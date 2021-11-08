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2010年年底在北非和西亚的阿拉伯国家和其它地区的一些国家发生一系列以“民主”和“经济”等为主题的反政府运动。
这些运动多采取公开示威游行和新媒体传播的方式，先后波及突尼斯、埃及、利比亚、也门、叙利亚等国，多名领导人先后下台，其影响之深、范围之广、爆发之突然、来势之迅猛吸引了全世界的高度关注，从2011年初开始至今尚未完全结束。
任职德国总理长达16年的默克尔在卸任前接受DW专访，谈及退休后的规划，分享多年来保持活力充沛的秘诀，也讲述了在任期内经历的最大挑战。
Dorsaf al-Qanawaty是首名成为足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在这个男性主导的行业中，凭借一股对这份职业的热情与坚持，她闯出了自己的一片天。
Hala Ghoneim出生在埃及，是一名孤儿，她如今在德国读博。她致力于和社会上的厌女文化相抗争。
几名与恐怖组织IS有联系的妇女在返回德国后被关押起来。德国外交部长马斯表示：这些妇女 "将不得不为她们的行为负责"。她们的孩子们将得到保护性的照顾。
为了感谢默克尔接纳叙利亚难民，叙利亚画家阿奇兹在被政府军摧毁的建筑墙壁上画出默克尔的肖像画。许多叙利亚人开始担忧，叙利亚难民的前路在后默克尔会变得更艰难。
叙利亚难民Anas因为工作以外导致双腿残疾，皮划艇运动让他重新找回自信。如今他将以难民代表队选手的身份出战东京残奥。
2015年，扎伊娜作为叙利亚难民来到德国时，她一句德语也不会说。现在，她成为德国最优秀的高中毕业生之一，并帮助他人获得成功。
“长赐”号（Ever Given）旅途多舛。船主花了大价钱，该船也因此闻名全球。现在，这条超级集装箱船终于安抵荷兰鹿特丹港卸货。
造成数百艘船只无法通行、全球贸易中断的巨型货轮长赐号，经过约3个月的扣押后，终于能离开苏伊士运河了。
五角大楼说，空袭针对的是位于伊拉克和叙利亚边境的作战设施，伊朗支持的民兵组织一直在利用这些设施对美国在伊拉克的利益目标发动无人机攻击。
罗马斗兽场是唯一跻身世界新七大奇迹榜单的欧洲建筑。在2007年网上投票中，德国新天鹅堡屈居第八，和世界新七大奇迹失之交臂。
由于叙利亚和马尔代夫队出现新冠感染，原定本周起在苏州举行的世界杯预选赛部分赛事因外国球队不能入境，比赛只能易地举行。
去年新加入德国籍的外国人数量减少了15%。其中的原因同英国脱欧和新冠疫情大有关联。
西方国家视为既不自由也不公平的叙利亚总统选举在5月26日启动，阿萨德的胜选本就没有悬念。5月28日，官方公布了总统选举结果。欧盟也因此决定延长对该国的制裁。
一名年仅21岁的叙利亚青年因出于极端伊斯兰主义思想以及对同性恋者的仇恨，持刀袭击了一对同性恋情侣，造成一人丧生，一人重伤。
让寻求庇护者数字归零：这是丹麦政府的目标。新近以来，丹麦敦促境内难民尽快离境，甚至要让叙利亚难民重返该国，理由是大马士革是安全的。此举招致批评。
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