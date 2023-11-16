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2010年年底在北非和西亚的阿拉伯国家和其它地区的一些国家发生一系列以“民主”和“经济”等为主题的反政府运动。
这些运动多采取公开示威游行和新媒体传播的方式，先后波及突尼斯、埃及、利比亚、也门、叙利亚等国，多名领导人先后下台，其影响之深、范围之广、爆发之突然、来势之迅猛吸引了全世界的高度关注，从2011年初开始至今尚未完全结束。
敘利亞總統阿薩德涉嫌在2013年對平民發動化學武器攻擊，遭法國法官以反人類罪共謀為由發出逮捕令。聯合國報告曾指出，有明確證據顯示當時使用了沙林毒氣，但阿薩德多次否認相關指控。
美国国防部称，再次对叙利亚境内亲伊朗组织相关的设施实施了空袭。数周来，亲伊朗的民兵组织一直在袭击驻伊拉克和叙利亚的美军，造成数十名美军士兵受伤。
以色列总理内坦尼雅胡强调，哈马斯若不释放人质就不会有停火。以色列军方称，在10小时激战后占领了哈马斯在加沙北部的一个基地。周三，约5万人从加沙北部逃到加沙南部。如何援助加沙平民正是50多个国家和国际组织代表目前在巴黎讨论的议题。
第一批數百名持外國護照或雙重國籍者從加薩走廊撤離，抵達埃及。有消息指，接下來2週總計將撤離7500名外國人。另一方面，以色列在加薩的地面攻勢持續，並連續2日空襲難民營，聯合國憂心這可能構成戰爭罪。
越来越多的难民涌入德国，许多地方政府感到不堪重负。移民政策进行改善的必要性有多大？记者来到一处柏林难民抵达中心探寻究竟。
埃及本周六召开危机会议。虽有中东地区和欧盟高官到场，但以色列及其盟友美国均未派代表出席，让外界对峰会是否能够取得进展并不乐观。联合国秘书长古特雷斯在发言时强调，“两国方案”是和平解决冲突的唯一途径。
美國總統拜登週三（10月18日）出訪以色列與以國總理納坦雅胡會晤，行程僅短短8小時，斡旋遭遇挫敗也有成果。但有學者認為，以哈衝突至今造成大量平民傷亡，雙方的行為恐怕都涉及「戰爭罪」。
世界卫生组织官员告知，已准备好26吨医疗物资运往加沙，但不知道埃及何时答应开放人道口岸。
哈马斯对以色列发动恐怖袭击，中东局势再度趋于紧张之后，美国、欧盟和中国均表示愿意提供帮助，以制止暴力的进一步升级。那么，中东地区的其他国家又能在这场危机中发挥什么作用呢？
来自加沙地带的激进伊斯兰恐怖组织哈马斯对以色列的攻击，是中东冲突中的一种剧烈升级。谁生活在加沙？它在当前的冲突中起到了什么作用？
以色列总理在多年来最致命的袭击爆发后誓言对哈马斯进行报复。美国正在与该地区大国埃及进行对话，以缓解这场危机。德国之声为您带来最新消息。
今年七月，欧盟同北非国家突尼斯签署移民协定，突尼斯承诺阻止更多难民进入欧洲，欧洲则为突尼斯提供相应的财政支持。本周一，突尼斯总统突然批评欧盟提供的款项是"缺乏尊重的小恩小惠"。
《法兰克福汇报》关注了叙利亚总统阿萨德访华，认为中叙双方都需要对方成为反抗西方的盟友。《商报》则指出，在中国经济因为地缘政治冲突而受到重重阻力的当下，国内的房地产危机将进一步加剧北京的困境。
由于在内战中的所作所为，叙利亚领导人阿萨德在国际上遭到孤立。现在他访问中国。中国国家主席习近平希望与叙利亚建立"战略伙伴关系"。
在中国举办亚运会前夕，中国领导人习近平展开了一系列外交会面。他在杭州与前来参加亚运会开幕式的叙利亚总统阿萨德会面。双方宣布建立战略伙伴关系。本届亚运会开幕式于本周六（9月23日）举行，为期共15天。
叙利亚总统巴沙尔·阿萨德本周四抵达杭州。他将出席杭州亚运会开幕式，并于本周五与中国国家主席习近平举行会谈。此行是他自2004年以来再次访问中国，被认为是其政权残酷镇压反对派十多年后重返国际舞台的重要一步。
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