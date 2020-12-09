 阿根廷众议院通过堕胎合法法案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.12.2020

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时政风云

阿根廷众议院通过堕胎合法法案

根据阿根廷国会众院通过的一项法案，在该国，中断妊娠未来不再违法。如国会参院也批准，至年底，堕胎法将正式出台。在堕胎问题上，该国民众意见分歧。

Argentinien Parlament legalisiert Abtreibung

堕胎法的赞同者在国会大厦前欢呼

（德国之声中文网）历时近12小时、一直持续到当地时间周五（12月11日）早晨的国会众院辩论以131票赞同、117票反对、6票弃权的表决结果结束。相关法案还将交由参议院审议。参院会有何种表决结果，难以预料。若法案在参院也获得多数，引起争议的这一法律可在年底开始生效。

2018年，一份类似法案在参院曾以微弱票数失利。

使堕胎合法化的这一法案由总统费尔南德斯力主推出。根据该法，只要妊娠不超过14星期，女性可以堕胎。妇女、性别、多样化事务部长戈麦斯（Elizabeth Gómez Alcorta）周三对媒体表示，政府方面确信，将得到足够票数，"我们致力于达成必须的共识"。

Argentinien Parlament legalisiert Abtreibung

堕胎合法化的反对者经由屏幕观看议会辩论

该法案的支持者身着绿色，通霄聚集在国会大厦前，等待表决结果。身着浅蓝的反堕胎人士也计划示威。

教会坚决反对

阿根廷天主教会全力反对该法案。甚至是在社会政策上左倾的广受爱戴的"穷人神父"迪保禄（José "Pepe" di Paola）此次也与左翼政府不同调。他表示，堕胎的赞同者提出的理由只是：避免母亲陷入贫穷，这让他无法接受。

Argentinien Abtreibungen Gesetz Pepe Di Paola

穷人神父迪保禄反对堕胎合法化

阿根廷籍的天主教罗马教皇方济各亦批评费尔南德斯总统的主张。他强调，生态和人道是一整体。根据新近发布一份谕旨的大意，他称，谁想保护环境，谁就不能同时也赞同堕胎，因为，这有悖于保护自然的理念。

目前，在阿根廷，只有在遭强奸或母亲生命危急的情况下，堕胎才被允许。活动人士则批评说，很多妇女得到不足够的帮助。

总统意欲帮助妇女

费尔南德斯总统认为，他推出的这一法案有望过关。他新近对媒体表示，问题不在于是否同意堕胎，因为，堕胎本来就会发生，而且大多数情况下是在非专业环境中发生，从而频繁导致当事女性严重受伤甚至死亡。费尔南德斯总统指出，他力主的法案正是要杜绝这一现象。

据估计，阿根廷国内每年有37万到 52万次堕胎。

阿根廷的决定可能对南美其它天主教徒占多数的国家起示范性作用。

 

  • Zu sehen ist der Rücken von Camilla, die sich nach einem Schwangerschaftsabbruch “Libertad” (Freiheit) in den Nacken tätowiert hat. Aufnahmeort: Buenos Aires, Argentinien Aufnahmedatum: August 2013 Copyright: Amnesty International Argentinien Angeliefert von Anne Herrberg am 3.10.2013

    镜头下的禁忌：堕胎

    为了自由

    “我的身体属于我自己”——该自由宣言并非放之四海皆准，至少不在阿根廷。在这个国度，堕胎被明令禁止，同时也受人唾弃。尽管如此，每年仍有50万阿根廷女性选择堕胎，比如图中27岁的卡米拉：“自由”——她用背颈的纹身来表达自己的态度。

  • Bildbeschreibung: Mara (Foto 2012 in Provinz Buenos Aires / Ballester aufgenommen): Maras Geschichte erzählt von ihrem Schwangerschaftsabbruch den sie mit 21 Jahren, am 31 Dezember 2002, in einer illegalen Klinik durchführen lies. Das Foto zeigt Mara mit dem Rücken zum Betrachter stehend, am Pool im Garten der Familie. Die Familie ihres Freundes, der ebenfalls gegen die Abtreibung war, drohte damit, sie zu denunzieren. Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    除夕夜的人流手术

    玛丽娅在21岁时怀孕了，男友家庭威胁她：“如果你敢堕胎，我们就举报你。”时间一分钟一分钟地流逝，男友离她而去。过了近12周后，她终于鼓起勇气将真相告诉了母亲，并于2002年除夕夜在一家非法医院进行了堕胎。

  • Bildbeschreibung: Pedro (Foto 2012 in Buenos Aires aufgenommen): Die Rolle des Mannes ist ein wichtiger Teil der Thematik. Die Fotografinnen erzählen die Geschichte des 24-jährigen Pedros, der sich 2012 für die Begleitung seiner Freundin bei ihrem Schwangerschaftsabbruch mit Misoprostol entschloss. Für Pedro war es ein einschlagendes Erlebnis. Das Foto zeigt sein Portrait mit geschossenen Augen und die Hand vor dem Mund. Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    受折磨的不仅仅是女性

    女摄影师弗朗兹（Lisa Franz）和她的同事希望用照片传达出这个信息：堕胎不仅仅是女人的事。当女友2012年作出堕胎决定时，24岁的佩德罗（Pedro）一直陪伴她、支持她。然而他没法和朋友们谈论此事，“我们觉得自己像是罪犯”。

  • Bildbeschreibung: Kleiderbügel (Foto 2012 in Buenos Aires aufgenommen): Das Foto zeigt einen Kleiderbügel aus Draht auf einem weißen Laken. Der Kleiderbügel ist eines von vielen Elementen, das Frauen bei selbst gemachten Abtreibungen anwenden, in dem sie sich die Instrumente in die Vagina und bis in den Uterus einführen. Dies kann durch Verblutung oder Infektion bis zum Tod führen. Nach den Zahlen des argentinischen Gesundheitsministeriums werden jährlich 460.000-600.000 Schwangerschaftsabbrüche illegal in Argentinien durchgeführt. 100 dieser Frauen sterben jährlich durch eine prekär durchgeführte Abtreibung. Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    在家自行解决

    衣架、棒针、用力击打腹部——由于缺乏相关信息、教育普及或者走投无路，总有女性自己动手结束妊娠——时常伴随着不幸的后果。

  • Bildbeschreibung: Krankenhaus (Foto 2012 in der Provinz von Buenos Aires aufgenommen): Dieses Foto zeigt den „Shock Room“ eines Provinzkrankenhauses von Buenos Aires. Bei tausenden von Schwangerschaftsabbrüchen, kommt es aufgrund von schlecht durchgeführten Praktiken zu Komplikationen kommt Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    上百人因非法堕胎死亡

    根据阿根廷卫生部数据，每年有6万-8万女性因堕胎导致急性并发症和大出血，被送进医院休克病房。每年约100名妇女死于堕胎受伤和手术不当。在贫穷的省份中，这些状况尤为常见。

  • Bildbeschreibung: German Cardoso (Foto 2013 in Buenos Aires auf der Plaza Congreso, aufgenommen): Das Foto des Chirurgs Dr. German Cardoso zeigt den Arzt vor dem Kongressgebäude in Buenos Aires. Er hält sich den Zeigefinger vor den Mund. Dr. German Cardoso ist Mitglied der argentinischen Ärzte Vereinigung „Por el derecho a decidir de la mujer en situación de un embarazo no deseado“. Die Vereinigung setzt sich für die Legalisierung der Abtreibung ein und der Arzt selber führt Schwangerschaftsabbrüche in seiner Privatpraxis durch, aufgrund dessen er immer wieder Diskriminierung erfährt. Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    1500欧元的人流手术

    在阿根廷，非法堕胎行业生意很好。德国的外科医生卡多佐批评道，这里的医生开价至1万比索（折合1500欧元）。卡多佐是一家阿根廷医学协会的成员，该协会主张堕胎合法化。他本人也进行堕胎手术，手术费用依据患者收入而定。

  • Bildbeschreibung: La Revuelta, Feministisches Kollektiv (Foto 2013 in Neuquén aufgenommen): Die feministische Gruppierung La Revuelta betreibt in Neuquén den Telefonservice Socorro Rosa. Hier finden Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen möchten, Beratung und persönliche Begleitung durch die Aktivistinnen selbst. Das Foto zeigt die Feministinnen portraitiert, während einer politischen Intervention in den Strassen von Neuquén. Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    “姐妹们”的支持

    “把你们的十字架念珠从我们的卵巢中拿出去！”——妇女团体“起义”（La Revuelta）这样要求道。该团体是这个天主教国家中致力于堕胎合法化的非政府组织之一。在内乌肯省，她们为那些打算用药物堕胎的女性提供咨询和帮助。

  • Bildbeschreibung: Eluney (Foto 2013 in Neuquén aufgenommen): Eluney entschied sich 2012, mit 21 Jahren, für eine Abtreibung mit Misoprostol. Sie wurde von dem Kollektiv La Revuelta begleitet. Das Foto zeigt ihr Portrait, sie lacht, im Hintergrund ist eine Pflanze zu sehen. Eluney sagt im Interview mit den Fotografinnen, dass Schweigen keine Lösung für sie ist. Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    没有说明书

    来自内乌肯21岁的伊露娜在堕胎时接受了“起义”妇女团体的咨询帮助。她说：“我希望自己决定何时成为一名母亲。”如果药物流产不正确，存在很大风险。因而医生在出售药物时往往不附信息说明。

  • Bildbeschreibung: Sonia Sánchez (Foto 2013 in Buenos Aires aufgenommen): Das Fotoprojekt „11 Wochen, 23 Stunden , 59 Minuten – Illegale Abtreibung in Argentinien“ erzählt auch die Geschichte von Sonia Sánchez, die mehrmals wegen Prostitution verhaftet wurde und die fünf Mal im Gefängnis abtrieb. Das Foto zeigt ihr Portrait, in dem der entschieden wirkende Blick und ihre großen braunen Augen dominieren. Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    在监狱里堕胎

    曾经被迫为娼的索尼娅总共堕胎5次，次次都是在监狱中进行的——她总因为“非法卖淫”被捕。而皮条客们要求她不戴避孕套。“我不想把这个‘东西'留在我的身体里”，她说。索尼娅现在是一名妇女权利活动家。自2012年起，阿根廷允许被强奸后怀孕的妇女堕胎，也允许孕妇在危及生命的情况下堕胎。

  • Bildbeschreibung: Monica (2012, in Buenos Aires aufgenommen) Bildbeschreibung: Monikas Hand ruht auf ihrem Bauch: Es war mein Körper. Copyright: Lisa Franz, Guadalupe Gómez Verdi, Léa Meurice

    镜头下的禁忌：堕胎

    “这是我的身体”

    莫尼卡说：“这是我的身体”。三名女摄影师丽莎·弗朗兹，瓜达卢佩·威尔第（Guadalupe Gómez Verdi）和利拉·莫里斯（Léa Meurice）希望用此次摄影展打破阿根廷对这一禁忌话题的沉默。这个名为“11周，23小时，59分钟——阿根廷的非法堕胎”的展览在阿根廷数个省份巡展。

    作者: Anne Herrberg/万方


凝炼／叶宣（德新社、天主教通讯社）

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