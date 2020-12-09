阿根廷众议院通过堕胎合法法案

（德国之声中文网）历时近12小时、一直持续到当地时间周五（12月11日）早晨的国会众院辩论以131票赞同、117票反对、6票弃权的表决结果结束。相关法案还将交由参议院审议。参院会有何种表决结果，难以预料。若法案在参院也获得多数，引起争议的这一法律可在年底开始生效。

2018年，一份类似法案在参院曾以微弱票数失利。

使堕胎合法化的这一法案由总统费尔南德斯力主推出。根据该法，只要妊娠不超过14星期，女性可以堕胎。妇女、性别、多样化事务部长戈麦斯（Elizabeth Gómez Alcorta）周三对媒体表示，政府方面确信，将得到足够票数，"我们致力于达成必须的共识"。

堕胎合法化的反对者经由屏幕观看议会辩论

该法案的支持者身着绿色，通霄聚集在国会大厦前，等待表决结果。身着浅蓝的反堕胎人士也计划示威。

教会坚决反对

阿根廷天主教会全力反对该法案。甚至是在社会政策上左倾的广受爱戴的"穷人神父"迪保禄（José "Pepe" di Paola）此次也与左翼政府不同调。他表示，堕胎的赞同者提出的理由只是：避免母亲陷入贫穷，这让他无法接受。

穷人神父迪保禄反对堕胎合法化

阿根廷籍的天主教罗马教皇方济各亦批评费尔南德斯总统的主张。他强调，生态和人道是一整体。根据新近发布一份谕旨的大意，他称，谁想保护环境，谁就不能同时也赞同堕胎，因为，这有悖于保护自然的理念。

目前，在阿根廷，只有在遭强奸或母亲生命危急的情况下，堕胎才被允许。活动人士则批评说，很多妇女得到不足够的帮助。

总统意欲帮助妇女

费尔南德斯总统认为，他推出的这一法案有望过关。他新近对媒体表示，问题不在于是否同意堕胎，因为，堕胎本来就会发生，而且大多数情况下是在非专业环境中发生，从而频繁导致当事女性严重受伤甚至死亡。费尔南德斯总统指出，他力主的法案正是要杜绝这一现象。

据估计，阿根廷国内每年有37万到 52万次堕胎。

阿根廷的决定可能对南美其它天主教徒占多数的国家起示范性作用。

镜头下的禁忌：堕胎 为了自由 “我的身体属于我自己”——该自由宣言并非放之四海皆准，至少不在阿根廷。在这个国度，堕胎被明令禁止，同时也受人唾弃。尽管如此，每年仍有50万阿根廷女性选择堕胎，比如图中27岁的卡米拉：“自由”——她用背颈的纹身来表达自己的态度。

镜头下的禁忌：堕胎 除夕夜的人流手术 玛丽娅在21岁时怀孕了，男友家庭威胁她：“如果你敢堕胎，我们就举报你。”时间一分钟一分钟地流逝，男友离她而去。过了近12周后，她终于鼓起勇气将真相告诉了母亲，并于2002年除夕夜在一家非法医院进行了堕胎。

镜头下的禁忌：堕胎 受折磨的不仅仅是女性 女摄影师弗朗兹（Lisa Franz）和她的同事希望用照片传达出这个信息：堕胎不仅仅是女人的事。当女友2012年作出堕胎决定时，24岁的佩德罗（Pedro）一直陪伴她、支持她。然而他没法和朋友们谈论此事，“我们觉得自己像是罪犯”。

镜头下的禁忌：堕胎 在家自行解决 衣架、棒针、用力击打腹部——由于缺乏相关信息、教育普及或者走投无路，总有女性自己动手结束妊娠——时常伴随着不幸的后果。

镜头下的禁忌：堕胎 上百人因非法堕胎死亡 根据阿根廷卫生部数据，每年有6万-8万女性因堕胎导致急性并发症和大出血，被送进医院休克病房。每年约100名妇女死于堕胎受伤和手术不当。在贫穷的省份中，这些状况尤为常见。

镜头下的禁忌：堕胎 1500欧元的人流手术 在阿根廷，非法堕胎行业生意很好。德国的外科医生卡多佐批评道，这里的医生开价至1万比索（折合1500欧元）。卡多佐是一家阿根廷医学协会的成员，该协会主张堕胎合法化。他本人也进行堕胎手术，手术费用依据患者收入而定。

镜头下的禁忌：堕胎 “姐妹们”的支持 “把你们的十字架念珠从我们的卵巢中拿出去！”——妇女团体“起义”（La Revuelta）这样要求道。该团体是这个天主教国家中致力于堕胎合法化的非政府组织之一。在内乌肯省，她们为那些打算用药物堕胎的女性提供咨询和帮助。

镜头下的禁忌：堕胎 没有说明书 来自内乌肯21岁的伊露娜在堕胎时接受了“起义”妇女团体的咨询帮助。她说：“我希望自己决定何时成为一名母亲。”如果药物流产不正确，存在很大风险。因而医生在出售药物时往往不附信息说明。

镜头下的禁忌：堕胎 在监狱里堕胎 曾经被迫为娼的索尼娅总共堕胎5次，次次都是在监狱中进行的——她总因为“非法卖淫”被捕。而皮条客们要求她不戴避孕套。“我不想把这个‘东西'留在我的身体里”，她说。索尼娅现在是一名妇女权利活动家。自2012年起，阿根廷允许被强奸后怀孕的妇女堕胎，也允许孕妇在危及生命的情况下堕胎。

镜头下的禁忌：堕胎 “这是我的身体” 莫尼卡说：“这是我的身体”。三名女摄影师丽莎·弗朗兹，瓜达卢佩·威尔第（Guadalupe Gómez Verdi）和利拉·莫里斯（Léa Meurice）希望用此次摄影展打破阿根廷对这一禁忌话题的沉默。这个名为“11周，23小时，59分钟——阿根廷的非法堕胎”的展览在阿根廷数个省份巡展。 作者: Anne Herrberg/万方



凝炼／叶宣（德新社、天主教通讯社）

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