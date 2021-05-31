阿德恩站队 澳新严重关切香港与新疆人权

(德国之声中文网) 澳大利亚和新西兰的总理周一 (5月31日)对香港的发展和中国新疆的人权状况表示严重关切，两国元首在15个月来的首次面对面会谈中，试图就与中国相关的重要议题达成共识。

此前，新西兰对中国的态度导致政治评论家和媒体认为新西兰政府在中国的人权问题上可能没有采取足够强硬的立场。但是新西兰总理阿德恩 (Jacinda Ardern) 周一驳斥这种说法，她强调新西兰和澳大利亚在贸易和人权等问题上有类似的立场。

她在与澳大利亚总理莫里森的联合新闻发布会上说：「澳大利亚和新西兰在这些问题上的立场是一致的，所以我必须反驳任何关于新西兰在这些极其重要的问题上没有采取强硬立场的说法。」

莫里森支持阿德恩的说法，表示澳大利亚和新西兰是贸易夥伴，但两国都不会把自己国家的主权当作交易的筹码。他说：「我认为，作为伟大的合作伙伴丶朋友丶盟友和真正的家人，会有一些离这里很远的国家试图分裂我们，但他们不会成功。」

在一份联合声明中，两位总理对香港的发展和中国新疆的人权状况表示严重关切，呼吁中国政府尊重维吾尔族和其他少数民族的人权，并允许联合国和其他独立观察员不受限制地进入该地区做视察。

新西兰总理阿德恩 (Jacinda Ardern) 强调新西兰和澳大利亚在贸易和人权等问题上有类似的立场。

在澳大利亚与新西兰上个月顺利控制国内的新冠疫情後，他们便展开了旅游泡泡，这也让澳大利亚总理莫里森得以於31日出访新西兰。双方元首会谈的其中一个重点是中国，但双方在对中的立场却不太相同。澳大利亚目前与北京处於对立局面，而新西兰则是加强了其与中国的经济联系，在今年与中国升级了一项自由贸易协定。

自从澳大利亚带头呼吁世卫对新冠病毒起源进行独立调查後，澳大利亚与中国的关系便持续恶化。近几个月来，中国采取行动限制进口如大麦丶葡萄酒和牛肉的澳大利亚产品。世界贸易组织上周表示，将成立一个争端解决小组来解决澳大利亚大麦相关的进口问题。在莫里森出访前，新西兰贸易部长也表示将在这场争论中支持堪培拉，扮演第三方的角色。

中国：澳大利亚与新西兰粗暴干涉中国内政

对於莫里森与阿德恩透过联合声明关切新疆与香港的人权情势，中国外交部发言人汪文斌31日在例行记者会上做出回应，表示两国元首对香港丶新疆等中国内部事务及南海问题「说三道四，对中方无端指责，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则」，中国对此坚决反对。

他说：「香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中方坚持贯彻『一国两制』方针丶维护香港繁荣和稳定的决心和信心不会动摇，反对任何外部势力干涉中国内政的决心和意志不会动摇。涉疆问题根本不是什么人权丶民族或宗教问题，而是反暴恐丶反分裂和去极端化问题。」

倡议人士和联合国人权专家都曾表示，至少有100万的少数民族被关押在新疆的再教育营中，他们与西方国家的部分政治人物指责中国对这些少数民族使用酷刑丶强迫劳动和绝育。中国最初否认新疆有再教育营，但后来又称这些营区是为了打击极端主义的职业中心。2019年底，中国表示，再教育营中的所有人员都已「毕业」。

在香港，北京持续镇压街头抗议，并在2020年推出了《香港国安法》，将各种被视为的颠覆国家政权丶分裂主义丶恐怖主义或与外国势力勾结的行为定为罪行。

(路透社、美联社)

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