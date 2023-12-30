阿根廷正式拒绝加入金砖国家

（德国之声中文网）当地时间周五（12月29日）阿根廷总统米莱已致函金砖国家领导人，正式决定退出加入这个由全球主要新兴经济体组成的联盟。

米莱表示，现在不是阿根廷成为正式成员的“适当时机”。

金砖国家巴西、俄罗斯、印度、中国和南非同时也是二十国集团成员，其于今年8月宣布，将接纳六名新成员。

阿根廷、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯、埃及和阿拉伯联合酋长国的成员身份原定于2024年1月1日生效。

金砖国家目前约占世界人口的40%，GDP占全球的四分之一以上，有多达14个主要来自亚洲、非洲和中东的国家表示有兴趣加入该组织。

米莱推翻前任决定

致金砖国领导人的信件由米莱签署，并被多家媒体发布。信中称，阿根廷加入金砖国集团“目前被认为是不合适的”，但米莱表示愿意与金砖五国领导人分别举行会晤。

政治圈外人、激进自由派米莱在总统大选中击败阿根廷传统政党。其在竞选中曾誓言不会加入金砖国家集团。

他在信中称，其外交政策“在许多方面与上届政府不同。从这个意义上说，先前政府做出的一些决定将会被重新审视。”

米莱的前任、前中左翼总统阿尔贝托·费尔南德斯（Alberto Fernandez）曾赞成阿根廷加入金砖国家组织，并将其视为开拓新市场的机会。

金砖五国在多极世界中展现实力

阿根廷“不会与共产党结盟”

在竞选期间，米莱曾表示“我们的地缘政治取向是与美国和以色列结盟。我们不会与共产党结盟。”

米莱在整个总统竞选期间贬低了“共产主义”国家，并宣布，尽管中国在南美的投资不断增加，他不会与这些国家保持外交关系。

尽管曾发誓要切断与主要贸易伙伴中国和巴西的联系，但自上任以来，他采取了更为温和的表态和语气。

米莱将自己定义为“无政府资本主义者”，并实施了一系列措施来放松对经济的管制，近几十年来该国经济一直以国家干预主义为特征。

上任后不久米莱即表明了其经济计划，并声称“除了紧缩政策和休克疗法外别无选择。”

他坚称是其前任让国家财政空虚，并走上了恶性通货膨胀的道路。

（美联社、法新社）

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