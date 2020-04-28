阿根廷面临又一次破产   

（德国之声中文网）无论算不算得上世界强国，--19世纪末，经济学家们在这一点上相当一致：这个"银色国家"正迎来一个金色未来。"富得像一个阿根廷人"是当时的一句成语。然而，它却也是世界上衰落最快的国度之一。它以史无前例的速度从全球经济的前列国家集团落下，成为经济学家们今天只能感到不可思议的"新兴国家"。

阿根廷，越来越富

直到20世纪中叶，这还是难以想象的：就在欧洲以及后来在整个世界两次爆发世界大战之时，阿根廷的上层人士尽享富裕。阔气的别墅和工厂盖了起来，富人们添置良马，在巴黎度夏，以购得最新时装。年度经济增长5%，拥有水、天然气和石油等似乎无尽的原料和地下资源，经由向遭战争蹂躏的欧洲出口肉类、谷物和皮革，大笔赚钱，国民人均收入为全球最高。这个国土面积列全球第八位的国家拥有所有气候区，被认为是具有对农业而言最理想条件的"世界谷仓"。



二战结束之际，阿根廷货币比索是仅位于美元和英镑之后的世上最坚挺货币。阿根廷是地区最富裕、影响力最大的国家，远在巴西之前，布宜诺斯艾利斯是拉丁美洲的优雅首都。阿根廷是尤其来自意大利和西班牙的移民的吸铁石，他们逃往这个许诺就业和富裕的被人称颂的国度。在这个国家，人均拥有的小汽车数量多于法国，电话多于日本，地铁在布宜诺斯艾利斯的地下快速穿行。直到五十年代，该国人均收入还明显高于德国。

经济掘墓人庇隆

然而，在光鲜表层的后面，颓势早已开始。它同一名政治家有极大关系。1946年赢得总统选举，而在此后的数十年里，无论是左翼的还是右翼的、或是温和的后继者们都将骄傲地推崇的这个人：胡安·多明戈·庇隆（Juan Domingo Perón）。这位退役将军许诺阿根廷走上介于资本主义和社会主义的第三条道路，而由此在经济上铺就了未来数十年灾难的奠基石。

尤其是其后继者们照搬的庇隆主义的基本原则：寅吃卯粮，支出多于收入。一旦难以为继了，那就借债，然后印钞票，最终任由通货膨胀如脱缰野马狂奔。到1949年，该国支出翻了三番；至1955年，国家雇员数量增加了一倍。



他的夫人阿维塔，--"穷人的天使"，大笔动用牛肉和谷物出口获得的丰厚尽享，用于社会福利，为此，埃维塔和庇隆直到今天都受到尊崇。而实际上，众多社会福利项目并无充足资金，原因是，腐败现象充斥全社会。

"阿根廷优先"是当时的座右铭：虚弱的本国工业通过关税壁垒加以保护；支付更高薪资和社会福利待遇；要有尽可能多的东西在本国生产。天然气厂、电力公司，或者电话网络被收购了；一大批低效国有企业问世了。

军人专制与福克兰战争

但是，没有什么比英国人手中买下破败不堪的铁路更能象征庇隆的经济癫狂了。短短数年之后，阿根廷便沦入首次深度经济危机。 不过，尽管如此，1967年时，该国外债还只是80亿美元；然而，此后，债务疾速扩大：1976至1983年的军人专制政府和可笑的福克兰岛战争是导致这一状况的主要原因。1982年，阿根廷输掉了这场战争，该国军人政府也由此垮台。此后，在阿根廷，超级通胀成了新的魔词，而劳尔·阿方辛（Raúl Alfonsín）总统也因它下了台。

一名妇女在福克兰群岛的达尔文墓地的一名阿根廷士兵墓前哭泣

对坚挺比索的梦想

但是，更糟糕的还在后面：新自由主义的庇隆主义者梅内姆（Carlos Menem）敲响了"披萨和香槟"时代的钟声，一股私有化浪潮，它们的盈利消失于黑暗的渠道。超级通胀经被比索与美元的一比一汇率所取代，犹如奇迹一般，阿根廷人突然有了高额美元存款，得以在迈阿密度假，购买德产汽车。

梅内姆总统削减了社会支出，重又将铁路私有化。然而，不是大幅收缩与美元的捆绑，他坚持不放弃高估的比索汇率。在1992到1999年之间，阿根廷国家支出足足增加了50%。2001年，国债增加到了令人难以置信的1600亿美元；是年12月，国家破产，短短两星期内，先后有5名总统走马上任。



从那以来，阿根廷未能得到恢复。国际货币基金组织的方案常常是弊大于利。而该国民众常觉得国家只是一头奶牛，所要做的只是挤它的奶，而无须对它担责。这个国家本来有着一切条件，繁荣富裕，在一个世纪前，人们还曾将它与美国并提。而今天，这个国家的国债高达令人无法想象的3230亿美元。





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