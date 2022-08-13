 阿根廷出现不明原因肺炎 已致3人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.09.2022

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新闻广角

阿根廷出现不明原因肺炎 已致3人死亡

阿根廷出现了一种不明原因肺炎，已经导致3人死亡，目前已排除了新冠、流感等病毒。官员们目前正在研究不明肺炎的来源，其症状包括呕吐、高烧和腹泻。

阿根廷图库曼省一家诊所门口的警察，这里发现一种来源不明的肺炎

阿根廷图库曼省一家诊所门口的警察，这里发现一种来源不明的肺炎

（德国之声中文网）阿根廷卫生部门表示， 该国图库曼省出现一种来源不明的肺炎，已经导致3人死亡。

图库曼省卫生部长鲁伊斯( Luis Medina Ruiz )告诉记者， 已经有9人患有这种神秘的呼吸道疾病，其中8名是一家诊所的医务人员。

到目前为止，所有病例都与这家诊所有关。死者是该诊所的两名医务人员和一名病人。

最新的死亡病例是一名70岁的妇女，她在该诊所做过手术。鲁伊斯说，该患者被认定为“零号病人”。在医学术语中，“零号病人”第一个感染某种传染疾病的患者。

鲁伊斯说，目前有两名感染者在医院接受呼吸机辅助治疗，情况较为严重。

阿根廷图库曼省卫生部长在新闻发布会上宣布，不明肺炎已经导致3人死亡

阿根廷图库曼省卫生部长在当地时间9月1日的新闻发布会上宣布，不明肺炎已经导致3人死亡

没有发现人际传播的证据

这种神秘疾病的最初症状记录于8月18日至22日之间。

阿根廷卫生当局根据疫情的来源和性质，已将该诊所设置为预防性隔离七天状态。

尽管该神秘疾病症状与新冠（COVID-19）相似，但流行病学调查已经认定不是新冠。同时被排除的还有流感、甲型和乙型流感和啮齿动物传播的汉坦病毒。但还没有排除中毒或环境因素。

图库曼省医学院院长萨莱（Hector Sale）说，由于目前没有在密切接触者中发现感染病例，因此没有证据显示这种肺炎会导致人际传播。

(法新社、埃菲社)

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  • Marburg Virus (picture alliance/dpa/CDC)

    世界上十大最危险病毒

    马尔堡病毒

    最危险的病毒是马尔堡病毒。它的名字来自德国拉恩河畔一个田园牧歌般的小镇——但是这个小镇与病毒本身没有任何关系。马尔堡病毒是一种出血热病毒。与埃博拉病毒一样，马尔堡病毒引发抽搐以及粘膜、皮肤和器官出血。它的致死率高达90％。

  • Uganda Ebola (picture-alliance/AP Photo/IRC/B. Wise)

    世界上十大最危险病毒

    埃博拉病毒

    埃博拉病毒有五个属种，分别以五个非洲国家和地区命名：扎伊尔、苏丹、塔伊森林、本迪布焦和雷斯顿。扎伊尔埃博拉病毒最为致命，死亡率为90％。它目前在几内亚、塞拉利昂和利比里亚以及其他地区传播。科学家认为，可能是果蝠将扎伊尔埃博拉病毒带入了城市。

  • Hantavirus Mäuse US Nationalpark Yosemite (REUTERS)

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    汉坦病毒包含了几种类型的病毒。它的名字来自韩国汉坦河。1950年朝鲜战争期间，美国士兵被认为最早在那附近感染上这种病毒。症状包括肺部疾病、发烧和肾衰竭。

  • Thailand - Hühnerfarm - Chicken (Getty Images/P. Bronstein)

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    禽流感病毒

    不同种属的禽流感病毒经常性地引起恐慌——这可以理解，因为其致死率高达70％。但实际上，人们最为熟悉的H5N1禽流感的风险非常低。只有直接接触过家禽的人才能被感染。这就是大多数病例出现在亚洲的原因，因为不少亚洲人家里养鸡。

  • Hochsicherheitslabor (picture-alliance/dpa)

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  • Afghanistan Krim-Kongo hämorrhagisches Fieber (Shoib Tanha Shokra)

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    胡宁病毒

    胡宁病毒可引致阿根廷出血热。该病毒感染者将出现组织发炎、败血症和皮肤出血。问题在于，这些都属于常见症状，因此难以在第一时间觉察或者确认该病毒的感染。

  • Zecke Gemeiner Holzbock saugt in menschlicher Haut (Imago/blickwinkel/F. Hecker)

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    克里米亚-刚果发热病毒

    克里米亚-刚果发热病毒是由蜱虫传播的。它的致病方式类似于埃博拉病毒和马尔堡病毒。在感染的第一天，患者的面部、嘴巴和咽喉出现针状出血。

  • BdTD USA Laborratte steuert RatCar (AFP/University of Richmond)

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    马丘波病毒

    马丘波病毒会引发玻利维亚出血热（也称为黑斑疹伤寒）。感染该病毒会出现高烧，并伴有大量出血。它的致病方式类似于胡宁病毒。该病毒可以人传人，而啮齿动物经常携带它。

  • Symbolbild - Wildschwein (Imago)

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  • Indonesien Dengue Fieber Patient im Krankenhaus (Getty Images/D. Ardian)

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    作者: Helena Schwar



 

 

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