阿尔班·贝尔格：《抒情组曲》

奥地利作曲家阿尔班·贝尔格（Alban Berg）1885年2月9日出生于奥地利维也纳，是与勋伯格、韦伯恩齐名的第二维也纳乐派代表人物。1935年12月24日去世。

贝尔格是20世纪音乐的革新者，集奥地利作曲家古斯塔夫·马勒的后期浪漫主义和勋伯格的无调性手法和十二音序之大成。

他创作的弦乐四重奏《抒情组曲》是采用十二音序列技法创作的一部作品。十二音序列技法将八度中12个半音按某种顺序排成“音列”，以此作为一首作品的旋律及和声的基础。这一结构为无调性音乐建立了新秩序，是现代音乐的一种重要表现形式。

请听荷兰作曲家费尔贝（Theo Verbey）为弦乐队改编的《抒情组曲》，由共鸣合奏团（Ensemble Resonanz）演奏。

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes:

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de