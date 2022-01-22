阿斯利康中国总裁：打造“爱党爱国”的企业

（德国之声中文网）阿斯利康全球执行副总裁、中国区总裁王磊王磊本周五（5月19日）说，“要把阿斯利康打造成一家爱党爱国的本土跨国企业”。现场照片显示，这些文字也出现在他身后屏幕的滚动字幕里。

一位知情人士向路透社透露，王磊是在中国东部城市无锡举行的庆祝该制药商进入中国30周年的活动上做出上述表态的。

近年来，随着习近平加强对社会和经济的控制，许多本土公司宣誓效忠中国共产党，但外国公司做出这样的表态仍然非同寻常。

被路透社问及王磊的“爱国”承诺和演示内容是否得到阿斯利康高层批准的问题时，该公司剑桥总部的发言人拒绝置评。

该发言人也拒绝评论王磊的效忠对阿斯利康在中国的商业计划意味着什么。

在全球大型药企中，阿斯利康在中国的庞大且不断增长的业务引人注目。

去年，该公司13%的销售额来自中国，并且在投资4.5亿美元建立一家工厂，生产用于治疗“吸烟者肺部”的吸入器。

自中国在结束清零防疫政策后重新开放边境以来，包括阿斯利康CEO索里奥特（Pascal Soriot）和苹果CEO库克（Tim Cook）在内的许多外国公司的负责人都到访中国，强调他们对中国的承诺。

索里奥特在本月的第一季度财报电话会议上表示，阿斯利康对中国经济持乐观态度，已经与中国公司签署了三份许可协议，并有兴趣拓展更多业务。

中国当局最近对咨询和尽职调查公司的打压令许多外国公司感到不安。外国公司常常使用此类咨询服务来调研市场潜力。

（路透社）

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