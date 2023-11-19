阿拉伯-伊斯兰国家外长联合代表团周一访华

（德国之声中文网）为推动中东局势的缓和，寻求中止加沙地带的战火，阿拉伯、伊斯兰国家外长组成的一个联合代表团将于下周一访问中国。11月19日，沙特阿拉伯外交大臣费萨尔（Faisal bin Farhan）和中国外交部分别宣布了这一行程计划。

根据沙特官方周五在社交媒体X（以前的推特）上发布的帖文，费萨尔在巴林参加会议期间表示，此次阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团访华，是将本月在利雅得举行的阿拉伯和伊斯兰国家领导人联合峰会上所作出决议付诸实施的第一步。

要求加沙停火的国际呼声日益高漲

“第一站是中国，之后我们将前往其它国家的首都，以传达一个明确的信息，那就是必须要立即宣布停火，让人道救援进入”，这位沙特外交大臣强调，“我们必须尽快努力结束这场冲突和加沙的战争。”

根据中国外交部发言人毛宁19日宣布的消息，此次阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团将在中国进行为期两天的访问。代表团成员包括沙特阿拉伯外交大臣费萨尔、约旦副首相兼外交大臣萨法迪、埃及外长舒克里、印度尼西亚外长蕾特诺、巴勒斯坦外长马立基以及伊斯兰合作组织秘书长塔哈。中方将同该联合代表团就“推动当前巴以冲突降温、保护平民、公正解决巴勒斯坦问题深入沟通协调”。

自10月7日哈马斯对以色列发动恐怖袭击之后，北京方面也在表现出积极参与国际斡旋的姿态。中国中东问题特使翟隽对地区多个国家进行了访问，参与了10月22日埃及主持召开的巴勒斯坦问题和平峰会，11月9日在巴黎召开的支援加沙平民国际人道主义会议，以及本周在巴林召开的麦纳麦对话会。

包括美国和欧盟在内的不少国家将哈马斯视为恐怖组织。而中国在以哈冲突后做出的表态大多数强调“反对和谴责一切伤害平民、违反国际法的做法”，呼吁尽快“停火止战”，避免更大的人道主义灾难，同时也呼吁国际社会“加大外交努力，让危机重回政治解决轨道”。翟隽也强调，“巴勒斯坦民众和以色列民众的生命同等重要，对此不应奉行任何双重标准”。



（路透社、新华社）

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