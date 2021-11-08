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阿拉伯之春

2010年年底在北非和西亚的阿拉伯国家和其它地区的一些国家发生一系列以“民主”和“经济”等为主题的反政府运动。

这些运动多采取公开示威游行和新媒体传播的方式，先后波及突尼斯、埃及、利比亚、也门、叙利亚等国，多名领导人先后下台，其影响之深、范围之广、爆发之突然、来势之迅猛吸引了全世界的高度关注，从2011年初开始至今尚未完全结束。

DW默克尔专访：“是的，我们做到了！” 08.11.2021

任职德国总理长达16年的默克尔在卸任前接受DW专访，谈及退休后的规划，分享多年来保持活力充沛的秘诀，也讲述了在任期内经历的最大挑战。

勇敢追梦：突尼斯首位女裁判 08.11.2021

Dorsaf al-Qanawaty是首名成为足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在这个男性主导的行业中，凭借一股对这份职业的热情与坚持，她闯出了自己的一片天。

“你不应该为自己的女儿感到羞耻” 12.10.2021

Hala Ghoneim出生在埃及，是一名孤儿，她如今在德国读博。她致力于和社会上的厌女文化相抗争。

07.10.2021 Eine verschleierte Frau mit einer Maske betritt aus der Gangway einer Chartermaschine heraus einen abgeschirmten Bereich der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt. In einer zunächst geheim gehaltenen Aktion hatte die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit der US-Armee insgesamt acht deutsche Anhängerinnen der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) mit ihren 23 Kindern im Rahmen einer humanitären Aktion aus einem Gefangenenlager in Syrien geholt. Mit einer Chartermaschine wurden die Frauen über Kuwait nach Deutschland gebracht, wo fast alle sofort in Haft genommen wurden.

加入IS的德国妇女和儿童被遣返回国 10.10.2021

几名与恐怖组织IS有联系的妇女在返回德国后被关押起来。德国外交部长马斯表示：这些妇女 "将不得不为她们的行为负责"。她们的孩子们将得到保护性的照顾。
Aziz Al-Asmar, ein syrischer Maler aus Binnish, steht vor seinem Wandgemälde in einem beschädigten Gebäude, das die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel darstellt. Darauf ist auch die Aufschrift «Frau Merkel Ihr Wohlergehen freute uns in Idilib» zu lesen. Merkel hatte sich am Sonntagabend (22.03.2020) in häusliche Quarantäne begeben, nachdem sie darüber unterrichtet worden war, dass sie am Freitag (20.03.2020) zu einem Arzt Kontakt hatte, der mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Bei einem zweiten Test auf das neuartige Coronavirus sei bei Merkel keine Infektion festgestellt worden, teilte ein Regierungssprecher am Mittwoch (25.03.2020) in Berlin mit.

叙利亚艺术家以画作告别默克尔 27.09.2021

为了感谢默克尔接纳叙利亚难民，叙利亚画家阿奇兹在被政府军摧毁的建筑墙壁上画出默克尔的肖像画。许多叙利亚人开始担忧，叙利亚难民的前路在后默克尔会变得更艰难。

叙利亚难民出战东京残奥 24.08.2021

叙利亚难民Anas因为工作以外导致双腿残疾，皮划艇运动让他重新找回自信。如今他将以难民代表队选手的身份出战东京残奥。

为了未来而奋斗的难民“学霸” 15.08.2021

2015年，扎伊娜作为叙利亚难民来到德国时，她一句德语也不会说。现在，她成为德国最优秀的高中毕业生之一，并帮助他人获得成功。
2021-07-29 05:12:53 ROTTERDAM - Das Containerschiff Ever Given kommt am ECT Delta Terminal im Rotterdamer Hafen an. Das Schiff, das den Suezkanal blockiert hat, bleibt in Rotterdam, um Container zu löschen und zu laden. REMKO DE WAAL W

“长赐”号终抵鹿特丹  29.07.2021

“长赐”号（Ever Given）旅途多舛。船主花了大价钱，该船也因此闻名全球。现在，这条超级集装箱船终于安抵荷兰鹿特丹港卸货。   
This satellite image from Maxar Technologies shows the cargo ship MV Ever Given stuck in the Suez Canal near Suez, Egypt, Sunday, March 28, 2021. Two additional tugboats sped Sunday to Egypt's Suez Canal to aid efforts to free the skyscraper-sized container ship wedged for days across the crucial waterway, even as major shippers increasingly divert their boats out of fear the vessel may take even longer to free. (©Maxar Technologies via AP)

遭扣三个月後 「长赐号」终将驶离苏伊士运河 05.07.2021

造成数百艘船只无法通行、全球贸易中断的巨型货轮长赐号，经过约3个月的扣押后，终于能离开苏伊士运河了。
TOWNSVILLE, AUSTRALIA - OCTOBER 15: A United States Air Force (USAF) F-16 fighter jet performs during the T150 Defence Force Air Show on October 15, 2016 in Townsville, Australia. The Air Show forms part of Townsville's 150th celebrations. (Photo by Ian Hitchcock/Getty Images)

美军空袭伊叙境内伊朗支持的民兵组织 28.06.2021

五角大楼说，空袭针对的是位于伊拉克和叙利亚边境的作战设施，伊朗支持的民兵组织一直在利用这些设施对美国在伊拉克的利益目标发动无人机攻击。
Front view of the Taj Mahal in Agra, India.

新世界七大奇迹 21.06.2021

罗马斗兽场是唯一跻身世界新七大奇迹榜单的欧洲建筑。在2007年网上投票中，德国新天鹅堡屈居第八，和世界新七大奇迹失之交臂。
Soccer Football - 2022 World Cup - African Qualifiers Draw - Nile Ritz-Carlton Hotel, Cairo, Egypt - January 21, 2020 General view of French former professional footballer Marcel Desailly and Ivory Coast coach Clementine Toure on stage during the draw REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

受疫情影响 世界杯预选赛苏州赛事易地举行 31.05.2021

由于叙利亚和马尔代夫队出现新冠感染，原定本周起在苏州举行的世界杯预选赛部分赛事因外国球队不能入境，比赛只能易地举行。
Bildnummer: 51535943 Datum: 12.11.2006 Copyright: imago/suedraumfoto Verfassung, Grundgesetz, Einbürgerungstest und trotzdem abgelehnt? , Objekte; 2006, Symbolfoto, Einbürgerung, Test, Tests, Schriftzug, Bundesadler, Scrabblestein, Scrabblesteine, Immigration, Landeskundetest, Landeskundetests, Einbürgerungstest, Einbürgerungstests, Einwanderung, Buch, Bücher, Gesetz, Gesetze, Recht, Gesetzestext, Gesetzestexte, GG, Gesetzbuch, Gesetzbücher, Wissenstest, Kuli, Kugelschreiber,; , quer, Kbdig, Einzelbild, Deutschland, , Gesellschaft o0 Politik, Staatsbürgerschaft

为何去年加入德国籍的人数下降？ 30.05.2021

去年新加入德国籍的外国人数量减少了15%。其中的原因同英国脱欧和新冠疫情大有关联。
Syrian President Bashar Assad, right, waves for his supporters at a polling station during the Presidential elections in the town of Douma, in the eastern Ghouta region, near the Syrian capital Damascus, Syria, Wednesday, May 26, 2021. Syrians headed to polling stations early Wednesday to vote in the second presidential elections since the deadly conflict began in the Arab country. (AP Photo/Hassan Ammar)

再度连任 阿萨德继续执掌叙利亚 28.05.2021

西方国家视为既不自由也不公平的叙利亚总统选举在5月26日启动，阿萨德的胜选本就没有悬念。5月28日，官方公布了总统选举结果。欧盟也因此决定延长对该国的制裁。
Defendant Abdullah A. (C), accused of stabbing a German tourist to death in Dresden, is led by court officials into the hearing room on the last day of his trial at the Higher Regional Court in Dresden, eastern Germany, on May 21, 2021. - The trial of a Syrian jihadist who stabbed a German tourist to death in an apparently homophobic attack last year began in the eastern city of Dresden on April 12, 2021. The 21-year-old, named by German media as Abdullah A., is charged with murder, attempted murder and dangerous bodily harm for attacking two men who had travelled to Dresden from North Rhine-Westphalia with a knife on October 4, 2020. (Photo by Robert Michael / POOL / AFP) / German court requests that the face of the defendant must be made unrecognizable

持刀刺杀同性恋者 叙利亚难民被判终身监禁 21.05.2021

一名年仅21岁的叙利亚青年因出于极端伊斯兰主义思想以及对同性恋者的仇恨，持刀袭击了一对同性恋情侣，造成一人丧生，一人重伤。

Das Foto zeigt die Schülerin Aya Abo Daher und ihren Rektor Henrik Vestergaard Stokholm vom Gymnasium im dänischen Nyborg. Zur Verfügung gestellt hat es mir Henrik Vestergaard Stokholm, es ist ein privates Foto von ihm. Fotografin ist Rahima Abdullah.

丹麦驱逐叙利亚难民   18.04.2021

让寻求庇护者数字归零：这是丹麦政府的目标。新近以来，丹麦敦促境内难民尽快离境，甚至要让叙利亚难民重返该国，理由是大马士革是安全的。此举招致批评。
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