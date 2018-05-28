阿拉巴马州长签署全美最严“禁止堕胎法”

美国阿拉巴马州州长凯·伊弗签署了一项全美最苛刻的禁止堕胎法。该法案几乎全面禁止堕胎。
（德国之声中文网）阿拉巴马州女州长、共和党政治家凯·伊弗（Kay Ivey）周三（5月15日）表示，该州许多人都深信每一个生命都是可贵的，是上帝神圣的赐予。
继四月众议院之后，阿拉巴马州参议院本周二也通过了新的禁止堕胎法。该法规定，只有在孕妇健康受到严重威胁以及胚胎已经死亡的情况才允许堕胎。医生如果违反禁令帮助孕妇堕胎，将被处以长期监禁。
公民团体美国公民自由联盟宣布将提出上诉，理由是该法和美国最高法院1973年的一项宪法裁决不相符。按照该裁决，在胚胎能独立存活前，国家都不能限制堕胎。
阿拉巴马新的禁止堕胎法将在6个月后生效。州长伊弗表示，法律纠纷可能导致该法不能不能在近期实施。 禁止堕胎法的支持者认为，1973年的宪法裁决有可能被推翻。
阿拉巴马是美国最保守的联邦州之一，共和党人在参众两院都占有绝对多数。
意大利《共和报》对阿拉巴马的这项新法写道，"这是一次攻势，试图在全美范围内质疑堕胎的权利。支持者将采取法律措施，案子最大的可能是今后送到最高法院。人们知道，最高法院里保守派法官占多数，也就是在9个中占5个，其中包括特朗普为巩固保守派的力量而挑选的竞争者尼尔·戈萨奇（Neil Gorusuch）和布雷特·卡瓦诺（Brett Kavanaugh）。两人都支持保留生命……不管结果如何，对共和党人来说，现在是最好的时机。有关议题将在2020年春进行讨论，而这将成为美国总统大选选战中的核心议题之一。"
英国《时代》周报发表评论写道，"美国政策中有时那些令人不快的调子可能是因为这经常关系到一场文化战争。从被称为"罗伊诉韦德案"的1973年美国最高法院裁决以来，妇女堕胎权就一直在这场战争的前沿。"
文章说，"无论是过去还是现在，美国公众舆论一直存在分歧。最新民调显示，赞成保留合法堕胎选项的人只占微弱多数。宪法的功能有时在于保护一部分公民的利益免遭另一部分公民的侵犯。美国全国妇女织认为禁止堕胎违宪。但很可能出现的情况是，美国会对这一观点提出质疑。现在，人们的目光都投向最高法院。它本应维护妇女的权利，但现在很难说它是否会这样做。"
乐然/凝炼 （基督教新闻通讯社）
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