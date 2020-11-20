阿斯利康&牛津疫苗有效性可达90%

（德国之声中文网）据阿斯利康（AstraZeneca）本周一公布的疫苗三期临床试验中期试验数据，该公司与牛津大学共同开发的新冠疫苗有效率可达90%，且没有严重的副作用。

大约2万3000名志愿者参与了大规模疫苗临床试验，其中一半在英国，一半在巴西。临床试验采用了两种注射方法。一种是先注射半剂，至少一个月后再注射一剂。结果显示疫苗的保护作用达到90%。另一种方法是先注射一剂，至少一个月后再注射一剂。结果显示疫苗的保护率为62%。将两者平均，疫苗保护率为70%。

阿斯利康称，已证实疫苗试验没有出现严重的安全问题，两种注射方式的接受状况良好。

此前，辉瑞和BioNTech宣布，第三期临床试验中期报告显示，其合作开发的一款疫苗有效性超过90%。美国药企Moderna也宣布，其新冠疫苗三期试验有效性高达94.5%。

价格便宜、运输方便

较上述两款疫苗相比，阿斯利康和牛津大学开发的疫苗便宜很多。阿斯利康表示在新冠疫情中不会通过疫苗盈利，按照其和政府及国际健康组织达成协议，每剂疫苗价格为2.5美元。而按照辉瑞和Moderna与美国政府达成的协议，辉瑞疫苗价格为一剂20美元，Moderna疫苗价格在15到25美元之间。

阿斯利康和牛津大学的疫苗采取腺病毒载体的技术路线， 可以在一般的冰箱温度（2到8摄氏度）下运输。而辉瑞疫苗则必须在零下70摄氏度的条件下运输和存储。

今年底生产2亿剂

牛津大学詹纳研究所负责人阿德里安希尔（Adrian Hill）表示，他认为将在12月推出该疫苗。英国已经订购了1亿剂阿斯利康的疫苗，4000万剂辉瑞疫苗以及500万剂Moderana疫苗。

阿斯利康公司表示，到今年底将生产出2亿剂新冠疫苗，比辉瑞预计的今年产量高出3倍。2021年第一季度，阿斯利康可以在全球范围内准备好7亿剂疫苗。

世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦（Soumya Swaminathan）对牛津大学和阿斯利康研发出价格低廉、易于存储的疫苗表示欢迎，称这对各国人民是件好事，并表示期待在近期得到相关研究数据。

乐然（综合报道）

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