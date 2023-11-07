阿尔巴尼斯结束四天访华之旅 专家：进展顺利

（德国之声中文网）澳大利亚总理阿尔巴尼斯周二（11月7日）结束了对中国为期四天的访问。他此行重启与中国领导人的对话，讨论了“我们两国之间自由和畅通无阻的贸易”等话题。

他是七年来首位访华的澳大利亚领导人，目前正值北京与堪培拉努力稳定关系之际，此前中国曾对价值约130亿美元的澳洲产品实施了贸易限制。澳中关系自2020年起处于紧张状态。

在周一备受瞩目的与中国国家主席习近平的会晤中，阿尔巴尼斯用“毫无疑问非常积极”来形容过去几个月澳中两国在恢复贸易关系方面取得的进展。这位澳总理说，“贸易流动更加自由，对两国都有利”。

阿尔巴尼斯与习近平会晤开始时强调了保持高层对话以及人员联系的重要性。他说，“在出现分歧时，我们必须进行沟通。通过沟通实现理解”。

习近平表示，中澳双边关系 “在双方共同努力下，走上了改善发展关系的正确道路”，他乐于看到这一点。他称阿尔巴尼斯来访意义重大，“可以说是承前启后、继往开来”。

会见结束后，阿尔巴尼斯表示，他在与习近平的会谈中提到了世界正在发生的两个冲突，即俄乌战争和以哈冲突，强调了亚太地区和平与安全的必要性。他对记者说：“我谈到了中美之间的护栏和军方之间的合作，这很重要。”

分析人士：澳洲对华政策的实质并没有发生巨大转变

在与习近平会晤前，阿尔巴尼斯重申，澳大利亚需要与中国“在能合作的地方合作，在须反对的地方承认分歧，并从我们的国家利益出发”的理念。 一些分析人士说，这种做法已经成为当前澳政府的口头禅。

澳大利亚智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）的舆论与外交政策项目主任尼拉姆（Ryan Neelam）说：“如果你从2022年阿尔巴尼斯政府当选时开始审视澳大利亚政策的话，与中国相关反对问题的实质内容几乎没有什么改变。”

他指出，“我们看到的是（澳洲）政府与中国接触的基调发生了变化。至少在公开场合，他们非常谨慎，不让任何敌意显露出来。但如果从这些政策的实质以及澳大利亚对华实际态度来看，并没有发生巨大的转变”，他对DW说。

阿尔巴尼斯周二在即将结束为期四天的访问之际也会见了中国总理李强，这位澳总理强调了管理竞争关系的重要性，强调必须“通过对话和理解”来管理地缘战略竞争。他在发言中没有提及澳中两国存在分歧的关键领域。

阿尔巴尼斯敦促中国实行自由公平贸易

阿尔巴尼斯此行的重点是让中国放宽对葡萄酒和龙虾等几种澳产品的剩余贸易限制。在他出访之前，中国已取消了对包括煤炭、木材和大麦在内的几种澳大利亚产品的进口限制。尽管让澳大利亚出口商每年损失约130亿美元的大部分贸易壁垒已经被取消，但剩余壁垒仍使澳大利亚出口商每年损失约13亿美元。

澳大利亚贸易部长法雷尔（Don Farrell）在上周六与中国贸易部长会晤后表示，他预计针对澳大利亚海产品和红肉制品的剩余障碍将很快消除。

尽管澳中贸易关系的前景相对乐观，但阿尔巴尼斯也指出，中国政府需要实行自由和公平的贸易。他认为，如果所有参与方都同意维护以规则为基础的贸易体系，澳大利亚和其他国家都将会受益更多。

这位澳总理周日在上海说：“这就是为什么我们继续高度重视世贸组织，它作为一个独立的、受人尊敬的裁判所的作用对我们所有人都有益。”

专家：堪培拉会对支持中国加入CPTPP持谨慎态度

中国国务院总理李强在上海进博会上发表讲话时说，中国坚持这些原则，并表示中国政府将寻求加入区域自贸协定《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。

对此，阿尔巴尼斯表示，李强的言论非常积极，但他强调，包括中国在内的任何国家“都必须证明自己能够达到协定的高标准”。

一些专家表示，堪培拉很可能会对支持中国加入该地区贸易协定保持谨慎态度。澳中关系研究院（Australia-China Relations Institute）的研究人员科林森（Elena Collinson）说：“在葡萄酒、龙虾以及一系列牛肉产品限制等贸易障碍依然存在的情况下，澳大利亚不太可能支持中国加入CPTPP的申请，尽管两国关系稳定所取得的进展为在不做出承诺的情况下谨慎地重新审视这一问题铺平了道路。”

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



如何对待存在分歧的领域？

除了稳定双边贸易关系之外，各方还期待阿尔巴尼斯在与习近平的会晤中谈及一些分歧，包括澳大利亚公民杨恒均被中方拘押，以及中国在南中国海咄咄逼人的行为。

上周，杨恒均的家人敦促阿尔巴尼斯在访华期间通过谈判让杨恒均获释。信中称，杨恒均在狱中昏倒，还被告知他的肾脏有一个10厘米的囊肿。

洛伊国际政策研究所的尼拉姆表示，他希望阿尔巴尼斯在与习近平的闭门会谈中，就澳大利亚仍然认为存在的关键挑战有所涉及，包括杨恒均持续被拘押一事和中国在亚太地区的军事态势。他对DW说：“他（阿尔巴尼斯）处理这些问题的方式很重要。”

尼拉姆补充说：“我们可能会看到澳大利亚在公开声明中继续传递积极信息，但真正棘手的问题将在他与习近平私下会晤时提出。”

阿尔巴尼斯说，在为期四天的访问中，他为澳大利亚在贸易、人权、地区和全球问题上的利益进行了倡导。他说，“虽然我们之间存在分歧，但澳中都能从合作与对话中受益”，并补充表示，双方同意在贸易、气候变化和农业方面开展合作。显然，这位澳总理希望以积极的姿态结束为期四天的访问。

澳中关系研究院的研究人员科林森说，澳大利亚政府提升外交关系的做法有助于在北京和堪培拉之间建立稳定关系的阶梯。她对DW说：“阿尔巴尼斯政府在期望管理方面表现出了特别的能力，确保了两国关系的精确管理，并没有在密切关系方面走得太远。”

除了阿尔巴尼斯政府为稳定两国关系所做的努力之外，科林森还表示，中国政府在多方面所面临的压力迫使北京“为与澳大利亚的关系注入一些稳定性”，因为澳大利亚不仅是美国的重要盟友，而且还为中国提供了稳定的资源供应。她解释说，这就要求中国以开放、有所让步的态度对待澳中之间分歧，澳大利亚在阐述分歧领域时立场坚定。

在科林森看来，阿尔巴尼斯此行可被视为取得成果，因为“它进展顺利”。科林森说：“这是两国关系恢复成熟的标志。”



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