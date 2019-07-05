阿拉斯加气温升高创纪录

（德国之声中文网）据美国气象局周五通过推特证实，当地时间周四下午，阿拉斯加城市安克雷奇国际机场的气温测值达到32.2摄氏度。迄今该市保持的气温最高纪录是在1969年6月14日测出的29.4摄氏度， 比周四的最高气温几乎低了三摄氏度。

在该州的其它海岸地区，气温也达到有史以来最高。例如在基奈（Kenai）和 金萨尔蒙(King Salmon)地区，最高气温达到31.6度。

不过，安克雷奇并没有打破1915年6月27日阿拉斯加的史上气温最高纪录。当时在该州的 Fort Yukon地区，最高气温甚至达到37.8摄氏度。

快速的气候变化

科学家们认为，美国这个最北部联邦州的气候变暖明显快于地球气候变化的平均速度。气候专家托曼（Rick Thoman）表示，在1901至2016年期间，阿拉斯加的平均温度上升了2.6摄氏度，而整个美国的平均气温只上升了1摄氏度。

阿拉斯加气候变化的后果被认为是灾难性的。大约占阿拉斯加地表85%的永久冻土层正在解冻，这将使这里的生态系统遭到破坏。

李京慧/任琛 (法新社、美联社)