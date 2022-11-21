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2010年年底在北非和西亚的阿拉伯国家和其它地区的一些国家发生一系列以“民主”和“经济”等为主题的反政府运动。
这些运动多采取公开示威游行和新媒体传播的方式，先后波及突尼斯、埃及、利比亚、也门、叙利亚等国，多名领导人先后下台，其影响之深、范围之广、爆发之突然、来势之迅猛吸引了全世界的高度关注，从2011年初开始至今尚未完全结束。
在埃及沙姆沙伊赫举行的联合国气候会议上，经过数天激烈谈判，各国终于就设立基金以补偿因气候灾害造成的“损失和损害”。但全球第二大经济体，同时也是全球最大碳排放国的中国却以仍属发展中国家为由，希望成为该基金的受益国而非出款国。
联合国的COP系列气候峰会关注的虽然是一个事关人类共同命运重要的话题，但是每次都会遇到与会各国、各界的阻力。因此，在每个国家“自打自家算盘”的基础上，达成的任何共识都很宝贵。
各国代表们未能在预期时间内就损失和损害基金达成协议，正在埃及举行的第27届联合国气候变化大会（COP27）至少延期一天。
美国气候特使克里周二在埃及举行的联合国气候大会上会见了中国同行，进一步暗示了世界两大污染国在双方领导人会晤后关系的改善。
美国气候特使克里指出，少数国家抵制在埃及气候峰会的正式文本中提及1.5℃的全球升温控制目标。他还表示，美国不支持建立被认为用来实现“气候正义”的损失和损害基金。
第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）大會於埃及展開，一份氣候年度報告顯示，全球多項暖化指標創新高。部分科學家認為，已經「不可能」將氣溫漲幅控制在1.5度之內，且報告結果「不能再更悲觀了」。
第27届联合国气候变化大会在埃及开幕，要求富国对最受气候变化冲击的穷国提供财政援助的呼吁声越来越响亮。德国政府承诺致力推动气候保护措施和对贫困国家的气候援助。
聯合國兩週後將在埃及召開氣候峰會，美國氣候特使克里25日向中國喊話，希望北京與華府重啟氣候對話。他說，中美若未能在此議題上展開合作，將影響到全球氣候行動。
德国前总理默克尔感谢德国各地无数为欢迎和帮助难民做出贡献的志愿者。她将15万美元奖金捐赠出来，让四位区域获奖者分享。
为抗衡中国影响力，日本首相岸田文雄在第八届东京非洲发展国际会议上宣布，将为非洲提供总额高达300亿美元的援助。
埃及首都开罗附近的一座库普特正教教堂发生火灾。教会机构称，火灾造成至少已有41人丧生，另有多人受伤。
土耳其总统埃尔多安和俄总统普京在索契举行了长达几个小时的会晤，双方决定在多个领域加强合作，土耳其今后会以卢布结算俄罗斯的天然气供应。
这起军人假冒难民案历经多年的调查，如今由州高级法院宣布判决，但法兰克和他的辩护律师直到最后仍否认检方关于策划袭击的指控。
一段显示叙利亚战争期间发生在大马士革的屠杀场面的6分钟视频震惊了叙利亚全社会。视频为作案人自己拍摄，本无意对外公开。
由于伊拉克极度干旱、水库水位降低，考古学家们得以对一座此前淹没在水底的青铜时代城市遗址进行考察，并获得了一些惊人的发现。
因为未能及时标识和报告涉及叙利亚领导人阿萨德家族的一项洗钱嫌疑交易，德意志银行总部办公室再次遭到警方突击检查。
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