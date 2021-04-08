阿斯利康未能交付疫苗 印尼向中国求援

(德国之声中文网) 在阿斯利康的新冠疫苗延迟抵达後，印尼正在与中国交涉，希望获得多达1亿支的中国新冠疫苗，以此来填补交货延期所造成的空缺。

印尼卫生部长7日表示，根据印尼与阿斯利康达成的协议，印尼应该会收到2000万支的阿斯利康新冠疫苗，而非原本在协议中达成的5000万支疫苗的共识。印尼卫生部长萨迪金 (Budi Gunadi Sadikin) 在印尼一场国会听证会中表示。

其余的3000万剂新冠疫苗预计将于2022年第二季度运出。萨迪金说，印尼政府已着手与中国政府追加9000万至1亿支新冠疫苗。他表示：「我们也在要求美国的疫苗，当他们自己的疫苗打完了，他们会卖自己生产的疫苗到海外。」

除了阿斯利康的新冠疫苗外，印尼对其他牌的新冠疫苗依赖度也很高。该国政府今年1月开始施打疫苗。 目标是在一年内让1.815亿人能接种疫苗，才能达到群体免疫力。到目前为止，中国的新诺华生物技术有限公司已经提供了印尼约5600万剂。

印尼也将透过全球COVAX疫苗共享机制收到5400万剂阿斯利康新冠疫苗。不过，印尼外长认为，印度实施的出口限制可能迫使4月的阿斯利康疫苗出货量受到限制。

印尼外长表示：「这是我们无法接受的事情，我们也正与阿斯利康谈判。 目前这1亿支新冠疫苗的运输时程仍不清楚。」对此，阿斯利康印尼公司以一份4月2日发布的声明回应路透社的提问。该公司在声明中表示，该公司预计6月开始交付首批新冠疫苗给印尼政府。

印尼还启动了一个私人疫苗接种方案，让公司为其员工购买政府采购的疫苗。印尼国有企业生物制药公司已经开始和中国国药集团丶康希诺公司以及俄罗斯「斯普特尼克五号」疫苗制造商展开协商，希望这些公司的新冠疫苗能用於印尼的私人方案。

印尼国有企业生物制药公司的首席执行官巴西怡尔 (Honesti Basyir) 在印尼国会中说：「我们的目标是要让所有的人都能享受到我们的服务。」印尼一直在努力控制疫情，但他们仍是亚洲疫情最严重的其中一个国家。

为了控制疫情，目前印尼已替超过922万人施打至少一剂新冠疫苗。欧洲和英国疫苗监管机构7日表示，他们发现阿斯利康的疫苗与非常罕见的血栓情况可能有关，但也重申新冠疫苗对於保护人民避免感染新冠病毒至关重要。

William Yang/李玟仪 (路透社、日经亚洲)

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