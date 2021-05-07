阿斯托尔·皮亚佐拉:探戈四重奏  

阿斯托尔·皮亚佐拉（Astor Piazzolla）1921年出生于阿根廷的一个意大利裔家庭，幼年时全家搬到美国纽约，在那里度过了童年时光，并接触到古典音乐、探戈、爵士乐等多种风格的音乐。他还学习演奏手风琴，13岁时在一个以探戈为主题的电影中获演一个配角。

1937年，皮亚佐拉一家又迁回阿根廷。在那里，皮亚佐拉师从著名的作曲家希纳斯特拉（Ginastera)，后就读于阿根廷音乐学院。

皮亚佐拉一度曾想放弃探戈音乐，投身纯正的古典音乐，但在法国著名作曲家布朗热（Nadie Boulanger)的鼓励下继续投入了对探戈音乐的探索和创作中，并将现代古典、爵士等先进音乐技法融入探戈中。

您将听到的是皮亚佐拉的探戈四重奏，由齐格努姆萨克斯四重奏乐队（Signum Saxophone Quartet）演奏。



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