阿斯利康恢复疫苗临床试验

(德国之声中文网) 牛津大学在一份声明中指出，大规模临床试验中，部分受试者出现不适症状皆在预料之中；每一起不适症状都必须得到详尽的调查，从而能够对药物的安全性做出谨慎的评估。

牛津大学进一步表示，出现严重神经系统症状的这名受试者，现在被发现患有多发性硬化症，但在接受新冠疫苗临床试验之前却从未被诊断出来。校方强调，该名受试者出现的症状因此与新冠疫苗临床试验无关。

不良反应系"单一个案"

几天前，阿斯利康制药(AstraZeneca)对外界表示，一名受试者在接种疫苗后出现了严重副作用，谨慎起见暂停了临床试验。该公司一名发言人说，"在临床试验中，一旦出现潜在的、尚未能解释的疾病征状，就会启动这样的常规做法。"发言人强调，这也是确保临床试验完整性的手段之一，并指出阿斯利康正在加快审核程序，从而"尽量减小对研发进度的影响"。

临床试验暂停后，已经接种疫苗的受试者将继续被严密观察，其他受试者则暂时不再接种。研究团队以及第三方独立调查人员还将确定目前出现严重副反应的这名受试者是否因为疫苗才出现了征状。阿斯利康方面强调，此次副反应系"单一个案"。

《纽约时报》从一名内部知情人士处获悉，来自英国的这名受试者出现的副反应征状为"贯穿性脊髓炎"，这种炎症可以由病毒感染引起，严重时会导致脊髓发炎部分以下肢体的感觉神经、运动神经以及自主神经系统失控。

世卫组织：疫苗研发总会有波折

世卫组织首席科学家斯瓦米那坦(Soumya Swaminathan)表示，阿斯利康与牛津大学合作研发的疫苗临床试验暂停"并没有引起世界卫生组织的过度担心"。她认为，此次暂停提醒了国际社会，医药研究工作总是会有波折。

阿斯利康制药正在进行第三期临床试验的新冠疫苗代号为AZD1222，是一种基于黑猩猩某种感冒病毒制成的减毒疫苗。这意味著病毒本身并没有被杀死，而是被削弱了活性。AZD1222疫苗被业界认为是当前最为领先的新冠疫苗研发项目之一，其临床试验已经在英国、巴西、南非等国铺开，总规模高达数万人。欧盟方面对这种疫苗寄予厚望，欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)八月中旬高调宣布，欧盟预购了4亿支AZD1222疫苗。这相当于欧盟27国的总人口(4.4亿)。冯德莱恩表示，欧盟已经为研发团队预支了一部分费用。

中国疫苗企业康泰生物也曾与阿斯利康签署协议，获得了其新冠疫苗在中国内地市场的独家授权。受AZD1222临床试验暂停的影响，康泰生物周三股价暴跌。美国方面也曾在今年5月就表示，同意支出10亿美元用于购买3亿支阿斯利康公司研发的新冠疫苗。