阿拉伯头巾：世界杯新时尚？

（德国之声中文网）熙熙攘攘的Souq Waqif市集吸引了众多球迷以及游客，这里有仿造的夯土古建筑以及狭窄的巷道。集市出售一切你能想象的物品：首饰、地毯、拖鞋、酋长画像、金色鸟笼里的鹦鹉。而在世界杯期间，有一件商品特别受欢迎：卡塔尔的传统头巾Ghutra。

在美国留学的中国学生Vincent这些天也来到了卡塔尔，他也戴起了这种白色头巾，并且用一根绳子固定在脖颈上。“感觉棒极了！这种头巾到处都能买到。”

Vincent和他的朋友们都是在Souq Waqif市集购买头巾的，每条售价大约45里亚尔，约合12欧元。和世界杯期间前来卡塔尔的许多其他游客一样，他们也努力至少在外貌上入乡随俗。

总有一款适合你

阿拉伯头巾能够帮助抵挡烈日，甚至世界杯官方吉祥物也时不时戴起头巾。英格兰球迷戴起他，防止他们本来就很红的脖子更遭晒伤；墨西哥球迷戴起它，以至于抛弃了民族传统草帽；阿根廷球迷戴起了象征国旗的蓝白两色头巾，有些还印有梅西的头像。

摩洛哥配色的头巾特别受欢迎

来自巴基斯坦的阿斯芬迪尔(Asfundyar)在一间纪念品商店里打工，向游客们出售各式各样、具有各参赛国特色的头巾。他说，拉美球迷对阿拉伯头巾的兴趣尤其浓厚，而最畅销的头巾款式则分别代表摩洛哥、沙特阿拉伯、厄瓜多尔，开赛之初甚至一度售罄断货。

最初，来自卡塔尔的四名商人想出了将传统头巾当作世界杯纪念品的主意。他们还开设了一间网店，每条售价一度高达25欧元。当然，进入淘汰赛阶段后，已经打道回府球队的头巾就只能降价甩卖了。

在集市里，来自科威特的卡迪尔(Kadir)依然在寻找纪念品，他最终决定购买一条伊朗样式的阿拉伯头巾。店员们还会亲自教顾客如何正确地折叠、佩戴头巾。

本地人才懂得细微差别

在海湾国家，头巾通常都和黑色系带以及白色长衫搭配。除了卡塔尔，这种穿着也常见于邻近地巴林、科威特、沙特、阿曼、阿联酋，当然在细节上有着些许差异。

比如，沙特的头巾通常是红白相间的棋盘样式，卡塔尔男子的头巾则是洁白的、折成特殊形状，然后紧贴着额头佩戴，仿佛脑门上盘着一条眼镜蛇。当然，除了阿拉伯本地人，其他地方的游客读不太懂这种差异。

球迷往往需要本地人帮忙戴头巾

来自卡塔尔的以撒(Issa)介绍说，白色的传统头巾能够阻挡烈日和酷暑。佩戴头巾、穿着长衫的他，脚踩着一双皮质拖鞋逛集市。这也是一种着装传统。

在80年代，巴勒斯坦解放组织领导人阿拉法特常常以这样的形象出现在电视画面中，阿拉伯头巾也因此被赋予了政治意义，成为了为自由而斗争的象征。不过，在阿拉伯地区的日常生活中，男士头巾是再常见不过的物品，很难和政治扯上关系。

来自塞内加尔的马克(Mark)说，自从他来到了卡塔尔，就一直佩戴头巾，通常都是绿、黄、红的塞内加尔国旗色搭配。“有时候，会有卡塔尔人和我打招呼，然后帮我调整滑落的头巾，他们常常这样做。”在社交媒体上，流传着许多这样的画面：卡塔尔当地人把手伸向球迷的脑袋，而球迷们则乖乖地等待头巾调整完毕。

世界杯参赛国的各式头巾

刻板印象?

不过，在如今的西方国家，佩戴异族饰物往往会被认为矮化对方。前去观看世界杯的白人球迷，穿戴阿拉伯传统服装并且乐在其中----这是否会被认为是在固化刻板印象、矮化阿拉伯人？

大部分球迷并不这么认为。来自塞内加尔的马克表示，世界杯的意义正在于此：“各个国家的人都来这里看球，同时也更好地了解对方。”

卡塔尔的以撒也认为，阿拉伯头巾走红并非坏事：“毕竟这代表了我们的文化，我们热爱球迷们的各种色彩。”

不过，代表德国的黑、红、黄色头巾并不怎么受欢迎。纪念品商店的阿斯芬迪尔说：“德国队的头巾卖得比其他国家都要糟糕。”

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