阿斯利康疫苗到底好不好？

3月初，台湾向英国阿斯利康洽购的新冠疫苗部分送抵台湾，第一批为11.7万剂。阿斯利康疫苗在台湾被称为牛津AZ疫苗，价格便宜，存储较为简单，在包括德国在内的50多个国家获批。本周四，德国疫苗委员会也推荐在65岁以上者中施打阿斯利康疫苗。
据临床试验结果，就最初的新冠病毒而言，接种第一剂阿斯利康疫苗后预防有症状感染的有效率为76%。如果在12周或更长的时间之后接种第二剂，有效率将达到82%。另有研究显示，该疫苗可以缩短新冠病毒的传播时间，减少病毒含量，从而减缓病毒的传播。
爱丁堡大学对该疫苗投入使用后的一项研究显示，注射阿斯利康疫苗或Biontech/辉瑞疫苗4周后，接种者因感染新冠而住院的情况分别减少了94%和85%。
阿斯利康自己的一项研究显示，对英国变种B117，该疫苗的有效率与之前的有效率近似，可以达到75%。对首先在南非发现的南非变种B1351的有效率则明显降低，具体数据尚不得而知。南非政府决定暂停引入阿斯利康疫苗，原因是一个尚未被评估、范围为2000人的小型研究显示， 该疫苗对轻度和中度新冠感染只能提供很少的保护。南非变种在该国是占主导的新冠病毒，传播更快，更危险。不过，研究也显示，参加这项研究的人中无一死亡、患重症或住院。
世卫组织2月10日继续推荐各国使用阿斯利康疫苗，即便那里已出现变种。
阿斯利康公司发表声明说，该疫苗诱导的中和抗体活性和其他新冠疫苗相当，尤其是在两剂之间的注射时间优化到8至12周后。
英国生物医学研究所（Institute of Biomedical Science）的萨拉·皮特（Sarah Pitt）向德国之声证实，阿斯利康疫苗对B1351也有一定效力，因为接种后形成的抗体能够识别新冠病毒变种的一些部分，从而对其进行阻断。美国德州大学微生物学家 Pei-Yong Shi教授在接受德国之声采访时明确表示，在施打了任何被批准的新冠疫苗后都会获得保护性抵抗力，远远好于没有打疫苗的情况。牛津疫苗研究小组负责人萨拉·格尔贝特（Sarah Gilbert）对BBC表示，阿斯利康疫苗可以防止重症，同时，研究者也正在对疫苗进行改良，以适应南非变种，可能今秋能出结果。
世卫组织目前建议该疫苗针对18岁以上的人群，尤其是患有基础病，比如心血管疾病、糖尿病、呼吸道疾病的人以及肥胖症患者，因为他们感染新冠病毒后罹患重症的风险更大。但对于患有艾滋病或自身免疫系统疾病的人，是否应施打阿斯利康疫苗尚需要更多研究。针对孕妇目前也缺乏更多数据。如果对疫苗中的某种成分曾经有过过敏史，那么也不应该接种。这一点不仅适用于阿斯利康疫苗，也适用于辉瑞等mRNA疫苗。
欧洲药管局（EMA)也表示，阿斯利康疫苗可以用于年龄在18岁以上的所有人。尽管尚无足够数据显示其对老年人的有效率，但从其他疫苗的经验看来，阿斯利康也会对老年人起到保护作用。苏格兰的一项新研究显示，接种了第一剂阿斯利康疫苗的80岁以上老人，得新冠重症的数量减少81%。德国疫苗委员会此前建议在本国只对18岁到64岁者注射阿斯利康疫苗，原因是针对64岁以上的人群缺乏足够的临床试验数据。不过，3月4日，德国疫苗委员会改变了建议，也推荐在65岁以上人群中注射阿斯利康疫苗。德国目前获得了140万剂阿斯利康疫苗，但只注射了不到45万剂。德国政治家正在研究放宽接种人群的先后顺序，让阿斯利康疫苗得到充分利用。
截至2月10日，阿斯利康疫苗已在50多个国家获得批准。德国著名病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）认为，在一些地区对阿斯利康的信任度降低，主要是因为交流上的原因，牛津大学过早公布数据，导致出现误解。但也有专家指出，阿斯利康在英国和巴西的研究中，55岁以上的病人只占12%，因此无法判断其对老年人的有效性。
与辉瑞和莫德纳疫苗相比，阿斯利康疫苗无需在极低的温度下储存。在2-8摄氏度下，阿斯利康可以储存至少6个月，因此便于运输。阿斯利康疫苗还相对便宜。据比利时国务秘书德布里克（Eva De Bleeker）发推后又很快删掉的一份疫苗价目表，牛津大学/阿斯利康疫苗价格为每剂1.78欧元），BioNTech/辉瑞疫苗价格为12欧元，莫德纳疫苗为15欧元。
阿斯利康疫苗是腺病毒载体疫苗。按照德国保罗艾尔立希研究所（Paul-Ehrlich-Inditiut)的介绍，该疫苗以一种对人体无害的黑猩猩感冒病毒（属于腺病毒家族）为载体，并对这种被削弱了活性的病毒进行了基因修改，以使之包含了可以生成新冠病毒棘突蛋白的基因片断，成为可被机体识别的抗原。
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英国瑞典合资的制药康采恩阿斯利康宣布将大幅减少第一季度对欧盟的疫苗供应，招致欧盟方面的强烈指责。双方本周三举行的危机会议无果而终。阿斯利康疫苗预计本周五将获得欧洲药管局的批准。