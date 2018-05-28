阿拉巴马州长签署全美最严“禁止堕胎法”

（德国之声中文网）阿拉巴马州女州长、共和党政治家凯·伊弗（Kay Ivey）周三（5月15日）表示，该州许多人都深信每一个生命都是可贵的，是上帝神圣的赐予。

继四月众议院之后，阿拉巴马州参议院本周二也通过了新的禁止堕胎法。该法规定，只有在孕妇健康受到严重威胁以及胚胎已经死亡的情况才允许堕胎。医生如果违反禁令帮助孕妇堕胎，将被处以长期监禁。

公民团体美国公民自由联盟宣布将提出上诉，理由是该法和美国最高法院1973年的一项宪法裁决不相符。按照该裁决，在胚胎能独立存活前，国家都不能限制堕胎。

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阿拉巴马新的禁止堕胎法将在6个月后生效。州长伊弗表示，法律纠纷可能导致该法不能不能在近期实施。 禁止堕胎法的支持者认为，1973年的宪法裁决有可能被推翻。

阿拉巴马是美国最保守的联邦州之一，共和党人在参众两院都占有绝对多数。

意大利《共和报》对阿拉巴马的这项新法写道，"这是一次攻势，试图在全美范围内质疑堕胎的权利。支持者将采取法律措施，案子最大的可能是今后送到最高法院。人们知道，最高法院里保守派法官占多数，也就是在9个中占5个，其中包括特朗普为巩固保守派的力量而挑选的竞争者尼尔·戈萨奇（Neil Gorusuch）和布雷特·卡瓦诺（Brett Kavanaugh）。两人都支持保留生命……不管结果如何，对共和党人来说，现在是最好的时机。有关议题将在2020年春进行讨论，而这将成为美国总统大选选战中的核心议题之一。"

镜头下的禁忌：堕胎 为了自由 “我的身体属于我自己”——该自由宣言并非放之四海皆准，至少不在阿根廷。在这个国度，堕胎被明令禁止，同时也受人唾弃。尽管如此，每年仍有50万阿根廷女性选择堕胎，比如图中27岁的卡米拉：“自由”——她用背颈的纹身来表达自己的态度。

镜头下的禁忌：堕胎 除夕夜的人流手术 玛丽娅在21岁时怀孕了，男友家庭威胁她：“如果你敢堕胎，我们就举报你。”时间一分钟一分钟地流逝，男友离她而去。过了近12周后，她终于鼓起勇气将真相告诉了母亲，并于2002年除夕夜在一家非法医院进行了堕胎。

镜头下的禁忌：堕胎 受折磨的不仅仅是女性 女摄影师弗朗兹（Lisa Franz）和她的同事希望用照片传达出这个信息：堕胎不仅仅是女人的事。当女友2012年作出堕胎决定时，24岁的佩德罗（Pedro）一直陪伴她、支持她。然而他没法和朋友们谈论此事，“我们觉得自己像是罪犯”。

镜头下的禁忌：堕胎 在家自行解决 衣架、棒针、用力击打腹部——由于缺乏相关信息、教育普及或者走投无路，总有女性自己动手结束妊娠——时常伴随着不幸的后果。

镜头下的禁忌：堕胎 上百人因非法堕胎死亡 根据阿根廷卫生部数据，每年有6万-8万女性因堕胎导致急性并发症和大出血，被送进医院休克病房。每年约100名妇女死于堕胎受伤和手术不当。在贫穷的省份中，这些状况尤为常见。

镜头下的禁忌：堕胎 1500欧元的人流手术 在阿根廷，非法堕胎行业生意很好。德国的外科医生卡多佐批评道，这里的医生开价至1万比索（折合1500欧元）。卡多佐是一家阿根廷医学协会的成员，该协会主张堕胎合法化。他本人也进行堕胎手术，手术费用依据患者收入而定。

镜头下的禁忌：堕胎 “姐妹们”的支持 “把你们的十字架念珠从我们的卵巢中拿出去！”——妇女团体“起义”（La Revuelta）这样要求道。该团体是这个天主教国家中致力于堕胎合法化的非政府组织之一。在内乌肯省，她们为那些打算用药物堕胎的女性提供咨询和帮助。

镜头下的禁忌：堕胎 没有说明书 来自内乌肯21岁的伊露娜在堕胎时接受了“起义”妇女团体的咨询帮助。她说：“我希望自己决定何时成为一名母亲。”如果药物流产不正确，存在很大风险。因而医生在出售药物时往往不附信息说明。

镜头下的禁忌：堕胎 在监狱里堕胎 曾经被迫为娼的索尼娅总共堕胎5次，次次都是在监狱中进行的——她总因为“非法卖淫”被捕。而皮条客们要求她不戴避孕套。“我不想把这个‘东西'留在我的身体里”，她说。索尼娅现在是一名妇女权利活动家。自2012年起，阿根廷允许被强奸后怀孕的妇女堕胎，也允许孕妇在危及生命的情况下堕胎。

镜头下的禁忌：堕胎 “这是我的身体” 莫尼卡说：“这是我的身体”。三名女摄影师丽莎·弗朗兹，瓜达卢佩·威尔第（Guadalupe Gómez Verdi）和利拉·莫里斯（Léa Meurice）希望用此次摄影展打破阿根廷对这一禁忌话题的沉默。这个名为“11周，23小时，59分钟——阿根廷的非法堕胎”的展览在阿根廷数个省份巡展。 作者: Anne Herrberg/万方



英国《时代》周报发表评论写道，"美国政策中有时那些令人不快的调子可能是因为这经常关系到一场文化战争。从被称为"罗伊诉韦德案"的1973年美国最高法院裁决以来，妇女堕胎权就一直在这场战争的前沿。"

文章说，"无论是过去还是现在，美国公众舆论一直存在分歧。最新民调显示，赞成保留合法堕胎选项的人只占微弱多数。宪法的功能有时在于保护一部分公民的利益免遭另一部分公民的侵犯。美国全国妇女织认为禁止堕胎违宪。但很可能出现的情况是，美国会对这一观点提出质疑。现在，人们的目光都投向最高法院。它本应维护妇女的权利，但现在很难说它是否会这样做。"

乐然/凝炼 （基督教新闻通讯社）