阿斯利康疫苗在欧盟更名销售

（德国之声中文网）据德新社报道，英国和瑞典合资的制药企业阿斯利康（AstraZeneca）生产的新冠疫苗未来在欧盟将以Vaxzevria的名称进行销售。该公司周三向德新社证实，新名称已经得到了欧洲药品管理局（EMA）的批准。

常规操作还是危机公关？

据欧洲药品管理局表示，阿斯利康公司生产的新冠疫苗的名称从3月25日起改为Vaxzevria。在该机构的官方网页上，名为"阿斯利康"的疫苗已经不存在，取而代之的是新名称。

不少人猜测，这一改名行动可能是为了扭转之前阿斯利康疫苗因为副作用而给公众造成的不良印象。不过德国社民党的卫生政策专家劳特巴赫（Karl Lauterbach）对此不以为然。他在接受德国电视二台采访时表示，改名并不是要混淆视听，而是因为"阿斯利康"并不是疫苗本身的名称，而是"生产疫苗的企业名称"。这款疫苗过去的正式名称其实是"ChAdOx1"。不过他也确认，目前出现在欧洲药品管理局网页上的Vaxzevria就是人们所熟知的阿斯利康疫苗。

阿斯利康公司方面也出面澄清，改名的计划从几个月前就已经在运作之中了，并非临时行动。该公司在过去的新闻稿中所使用的疫苗名称是AZD1222，而欧洲药品管理局此前使用的登记名称是"阿斯利康新冠疫苗"（COVID-19 Vaccine AstraZeneca）。

德国的新冠疫苗接种证书

阿斯利康公司在回复德新社的问询时表示，此款新冠疫苗的全面更名预计会在6个月之后完成，因为对其它市场的评估目前还在进行之中。

德国：接种建议几经修改

对于这款疫苗的接种政策，包括德国在内的多国政府也是几次摇摆不定。今年1月底，德国疫苗委员会表示，由于对于阿斯利康疫苗对65岁以上人群的试验数据收集不够充分，因此只建议给18岁到64岁之间的人接种。之后由于接种这款疫苗而出现血栓的案例增多，甚至有症状严重者死亡，因此3月中旬，德国暂停对这款疫苗的使用。

仅仅停用几天之后，德国又恢复了阿斯利康疫苗的接种工作。原因是德国疫情形势严峻，停用期间每天都有上万人错失接种疫苗的机会，相比疫苗可能造成的副作用，因新冠病毒继续扩散而造成的重症和死亡病例代价更大。不过，本周二德国疫苗委员会再次修改了建议：阿斯利康疫苗只限于给60岁以上老人接种。

据德国"每日新闻"（tagesschau.de）报道，主管疫苗工作的保罗·埃利希研究所（Paul-Ehrlich-Institut）目前统计了31个接种阿斯利康疫苗之后出现脑血栓的案例，其中还有19个病例同时伴有血小板减少的症状。在这31个病例当中，除了两名男性（分别是36岁和57岁）之外，其他全部都是女性，年龄在20岁到63岁之间。

欧洲药品管理局（EMA）在相关副作用病例曝光之后表示，阿斯利康公司生产的新冠疫苗还是安全和有效的。包括脑血栓在内的严重副作用是否与疫苗之间存在直接联系，目前既不能证实，也无法排除。专家表示，还需要进一步的研究。

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