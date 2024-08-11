阿拉伯国家在哈马斯与以色列的冲突中持怎样的态度？

一些国家私下里与以色列保持着密切关系，试图在各种关系中维系平衡。一些国家国内存在激进的反以组织。还有一些国家也许可以扮演斡旋调和的作用。

约旦：驾驭平衡术

约旦是一个世袭君主立宪制国家，尝试着寻找微妙的平衡。

约旦五分之一的人口，包括王后都是巴勒斯坦后裔。也正因此，巴勒斯坦建国和实现平等权利的愿望是许多当地人的心声。约旦统治者经常就这一问题发表意见。

但专家们表示，约旦与以色列以及美国的关系也比许多当地人认知到的更为密切。1994年，约旦与以色列签署了一项幕后和平协议。两国在安全相关问题上合作，例如确保阿克萨清真寺（Al-Aqsa Mosque）的安全。

2021年，美国和约旦签署了一项国防合作协议，允许美国军队、车辆和飞机自由进入约旦并在约旦境内移动。

今年4月，据称约旦帮助击落了穿越其领空飞向以色列的伊朗导弹，许多约旦人认为这是一种背叛。

约旦与伊朗建有外交关系，但两国关系比较冷淡。约旦外交大臣艾曼·萨法迪（Ayman Safadi）今年4月曾访问伊朗，讨论该地区不断升级的紧张局势，这是一次罕见的访问。

埃及：维护本国利益

埃及在塞西（Abdel Fattah el-Sissi）独裁政府的领导下也必须谨慎平衡与以色列的关系。

智库国际危机组织（International Crisis Group） 5月公布的一份报告指出，自1979年与以色列签署和平条约以来，“埃及一直努力平衡其国家利益，特别是与西奈半岛的不安全局势有关的利益，以及对巴勒斯坦事业的支持”。“具体来说，这种努力意味着拒绝对加沙人民的困境承担任何直接责任，同时支持基于两国方案达成外交解决（巴勒斯坦问题）的努力。”

埃及与以色列的安全和经济合作十分密切，在加沙冲突爆发之前，埃及一直掌管着位于拉法的加沙-埃及边境口岸。以色列要求现在获得控制该地区的权利，这对埃及来说是个问题，因为加沙日益恶化的人道主义灾难可能会蔓延到埃及境内。

埃及政府此前反对哈马斯，认为它是一个伊斯兰组织，对埃及的统治构成威胁。但最近这种态度有所放松，埃及在停火谈判中发挥了重要作用。

埃及与伊朗的关系自2023年以来一直在改善，但也趋于冷淡。

黎巴嫩：真主党的角色

黎巴嫩是一个议会民主制国家，目前忙于应对自身的政治和经济紧急状况。自2020年以来，黎巴嫩一直缺少民选政府。该国正在应对世界上最严重的经济危机之一。在此之前，黎巴嫩政府一直由该国许多不同宗教和民族群体的代表组成。

真主党是黎巴嫩国内政治派别之一，代表什叶派穆斯林的利益，在黎巴嫩的治理中发挥着重要作用。但在这方面，它必须平衡自身利益与黎巴嫩基督徒、逊尼派穆斯林和德鲁兹派等其他强大群体的利益。

由于担心战争爆发，很多人正在离开贝鲁特。 图像来源: Houssam Shbaro/Anadolu/picture alliance

真主党的军事派别则是另一回事。它被美国和一些欧洲国家列为恐怖组织，被认为装备精良、组织严密，比黎巴嫩国家军队更具战斗力。

位于华盛顿的阿拉伯中心最近分析指出，许多黎巴嫩政客和当地人不一定希望看到真主党与以色列展开更大规模的战斗。他们担心自己会成为“那些越来越相信打败真主党将恢复安全感的以色列人的牺牲品”。

但黎巴嫩政界人士也知道，他们对真主党几乎没有控制权，而真主党是所谓“抵抗轴心”中最强大的参与者，这是一个松散的激进组织联盟，由伊朗支持，反对以色列和美国。

叙利亚：对伊朗唯命是从

自1948年以色列建国以来，叙利亚一直认为与邻国以色列处于战争状态。两国之间经常交火，尽管这些交火大多被认为是象征性的。

现如今，叙利亚独裁者阿萨德对伊朗唯命是从，因为伊朗在叙利亚已长达13年的内战期间向其提供了军事支持。这解释了叙利亚亲伊朗民兵组织日益增多的原因，其中包括真主党成员和其他来自伊拉克的人。

也正出于这个原因，以色列对叙利亚的袭击自2017年以来愈演愈烈。去年10月7日哈马斯袭击以色列以来，针对叙利亚的袭击也进一步升级。今年4月，以色列袭击了位于叙利亚首都大马士革的伊朗外交官邸，导致一名伊朗高级指挥官死亡，这引发伊朗展开了大规模报复。

伊拉克：反对外部干涉

伊拉克不承认以色列。过去几十年，伊拉克和伊朗走得很近。专家们认为，解决巴勒斯坦问题需要跨越宗教教派界限。

伊拉克境内有许多激进组织也属于伊朗的“抵抗轴心”。这些组织此前曾向伊拉克境内的美国军事基地发射火箭弹，也曾试图袭击以色列，但大多以失败告终。美国对这些激进组织实施了报复。

伊拉克政府及其安全部队倾向于容忍这些组织或很少与他们接触。

美国智库布鲁金斯学会的客座学者马尔辛·沙马里（Marsin al-Shamary）最近曾表示：“伊拉克一直不得不在美国和伊朗之间平衡关系。”

他表示：“这对伊拉克领导人来说并不是什么新鲜事。巴格达与华盛顿的关系有着明确的轮廓，特别是在伊拉克对以色列的立场方面……伊拉克一贯支持巴勒斯坦事业，对当前冲突的立场不受伊朗对哈马斯的支持的影响。”

胡塞武装一再向以色列发射火箭弹。 图像来源: ANSARULLAH MEDIA CENTRE/AFP

也门：支持哈马斯的胡塞武装

由于内战，也门内部分为两个阵营。一个是被国际社会所承认的亚丁政府，位于也门南部。另一个是被胡塞武装控制的也门北部。不过也门不分南北，都不承认以色列。

也门的邻国沙特阿拉伯此前曾领导一支反胡塞武装联盟，但自2022年初签署停火协议以来，这里一直相对平静。

胡塞武装也被认为是“抵抗轴心”的一部分。胡塞武装支持哈马斯，声称以色列是造成中东不稳定的力量，反对美国在该地区的存在。去年11月，胡塞武装开始向以色列发射火箭弹，并封锁海上交通，以支持哈马斯。

沙特、阿联酋和卡塔尔：务实主义

专制君主制的海湾阿拉伯国家对当前冲突采取了更为务实的态度。他们将伊朗视为敌人，此前一直在努力与以色列实现关系正常化。

2020年，阿联酋和巴林都签署了《亚伯拉罕协议》，与以色列建立了外交关系。沙特阿拉伯似乎是下一个有望与以色列建立外交关系的海湾国家。

然而，去年10月7日哈马斯对以色列的袭击使这一进程变得复杂，胡塞武装的袭击也增加了沙特与也门进一步发生冲突的风险。

卡塔尔更像是一个中间人。它回避与以色列实现关系正常化，但实际上早在上世纪90年代就与以色列建立了经济联系。由于卡塔尔也是哈马斯政治派别的驻地，因此该国在停火谈判中发挥了重要作用。

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