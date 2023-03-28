 阿拉巴馬爆派對槍擊案 美國槍枝暴力有解嗎？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.04.2023

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时政风云

阿拉巴馬爆派對槍擊案 美國槍枝暴力有解嗎？

4月15日晚上，一場本來尋常的生日派對演變成血腥現場，如今事發超過2天，槍手的身分和動機仍然不明。同個週末，全美發生至少另外3起槍擊事件，美國步槍協會也在當時舉辦年會。在美國兩黨對立日益加深之際，槍枝暴力有解決的一天嗎？

阿拉巴馬州15日爆發大規模槍擊，導致4個青少年死亡。同一天，美國步槍協會在印第安納州舉辦年會，現場也有許多孩子參加。

阿拉巴馬州15日爆發大規模槍擊，導致4個青少年死亡。同一天，美國步槍協會在印第安納州舉辦年會，現場也有許多孩子參加。

（德國之聲中文網）艾莉西絲．道多爾（Alexis Dowdell）過16歲生日那天，她跪在奄奄一息的哥哥身旁，看著他倒在血泊裡。在美國阿拉巴馬州那間舞蹈教室裡，地面上橫七豎八，躺滿受傷的年輕人。

時隔2日，艾莉西絲週一（4月17日）在家人陪同下，向美聯社道出週六（15日）晚上發生了什麼事。那起槍擊事件，最後讓她18歲的哥哥菲爾（Philstavious "Phil" Dowdell）和另外3個人喪命，還有32人受傷。

艾莉西絲回憶當時的場景：「我雙膝跪地，看到他臉朝下，然後我抓起他的身體，把他轉過來，抱著他。」艾莉西絲輕輕拍哥哥的臉，懇求他「不要走」；那時候的她還沒有哭，努力堅強起來，對哥哥說：「你會好的。你是個鬥士，你很堅強。」

事發現場

在達德維爾鎮（Dadeville）的「紅木傑作」舞蹈教室（Mahogany Masterpiece），艾莉西絲的生日派對在一個看似尋常的週六夜晚舉行。一開始，「大家都在跳舞，隨著音樂享受氣氛」。現場的DJ基南．庫柏（Keenan Cooper）告訴地方媒體WBMA-TV，派對中間有暫停過，因為聽說有人帶了槍。他說，攜帶武器的人被要求離開，但當時沒有人走。

不久後就響起了槍聲。很多人開始逃跑，但槍聲聽起來像來自四面八方，讓艾莉西絲不知道要往何處跑。她低下身，撲到DJ附近的地板上，等到槍聲暫歇，就衝到前門去。這時候，有人拉住了她，是她的哥哥菲爾。

「我猜他是想盡快把我推到門外，但結果我在血泊上滑倒了，因為地上有非常多的血。」最後艾莉西絲在外面找到了她的媽媽和繼父，但很多人還沒逃出來，於是他們回到裡面，陪在親友身邊。艾莉西絲說，哥哥的意識時有時無；等急救人員到的時候，他已經沒有脈搏。「他們不想告訴我（哥哥是否還活著），只擺出一種確定的表情，然後我就知道他已經走了。」

阿拉巴馬州15日晚上發生槍擊案，隔天許多居民到教堂參加祈福與哀悼活動。

阿拉巴馬州15日晚上發生槍擊案，隔天許多居民到教堂參加祈福與哀悼活動。

罹難者的身影

跟菲爾一起長大的至交安多環．伍迪（Antojuan Woody）16日在祈福守夜儀式上說：「很痛苦。感覺不像是真的，我無法相信。」他回憶自己和菲爾在足球場上的深刻情感，形容兩人「永遠都是朋友」。

菲爾的死，引發地方媒體大篇幅關注，因為他是當地美式足球的明星選手，還獲得獎學金，就要前往傑克遜維爾州立大學（Jacksonville State University）就讀。他的舅舅安特爾．艾倫（Antreal Allen）在另一所學校當教練，他告訴美聯社，年輕一代有很多人尊敬菲爾，菲爾也希望以身作則。

除了菲爾之外，還有另外3人也死於這場槍擊。法新社指出，他們4人皆為非裔。

其中一位死者是17歲的奇奇．史密斯（Shaunkivia Nicole "KeKe" Smith），她還是高三學生。她的表姊艾咪．傑克森（Amy Jackson）告訴美聯社，奇奇以前是很有天分的運動選手，會跑田徑，也參與許多團體運動，可惜後來膝蓋受了傷。一位以前的鄰居回憶，奇奇非常期待畢業的時刻，還分享了自己穿著畢業服的自拍照，寫著「快解脫了」。

還有一位罹難者是23歲的柯爾賓．霍斯頓（Corbin Dahmontrey Holston），他高中時也曾是運動選手。據地方媒體AL.com報導，柯爾賓並沒有參加派對，只是聽親友說現場可能有麻煩，才去了解狀況。他媽媽珍妮特．赫德（Janett Heard）說，兒子對親人是無私的；如果不是擔心家屬安危，他根本不會在槍擊案現場。

19歲的希亞．柯林斯（Marsiah Emmanuel "Siah" Collins）也死於這場槍擊，他去年才剛從高中畢業。他父親馬丁（Martin Collins）告訴AL.com，兒子畢業後休息了一年，去追尋音樂事業，本來今年秋天就要上大學修讀法律。

馬丁本人也學法律。他說：「很多人說槍不會殺人。如果是人在殺人，而且我們的國家又有這麼多槍枝，那就是人的問題，是人有辦法取得槍枝的問題。」

截至週一晚間，阿拉巴馬政府釋出的案件資訊並不多，尚不清楚槍手是否不只一位，身分、動機又是什麼。當局僅稱取得「重大線索」，並未證實是否逮捕了任何人，也未透露嫌犯是否在逃，或是已死。初步資訊顯示，現場發現的是手槍彈殼，尚無證據顯示槍手使用了大威力步槍。

達德維爾鎮位於阿拉巴馬州首府蒙哥馬利（Montgomery）東北邊，人口大約有3200人。據美聯社報導，這樣的槍擊事件，在當地許多居民看來並不常見，但該州因槍枝暴力而死的案例卻相對更多。根據美國疾病控制與預防中心（CDC），2020年該州是全美槍枝死亡案例第5高的州。

槍枝暴力有解嗎？

美國人口約3.3億人，但據美國菸酒槍砲管理局（ATF）數據，過去一世紀以來，為了提供美國的市場需求，總共生產了超過4億把槍（包含外國進口）。

非營利組織槍枝暴力資料庫（Gun Violence Archive）統計，到4月17日為止，今年全美已有5311人死於槍枝暴力。該組織把「大規模槍擊案」定義為有4人以上（排除槍手）中槍的案例；這樣的事件今年已有164起，而且過去3年來，每一年總計都超過600起，平均每2天就發生一次。

近30年來，美國死傷最慘重的槍擊事件發生在拉斯維加斯。2017年10月，一場鄉村音樂節演變成血腥屠殺，導致超過50人死亡、近500人受傷。上個週末，不只阿拉巴馬州的達德維爾鎮，美國肯塔基州的路易斯維爾、加州的洛杉磯，還有賓州的林肯大學都有槍擊案，每一起案件都導致多人傷亡。

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CDC的數據顯示，2021年美國18歲以下孩童的頭號死因就是槍枝，比例佔18.7%，超過交通事故、癌症等原因。16日，美國總統拜登（Joe Biden）發布聲明，向美國社會拋出詰問：「如果孩子參加生日派對都要害怕，如果家長只要孩子出門上學、看電影、去公園都要擔心，那我們的國家變成了什麼樣子？」

拜登呼籲，美國國會應盡快通過基本的槍枝安全法，並推動幾項具體措施，例如規定武器必須安全存放、購槍一律必須接受背景調查、取消製槍廠商的責任豁免權、禁止突擊槍枝和大容量彈匣等等。

美國公共智庫洛克斐勒政府研究所（Rockefeller Institute of Government）去年6月的報告主張，越多槍枝，就會導致越多死亡。但擁護槍枝持有權的人並不這麼認為。

美國步槍協會的年會14日至16日在印第安納州舉行，現場有孩童舉槍拍照。

美國步槍協會的年會14日至16日在印第安納州舉行，現場有孩童舉槍拍照。

就在阿拉巴馬槍擊案的同一個週末，全美最大的擁槍團體美國步槍協會（NRA）在印第安那州舉辦年會。該協會具有強大的政治影響力，共和黨許多有力的總統提名人選都有到現場高呼擁槍權利，包含前美國總統特朗普（Donald Trump）。

面對美國頻傳槍擊案，特朗普14日表示：「這不是槍的問題。」據《紐約時報》引述，特朗普說他認為問題不在於槍枝氾濫，而是犯罪者太多，重點是要讓這些人犯案時「知道自己會面臨死亡」。前美國副總統彭斯（Mike Pence）也批評所謂的「槍枝管制極端分子」，要他們「不要每次有悲劇發生，就要侵犯上帝賦予美國人的權利」。

美國槍枝問題始終無法解決，也成了中國政府攻擊的標靶。今年2月，中國外交部發布文章評論「美國槍枝暴力氾濫的事實真相」，稱此問題顯示美國「治理能力衰敗」。北京批評，美國應正視人民的生命權，而非「對他國人權指手畫腳」。

在阿拉巴馬州的達德維爾高中，槍擊案受害者的家屬和社區居民仍在平復心情。學校替死去的學生降下半旗，並提供倖存者諮商服務。17歲罹難者奇奇的鄰居南希（Nancy Morgan）告訴美聯社：「我很為這些孩子感同身受，他們需要被愛，需要我們的擁抱與支持。」

社區醫院的發言人海蒂（Heidi Smith）則說：「我們會陪伴他們，陪伴他們的家人走過這一段。」

（綜合報導）

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