阿斯麦总裁：中美芯片战不应继续升级

（德国之声中文网）富凯对德国《商报》表示，中国生产的芯片恰恰是欧洲所急需的，“禁止别人去生产你所急需的产品，这样做毫无意义。”富凯认为，如果美国将制裁范围扩大至普通芯片生产设备，那么汽车工业所需的普通芯片的供应将出现问题。富凯说:“欧洲的芯片生产量连自身需求的一半都满足不了。“

阿斯麦前任总裁温尼克（Peter Wennink）则认为，中美在芯片领域的争端并不会在短期内画上句号。温尼克在接受荷兰BNR电台采访时表示，芯片之争涉及到中美两国在地缘政治领域的利益，因此这场冲突有可能还将持续数十年之久。

根据相关的出口禁令，阿斯麦不得向中国出口具备极紫外光刻技术EUV的高端芯片制造设备，而由于无法获得出口许可证，阿斯麦近来也不得不拒绝来自中国的一些普通芯片生产设备订单。中美对地缘政治利益的争夺，是否使阿斯麦无端成了牺牲品呢？富凯对《商报》表示：

“从积极的角度来看，这说明了我们的重要性。它同时也证明了芯片工业的重要性，以及欧洲在这一核心领域所扮演的重要角色。同美国和中国相比，有时候欧洲显得很渺小，但是在极紫外光刻技术领域，阿斯麦及其供货商却掌握着一项对世界至关重要的技术，除了我们，没有人有这个能力。“

位于德国柏林的阿斯麦工厂中，工人们正在组装设备。 图像来源: Ruffer/Caro/picture alliance

当被问及，阿斯麦是否担心中国有朝一日也会掌握这项技术时，富凯表示，极紫外光刻技术是一项非常复杂的技术，打造这样一个系统难度非常之大。我们不仅具有极大的技术优势，而且整个技术生态圈也都在欧洲。富凯说，对中国人来说，掌握这一技术将非常困难，“众所周知，在高端芯片领域，中国可能要比美国落后十年。英特尔总裁曾经公开做过这样的表态。有鉴于此，中国只是活跃在那些并不大先进的芯片技术领域。“

今年四月底，法国人富凯出任阿斯麦首席执行官后，世界各大芯片企业的老总一直是富凯的常客，因为只有这家荷兰企业也能为当今最先进的芯片提供生产设备：没有阿斯麦的设备，就没有现在的芯片，也就没有人工智能，这就是芯片领域的现状。

现年五十岁的富凯可以说是临危受命，因为过去几年来，中美争端愈演愈烈，美国要求在芯片技术领域对中国做出越来越广泛的出口限制。美国政府不希望中国获得更多的芯片生产设备。迄今为止，相关禁令只涉及特种芯片的生产设备。

（综合报道）

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