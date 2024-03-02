阿根廷总统国会激情演讲 誓推经济改革

（德国之声中文网）阿根廷自由主义新总统米莱（Javier Milei）星期五（3月1日）在国会发表了激情讲话。他表示自己“将继续推动”经济改革。这位阿根廷领导人自称是“无政府资本主义者”，他承诺大幅削减国家支出，减少政府财政赤字。

“我们将彻底改变这个国家”

米莱向议员们表示，无论是否获得国会支持，他都将继续推进改革。他说“我们不会退缩，我们将继续向前推进……无论是通过法律、总统令还是修改法规。”他还表示：“我们将永远改变这个国家……无论是否有政治领袖的支持，无论是否拥有行政部门的所有法律资源”。他还说道：“我请求耐心和信任……我们需要一段时间才能看到经济重组和正在实施的改革的成果。”

若经济模式不转型“阿根廷没有未来”

米莱表示，他将提交一项法案，惩罚任何通过增发货币来为财政赤字融资的人——包括总统在内。米莱上任后将将比索贬值了大约一半。他说“如果我们不从根本上改变经济模式，那么阿根廷就没有未来”。

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米莱的演讲多次被支持者的欢呼声打断，他告诉国会，若是反对他的改革努力，他们将面对“另一种动物”。

米莱的休克疗法

去年12月上任后，米莱颁布法令，废除或修改了数百项法律，旨在限制工会的权力，并放松国家干预严重的经济管制。不过他的主张遇到阻力，法院发布裁决叫停了这些措施。随后，米勒提出了一套综合性全面改革方案，寻求将国有实体私有化，削弱劳工保护等措施。

该法案在上个月的投票被立法者否决。其中的内容包括将权力交给行政部门一年，以及根据“经济紧急情况”以法令通过法律的权力。

米莱的震撼性经济措施推动了市场，但引发了全国范围内的抗议活动，并遭到工会的强烈反对。工会说，改革将给穷人带来伤害。

尽管对议员们言辞激烈，但这位阿根廷总统在同省长们交流时采取了更为缓和的语气，并提出了一项5月25日前达成的10点“社会契约”，内容包括对联邦政府和省长之间目前税款分配进行“重新讨论”。

在削减资金的问题上，米雷与各省省长们也争执不休。这个礼拜，有省长因为资金纠纷威胁要切断对阿根廷其他地区的能源供应时，一度将这场争论推向白热化。



（路透社，美联社，法新社）

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