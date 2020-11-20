 阿斯利康&牛津疫苗有效性可达90% | 科技环境 | DW | 23.11.2020

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科技环境

阿斯利康&牛津疫苗有效性可达90%

英国制药公司阿斯利康本周一宣布，该公司与牛津大学共同开发的新冠疫苗有效性可以达到90%。和其他一些候选疫苗相比，这款疫苗价格较为便宜，且无须在极低的温度下冷藏，因此运输便利，方便抵达世界每个角落。

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美国药企Moderna宣布，其新冠疫苗三期试验有效性达到94.5%。福奇预计，针对高危人群的接种工作12月就能展开。与此同时，特朗普总统则强调，Moderna有望战胜“中国瘟疫”应归功于他的监督。

最近一个星期，德国、美国的两支团队研发的新冠疫苗分别都报告了90%以上的有效性。而此前一直被认为试图搞“疫苗外交”的中国，尽管率先进入第三期临床试验阶段，却至今没能公布具体的数据分析结果。

德美医药公司BioNTech和辉瑞（Pfizer） 本周一宣布，双方联合开发的新冠候选疫苗BNT162b2保护效力高达90%，下周将在美申请紧急使用许可。这一令人振奋的消息让德国股市大涨。不过，大洋彼岸的美国总统特朗普却抱怨好消息姗姗来迟是基于政治动机。

在德国生物科技公司Biontech及其美国合作伙伴辉瑞公司报告了合作新冠疫苗研发的好消息两天后，俄罗斯疫苗研发机构现在也宣布，其疫苗的安全性超过90%。

（德国之声中文网）据阿斯利康（AstraZeneca）本周一公布的疫苗三期临床试验中期试验数据，该公司与牛津大学共同开发的新冠疫苗有效率可达90%，且没有严重的副作用。

大约2万3000名志愿者参与了大规模疫苗临床试验，其中一半在英国，一半在巴西。临床试验采用了两种注射方法。一种是先注射半剂，至少一个月后再注射一剂。结果显示疫苗的保护作用达到90%。另一种方法是先注射一剂，至少一个月后再注射一剂。结果显示疫苗的保护率为62%。将两者平均，疫苗保护率为70%。

阿斯利康称，已证实疫苗试验没有出现严重的安全问题，两种注射方式的接受状况良好。

此前，辉瑞和BioNTech宣布，第三期临床试验中期报告显示，其合作开发的一款疫苗有效性超过90%。美国药企Moderna也宣布，其新冠疫苗三期试验有效性高达94.5%

价格便宜、运输方便

较上述两款疫苗相比，阿斯利康和牛津大学开发的疫苗便宜很多。阿斯利康表示在新冠疫情中不会通过疫苗盈利，按照其和政府及国际健康组织达成协议，每剂疫苗价格为2.5美元。而按照辉瑞和Moderna与美国政府达成的协议，辉瑞疫苗价格为一剂20美元，Moderna疫苗价格在15到25美元之间。

阿斯利康和牛津大学的疫苗采取腺病毒载体的技术路线， 可以在一般的冰箱温度（2到8摄氏度）下运输。而辉瑞疫苗则必须在零下70摄氏度的条件下运输和存储。

今年底生产2亿剂

牛津大学詹纳研究所负责人阿德里安希尔（Adrian Hill）表示，他认为将在12月推出该疫苗。英国已经订购了1亿剂阿斯利康的疫苗，4000万剂辉瑞疫苗以及500万剂Moderana疫苗。

阿斯利康公司表示，到今年底将生产出2亿剂新冠疫苗，比辉瑞预计的今年产量高出3倍。2021年第一季度，阿斯利康可以在全球范围内准备好7亿剂疫苗。

世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦（Soumya Swaminathan）对牛津大学和阿斯利康研发出价格低廉、易于存储的疫苗表示欢迎，称这对各国人民是件好事，并表示期待在近期得到相关研究数据。

 

乐然（综合报道）

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