 阿根廷冒险签署与中国战略伙伴关系 | 经济纵横 | DW | 13.02.2022

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经济纵横

阿根廷冒险签署与中国战略伙伴关系

南美国家阿根廷正深陷经济危机，去年，该国通货膨胀率超过50%，就在此时，该国政府公布了扩建与中国经济关系战略。该国总统费尔南德斯还亲自出现在北京冬奥会开幕式上。

Argentiniens Präsident Alberto Fernández in China mit Xi

阿根廷总统费尔南德斯（（Alberto Fernández））访华时会晤习近平 (2022年2月6日)

（德国之声中文网）阿根廷是第20个加入"一带一路"倡议的拉美国家。这个又被称作"新丝绸之路”的项目是一个全球性密集经济网络。在北京眼里，阿根廷可提供巨量自然资源和粮食。

阿根廷负债累累，同中国签署的战略关系协议，旨在建构“具包容性并有助于可持续发展”框架，中国将为此投资超过 237 亿美元。

阿中两国签署的战略协定还包括中国已和世上多国达成的旨在促进双边贸易的所谓"货币互换"机制（货币兑换交易）。根据这一互换机制，当事国使用本国货币进行贸易，即阿根廷和中国将分别使用比索和人民币。

不仅如此，两国还在声明说，“阿方重申坚持一个中国原则，中方重申支持阿方在马尔维纳斯群岛问题上完全行使主权的要求，以及根据联合国相关决议，尽快重启谈判以期和平解决争端。” 对马尔维纳斯群岛声称享有主权的英国（英国称该群岛为福克兰群岛）很快发声表达对中国此举的不满。

China Peking | Argentinischer Präsident | Alberto Fernandez

费尔南德斯总统乘坐中国高铁，在驾驶室体验

阿根廷并非孤独

基尔大学经济学教授福德斯（Federico Foders）在接受德国之声采访时指出，由于贸易以本国货币而非美元结算，阿根廷可节省大量额外成本。他强调，"中国有意接纳越来越多的国家成为其新银行成员，以摆脱美国的经济霸权"。

阿根廷是加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行（AIIB）的8个拉美国家之一。其他成员中还有秘鲁、委内瑞拉、玻利维亚、智利、厄瓜多尔、乌拉圭。

费尔南德斯总统此次访华背景是庆祝与中国建交50周年。中国是该国仅次于巴西的阿根廷第二大贸易伙伴。 2021年，中国从阿根廷进口商品总额63亿美元，约占阿外贸出口总额8%，涉及的产品约500种，包括大豆、豆油和牛肉。阿根廷从中国进口了约 5000 种商品，包括汽车、机械、服装和电子器件。据阿根廷统计局提供的数字， 该国2021年从中国进口商品总额为135 亿美元，占其进口总额的 21.4%； 2003 年至 2020 年，阿中双边贸易增长了4倍。

费尔南德斯总统称，北京还将支持阿根廷要求国际货币基金组织重估其有关过度负债的规定。就此，福德斯教授则指出，国际货币基金组织在向其提供贷款时阿根廷曾许诺遵守相关规定，如今，"人们很想知道，这些贷款的去向。"

Argentiniens Präsident Alberto Fernández in China

有着法学教授头衔的阿根廷总统费尔南德斯被清华大学聘为名誉教授

外贸多元化未尝不可

这位经济学家还指出，如果阿根廷无法在今年年内向国际货币基金组织偿还 190 亿美元，将意味着，该国在其历史上第8次违约，假如这样，未来不会有哪个西方企业愿意在阿根廷投资，而这"是阿根廷对与中国、俄罗斯或伊朗建立良好关系感兴趣的另一个原因"。

福德斯教授继续补充说，贸易关系多样化本身没有错，无论是同中国还是俄罗斯做生意，而不仅仅是出口到欧洲或美国，但需要小心的是，一旦经济崩溃、无法扭转，从而无力偿还对华债务，"中国甚至可以占有阿根廷的在建基础设施项目，比如港口，就像其它国家已发生的那样"。作为例子，他指出，由于偿债误期，依赖与中国外汇交易的斯里兰卡不得不同意将战略港口汉班托塔（Hambantota）租赁给中国国有招商局港口控股有限公司，为期 99 年。

Buenos Aires Argentinien Menschen auf der Straße

阿根廷国家多次破产，街头贫困比比皆是

作为世界上最大双边债权国之一，中国在其信贷条款中规定贷方享有优先受偿地位并排除集体重组，这让人忧虑。在24个发展中国家中，阿根廷不仅是国际货币基金组织的最大债务国，也是中国最大的债务国之一。

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