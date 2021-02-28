阿斯利康疫苗到底好不好？

（德国之声中文网）阿斯利康疫苗有效性如何？

据临床试验结果，就最初的新冠病毒而言，接种第一剂阿斯利康疫苗后预防有症状感染的有效率为76%。如果在12周或更长的时间之后接种第二剂，有效率将达到82%。另有研究显示，该疫苗可以缩短新冠病毒的传播时间，减少病毒含量，从而减缓病毒的传播。

爱丁堡大学对该疫苗投入使用后的一项研究显示，注射阿斯利康疫苗或Biontech/辉瑞疫苗4周后，接种者因感染新冠而住院的情况分别减少了94%和85%。

阿斯利康对新冠变种有效吗？

阿斯利康自己的一项研究显示，对英国变种B117，该疫苗的有效率与之前的有效率近似，可以达到75%。对首先在南非发现的南非变种B1351的有效率则明显降低，具体数据尚不得而知。南非政府决定暂停引入阿斯利康疫苗，原因是一个尚未被评估、范围为2000人的小型研究显示， 该疫苗对轻度和中度新冠感染只能提供很少的保护。南非变种在该国是占主导的新冠病毒，传播更快，更危险。不过，研究也显示，参加这项研究的人中无一死亡、患重症或住院。

世卫组织2月10日继续推荐各国使用阿斯利康疫苗，即便那里已出现变种。

阿斯利康公司发表声明说，该疫苗诱导的中和抗体活性和其他新冠疫苗相当，尤其是在两剂之间的注射时间优化到8至12周后。

英国生物医学研究所（Institute of Biomedical Science）的萨拉·皮特（Sarah Pitt）向德国之声证实，阿斯利康疫苗对B1351也有一定效力，因为接种后形成的抗体能够识别新冠病毒变种的一些部分，从而对其进行阻断。美国德州大学微生物学家 Pei-Yong Shi教授在接受德国之声采访时明确表示，在施打了任何被批准的新冠疫苗后都会获得保护性抵抗力，远远好于没有打疫苗的情况。牛津疫苗研究小组负责人萨拉·格尔贝特（Sarah Gilbert）对BBC表示，阿斯利康疫苗可以防止重症，同时，研究者也正在对疫苗进行改良，以适应南非变种，可能今秋能出结果。

我应该接种阿斯利康疫苗吗?

世卫组织目前建议该疫苗针对18岁以上的人群，尤其是患有基础病，比如心血管疾病、糖尿病、呼吸道疾病的人以及肥胖症患者，因为他们感染新冠病毒后罹患重症的风险更大。但对于患有艾滋病或自身免疫系统疾病的人，是否应施打阿斯利康疫苗尚需要更多研究。针对孕妇目前也缺乏更多数据。如果对疫苗中的某种成分曾经有过过敏史，那么也不应该接种。这一点不仅适用于阿斯利康疫苗，也适用于辉瑞等mRNA疫苗。

欧洲药管局（EMA)也表示，阿斯利康疫苗可以用于年龄在18岁以上的所有人。尽管尚无足够数据显示其对老年人的有效率，但从其他疫苗的经验看来，阿斯利康也会对老年人起到保护作用。苏格兰的一项新研究显示，接种了第一剂阿斯利康疫苗的80岁以上老人，得新冠重症的数量减少81%。德国疫苗委员会此前建议在本国只对18岁到64岁者注射阿斯利康疫苗，原因是针对64岁以上的人群缺乏足够的临床试验数据。不过，3月4日，德国疫苗委员会改变了建议，也推荐在65岁以上人群中注射阿斯利康疫苗。德国目前获得了140万剂阿斯利康疫苗，但只注射了不到45万剂。德国政治家正在研究放宽接种人群的先后顺序，让阿斯利康疫苗得到充分利用。

阿斯利康的问题和优势

截至2月10日，阿斯利康疫苗已在50多个国家获得批准。德国著名病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）认为，在一些地区对阿斯利康的信任度降低，主要是因为交流上的原因，牛津大学过早公布数据，导致出现误解。但也有专家指出，阿斯利康在英国和巴西的研究中，55岁以上的病人只占12%，因此无法判断其对老年人的有效性。

与辉瑞和莫德纳疫苗相比，阿斯利康疫苗无需在极低的温度下储存。在2-8摄氏度下，阿斯利康可以储存至少6个月，因此便于运输。阿斯利康疫苗还相对便宜。据比利时国务秘书德布里克（Eva De Bleeker）发推后又很快删掉的一份疫苗价目表，牛津大学/阿斯利康疫苗价格为每剂1.78欧元），BioNTech/辉瑞疫苗价格为12欧元，莫德纳疫苗为15欧元。

阿斯利康疫苗是腺病毒载体疫苗。按照德国保罗艾尔立希研究所（Paul-Ehrlich-Inditiut)的介绍，该疫苗以一种对人体无害的黑猩猩感冒病毒（属于腺病毒家族）为载体，并对这种被削弱了活性的病毒进行了基因修改，以使之包含了可以生成新冠病毒棘突蛋白的基因片断，成为可被机体识别的抗原。

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