阿尔河谷洪灾两周年：重建进展如何？

（德国之声中文网）2021年7月14日至15日夜，德国西部地区阿尔河谷突然爆发洪水，成为德国最严重的自然灾害之一。单单在莱法州就有至少135人死亡。

葡萄酒农塞尔曼（Lukas Sermann）在洪灾前两年接手了这个家庭酒庄。他没有洪灾保险，但好在有德国联邦及各州设立的300亿欧元的重建基金，这覆盖了他80%的经济损失。

阿尔河谷是著名的葡萄酒种植地，有大约560公顷的种植面积。特别是陡峭的山麓上种植的葡萄酿制的酒，很受行家和游客青睐。

塞尔曼说，如今葡萄酒卖的不错，但游客还是没有回潮。他觉得，这是因为道路还没完全修好，自行车道、铁路也是如此。大型客运巴士和露营车的停车场也还在建设中。

酒农塞尔曼

基础设施仍在建设

此外，阿尔河谷许多酒店和会议中心还没有重新开放。在洪水以及疫情之前的2019年，这里迎来了130万人次的游客。如今，从床位数来看大概恢复了约六成。不过，在这里过夜的游客大多是过周末，而不像以前会休几天小假。

徒步导游文格斯（Thomas Winges）说，这里的旅游业尚未完全恢复，也不令人惊讶。因为到处还都有建设工地和机器噪声。到处都在锯木头、盖房子、敲钉子。不过，他的生意还不错。

导游文格斯

他会给参加徒步的游客讲述当时洪灾的情形。就在这个小村子，就有10人遇难。当时，阿尔河的水位在这里上涨到10.6米（目前是48厘米）。他也讲述洪灾后人们互相帮助以及志愿者从各地纷涌而至、伸出援手的巨大热情。

当地葡萄酒种植协会主席保利（Hubert Pauly）说，很多居民还没有从受灾后的状态中完全平复。这里生活着约13万居民。很多人在出现暴雨天气的时候仍然感到害怕。保利说，一个朋友的小孙女会在雷阵雨的时候问自己的祖父："这次房子会坏掉吗？"

保利估计，阿尔河谷葡萄酒农的总损失高达2亿欧元。35位酒农里仅有5位没有受灾。但他也说，其它地区的葡萄酒农纷纷伸出援手，无论是清理废墟、还是存放葡萄酒。顾客们也都仗义而行，买下酒瓶沾上污泥的葡萄酒。

但如今还有电话线没有铺完，手机网络也比较差。保利说，阿尔河谷的防洪措施也仍有待完善。但无论如何，他说，这里的人们想向前看。阿尔河谷仍是"值得生活和热爱的地方"。

德国洪水灾区一年后什么样？

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