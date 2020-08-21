阿根廷加入中国新冠灭活疫苗临床三期试验

（德国之声中文网）中国国药集团（CNBG）周五通报，继秘鲁、摩洛哥和阿联酋之后，阿根廷也加入该集团开发的新冠灭活疫苗国际临床试验(Ⅲ期)。

随着中国对新冠疫情的进一步控制，新冠病毒感染病例逐渐减少，中国国药集团需要来自其他国家的研究参与者用于检测。

第3期试验通常需要数千个试验参与者，允许研究人员收集有关功效的数据，以求最终获得潜在疫苗的监管批准。

这家中国公司周五发表的声明说，它将与阿根廷ELEA公司共同推动新冠灭活疫苗的研发和投入使用。

国有企业中国国药集团6月获得阿联酋卫生部长颁发的 临床试验批准文件，至今已招募15,000名志愿者。该公司周四表示，秘鲁和摩洛哥也批准了这项试验。

中国国药集团巴林的新冠灭活疫苗国际临床试验(Ⅲ期)批准，旨在吸引大约6,000名参与者。

张平/ 安静（路透社）

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