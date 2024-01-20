阿根廷总统“激情”演讲 究竟说了啥？

（德国之声中文网）日前，阿根廷自由主义新总统米莱（Javier Milei）在达沃斯向全球政界和商界精英发表言辞激烈的演讲，抨击社会主义和集体主义是对人类福祉和西方社会的威胁。

在他作为总统的首次出国访问中，这位自称为“无政府资本主义者”的阿根廷领导人在瑞士阿尔卑斯山举行的世界经济论坛会议上批评了“社会正义”和“激进女权主义”等内容，同时称赞企业家是“英雄”。

米莱说：“我今天在这里告诉你们，西方正处于危险之中。”他宣称自由市场资本主义是解决贫困的唯一可行的解决方案。他说，西方“处于危险之中，因为那些本应捍卫西方价值观的人却被一种不可避免地导致社会主义大行其道而导致贫困的世界观所拉拢”。

从公元零年说起

这位新获选上任不久的阿根廷新总统在演讲中关注人类近两千年来的发展史，指出从采纳资本主义作为经济制度开始，人类的财富呈现出爆炸式增长。 而在公元零年到1800年整个时期，全球人均GDP几乎是停滞不前。

因此，米莱认为：自由贸易资本主义，作为一种经济体系，绝非产生问题的根源，而是我们结束全球饥饿、贫困，乃至极端贫困的唯一工具。相反，集体主义和社会主义的存在只会带来阻碍。

米莱上任后 激进的向政府机关宣战（资料图片摄于2023年12月10日）

他在讲话中特别聚焦外界近几十年来对资本主义的批判，尤其是资本主义会导致“市场失败”的说法，明确指出“没有市场失败”，市场失败只能是和国家干预有关。

另外，他也抨击了激进的女权主义，指出男性与女性之争是“荒谬和非自然的”，因为自由主义已经提供了性别之间的平等。激进的女权主义议程所导致的只是更大的国家干预，阻碍了经济过程，为那些对社会没有贡献的官僚提供了工作，例子包括妇女部门或致力于推广这一议程的国际组织。

广泛关注

米莱的此番达沃斯会议上的演讲受到了广泛的关注。在中国的社交媒体上，他对“社会主义”的批评虽然被有所淡化，但对西方和集体主义的批评得到了较为广泛的传播。传播者大多为中国社交媒体中的自媒体账号。

同时，美国企业家马斯克也在旗下的X平台账号上发表了一张照片，其中可以看到一个男子在与另外一位女子从事性事期间还用笔记本电脑收看米莱的达沃斯演讲。马斯克为此图片贴的配文是“此时此刻，太刺激了”。

另外中国社交网络关注的重点之一还在于，这位 53 岁的阿根廷领导人是乘坐商用飞机飞往瑞士参加此次达沃斯世界经济论坛的。阿根廷媒体“La Derecha Diario”报道称，仅这一次行程，就可以为阿根廷国家财政省下大约30万美金的开支，阿根廷政府向该媒体证实了这一数字。

“没有钱”

上任后， 在“没有钱”这句口号的引领下，米雷发誓要大幅削减阿根廷的支出，去年阿根廷的通货膨胀率超过了 200%。此后他将比索贬值了50%以上，削减了国家对燃料和交通的补贴，并将部委数量减少了一半。

世界经济论坛创始人施瓦布（Klaus Schwab）在介绍米莱时表示，虽然有些人将新总统的方法描述为“激进”，但他“为阿根廷引入了一种新精神，使阿根廷更加贴近自由企业和创业活动”。

米莱则在演讲的最后高调称赞企业家和资本家，表示：“你们才是这个故事中真正的主角。你们应该知道，从现在开始，你们可以指望阿根廷作为无条件的盟友，”并以“自由万岁，该死的！”结束了他的演讲。

（法新社、达沃斯世界论坛官网、X）

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