阿斯利康在全球下架Vaxzevria新冠疫苗

英国和瑞典合资生物制药公司阿斯利康（AstraZeneca）宣布，全球下架新冠疫苗Vaxzevria。理由是目前新冠疫苗供应过剩，导致市场对该款疫苗的需求大幅下降。欧洲药品管理局已经撤销了Vaxzevria疫苗的营销授权许可。

（德国之声中文网）生物制药公司阿斯利康（AstraZeneca）周三（5月8日）宣布，出于商业原因，不再“生产和供应”新冠疫苗Vaxzevria。该公司一名发言人在一份声明中表示：“随着多种Covid-19变异疫苗的开发，可用的更新疫苗已经过剩。这导致对Vaxzevria 的需求下降，这款疫苗不再生产或供应。”

Vaxzevria是英国牛津大学与阿斯利康制药合作研发的，以改良的腺病毒载体为技术基础的新冠疫苗。2021年1月30日欧洲药品管理局（EMA）批准该款疫苗在欧盟使用。2021年2月15日世界卫生组织也将其列入紧急使用清单。

但是医务工作者在给人群接种Vaxzevria疫苗后发现，极少数人在接种后会出现罕见的血栓现象。因为这一罕见但严重的副作用，德国也曾一度对接种该款疫苗的人群年龄做出限制。

法新社指出，随着新冠疫情限制在全球范围内全面取消以及全球健康危机的消除，阿斯利康Vaxzevria疫苗的销售额进一步下滑。

有知情人士透露，该款疫苗已经有相当长的时间没有售出了。

昨天（5月7日）欧洲药品管理局在其官方网页上宣布，应制药商的要求撤回了对Vaxzevria疫苗的营销授权。不过欧洲药品管理局强调，公司出于商业原因要求撤销医药产品或疫苗的营销授权许可并不罕见。疫苗的安全性和有效性没有任何疑问。

阿斯利康的发言人表示，根据独立估计，“Vaxzevria疫苗仅在使用的第一年就挽救了超过650万人的生命”，该款疫苗在全球的供应已超过30亿剂。

这名发言人表示：“我们的努力得到了世界各国政府的认可，并被广泛认为是结束全球大流行的关键组成部分。”

极少数人在接种阿斯利康新冠疫苗后会出现罕见的血栓现象。 图像来源: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

阿斯利康公司承认罕见副作用

上周，阿斯利康公司在一份法庭文件中首次承认，Vaxzevria新冠疫苗可能会造成致命的血栓和血小板减少。

据英国《每日电讯报》报道，现在44岁的英国科特（Jamie Cott）是向英国法院起诉阿斯利康公司的第一人。他在2021年4月接种了Vaxzevria新冠疫苗之后出现严重的不适，被送医后被诊断出现脑血栓。由于脑部出现永久性损伤，科特丧失了劳动能力。连同科特的起诉书，英国法院已经收到总共51件针对阿斯利康疫苗的起诉，受害者们及其家属要求阿斯利康公司赔偿1亿英镑。

分析认为，阿斯利康公司Vaxzevria新冠疫苗可以导致罕见的副作用，这可能会为向受害者及其家属提供赔偿开辟道路。

印度批准阿斯利康和牛津大学开发疫苗 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。