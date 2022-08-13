阿根廷出现不明原因肺炎 已致3人死亡

（德国之声中文网）阿根廷卫生部门表示， 该国图库曼省出现一种来源不明的肺炎，已经导致3人死亡。

图库曼省卫生部长鲁伊斯( Luis Medina Ruiz )告诉记者， 已经有9人患有这种神秘的呼吸道疾病，其中8名是一家诊所的医务人员。

到目前为止，所有病例都与这家诊所有关。死者是该诊所的两名医务人员和一名病人。

最新的死亡病例是一名70岁的妇女，她在该诊所做过手术。鲁伊斯说，该患者被认定为“零号病人”。在医学术语中，“零号病人”第一个感染某种传染疾病的患者。

鲁伊斯说，目前有两名感染者在医院接受呼吸机辅助治疗，情况较为严重。

没有发现人际传播的证据

这种神秘疾病的最初症状记录于8月18日至22日之间。

阿根廷卫生当局根据疫情的来源和性质，已将该诊所设置为预防性隔离七天状态。

尽管该神秘疾病症状与新冠（COVID-19）相似，但流行病学调查已经认定不是新冠。同时被排除的还有流感、甲型和乙型流感和啮齿动物传播的汉坦病毒。但还没有排除中毒或环境因素。

图库曼省医学院院长萨莱（Hector Sale）说，由于目前没有在密切接触者中发现感染病例，因此没有证据显示这种肺炎会导致人际传播。

(法新社、埃菲社)

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