开信指出阿桑奇健康状况糟糕的医生们来自多个不同国家。签名者中包括美国、澳大利亚、英国、瑞典、意大利、德国、斯里兰卡和波兰的医学界人士。

石涛/乐然（法新社、美联社）