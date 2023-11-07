阿尔巴尼斯结束四天访华之旅 专家：进展顺利

澳总理阿尔巴尼斯为期四天的中国行突出了在稳定双边贸易关系方面所取得的进展，以及通过对话改善整体关系的重要性。分析人士称，此次访问总体基调是积极的，但澳大利亚将在公开支持中国加入CPTPP方面继续保持谨慎。
（德国之声中文网）澳大利亚总理阿尔巴尼斯周二（11月7日）结束了对中国为期四天的访问。他此行重启与中国领导人的对话，讨论了“我们两国之间自由和畅通无阻的贸易”等话题。
他是七年来首位访华的澳大利亚领导人，目前正值北京与堪培拉努力稳定关系之际，此前中国曾对价值约130亿美元的澳洲产品实施了贸易限制。澳中关系自2020年起处于紧张状态。
在周一备受瞩目的与中国国家主席习近平的会晤中，阿尔巴尼斯用“毫无疑问非常积极”来形容过去几个月澳中两国在恢复贸易关系方面取得的进展。这位澳总理说，“贸易流动更加自由，对两国都有利”。
阿尔巴尼斯与习近平会晤开始时强调了保持高层对话以及人员联系的重要性。他说，“在出现分歧时，我们必须进行沟通。通过沟通实现理解”。
习近平表示，中澳双边关系 “在双方共同努力下，走上了改善发展关系的正确道路”，他乐于看到这一点。他称阿尔巴尼斯来访意义重大，“可以说是承前启后、继往开来”。
会见结束后，阿尔巴尼斯表示，他在与习近平的会谈中提到了世界正在发生的两个冲突，即俄乌战争和以哈冲突，强调了亚太地区和平与安全的必要性。他对记者说：“我谈到了中美之间的护栏和军方之间的合作，这很重要。”
在与习近平会晤前，阿尔巴尼斯重申，澳大利亚需要与中国“在能合作的地方合作，在须反对的地方承认分歧，并从我们的国家利益出发”的理念。 一些分析人士说，这种做法已经成为当前澳政府的口头禅。
澳大利亚智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）的舆论与外交政策项目主任尼拉姆（Ryan Neelam）说：“如果你从2022年阿尔巴尼斯政府当选时开始审视澳大利亚政策的话，与中国相关反对问题的实质内容几乎没有什么改变。”
他指出，“我们看到的是（澳洲）政府与中国接触的基调发生了变化。至少在公开场合，他们非常谨慎，不让任何敌意显露出来。但如果从这些政策的实质以及澳大利亚对华实际态度来看，并没有发生巨大的转变”，他对DW说。
阿尔巴尼斯周二在即将结束为期四天的访问之际也会见了中国总理李强，这位澳总理强调了管理竞争关系的重要性，强调必须“通过对话和理解”来管理地缘战略竞争。他在发言中没有提及澳中两国存在分歧的关键领域。
阿尔巴尼斯此行的重点是让中国放宽对葡萄酒和龙虾等几种澳产品的剩余贸易限制。在他出访之前，中国已取消了对包括煤炭、木材和大麦在内的几种澳大利亚产品的进口限制。尽管让澳大利亚出口商每年损失约130亿美元的大部分贸易壁垒已经被取消，但剩余壁垒仍使澳大利亚出口商每年损失约13亿美元。
澳大利亚贸易部长法雷尔（Don Farrell）在上周六与中国贸易部长会晤后表示，他预计针对澳大利亚海产品和红肉制品的剩余障碍将很快消除。
尽管澳中贸易关系的前景相对乐观，但阿尔巴尼斯也指出，中国政府需要实行自由和公平的贸易。他认为，如果所有参与方都同意维护以规则为基础的贸易体系，澳大利亚和其他国家都将会受益更多。
这位澳总理周日在上海说：“这就是为什么我们继续高度重视世贸组织，它作为一个独立的、受人尊敬的裁判所的作用对我们所有人都有益。”
中国国务院总理李强在上海进博会上发表讲话时说，中国坚持这些原则，并表示中国政府将寻求加入区域自贸协定《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。
对此，阿尔巴尼斯表示，李强的言论非常积极，但他强调，包括中国在内的任何国家“都必须证明自己能够达到协定的高标准”。
一些专家表示，堪培拉很可能会对支持中国加入该地区贸易协定保持谨慎态度。澳中关系研究院（Australia-China Relations Institute）的研究人员科林森（Elena Collinson）说：“在葡萄酒、龙虾以及一系列牛肉产品限制等贸易障碍依然存在的情况下，澳大利亚不太可能支持中国加入CPTPP的申请，尽管两国关系稳定所取得的进展为在不做出承诺的情况下谨慎地重新审视这一问题铺平了道路。”
除了稳定双边贸易关系之外，各方还期待阿尔巴尼斯在与习近平的会晤中谈及一些分歧，包括澳大利亚公民杨恒均被中方拘押，以及中国在南中国海咄咄逼人的行为。
上周，杨恒均的家人敦促阿尔巴尼斯在访华期间通过谈判让杨恒均获释。信中称，杨恒均在狱中昏倒，还被告知他的肾脏有一个10厘米的囊肿。
洛伊国际政策研究所的尼拉姆表示，他希望阿尔巴尼斯在与习近平的闭门会谈中，就澳大利亚仍然认为存在的关键挑战有所涉及，包括杨恒均持续被拘押一事和中国在亚太地区的军事态势。他对DW说：“他（阿尔巴尼斯）处理这些问题的方式很重要。”
尼拉姆补充说：“我们可能会看到澳大利亚在公开声明中继续传递积极信息，但真正棘手的问题将在他与习近平私下会晤时提出。”
阿尔巴尼斯说，在为期四天的访问中，他为澳大利亚在贸易、人权、地区和全球问题上的利益进行了倡导。他说，“虽然我们之间存在分歧，但澳中都能从合作与对话中受益”，并补充表示，双方同意在贸易、气候变化和农业方面开展合作。显然，这位澳总理希望以积极的姿态结束为期四天的访问。
澳中关系研究院的研究人员科林森说，澳大利亚政府提升外交关系的做法有助于在北京和堪培拉之间建立稳定关系的阶梯。她对DW说：“阿尔巴尼斯政府在期望管理方面表现出了特别的能力，确保了两国关系的精确管理，并没有在密切关系方面走得太远。”
除了阿尔巴尼斯政府为稳定两国关系所做的努力之外，科林森还表示，中国政府在多方面所面临的压力迫使北京“为与澳大利亚的关系注入一些稳定性”，因为澳大利亚不仅是美国的重要盟友，而且还为中国提供了稳定的资源供应。她解释说，这就要求中国以开放、有所让步的态度对待澳中之间分歧，澳大利亚在阐述分歧领域时立场坚定。
在科林森看来，阿尔巴尼斯此行可被视为取得成果，因为“它进展顺利”。科林森说：“这是两国关系恢复成熟的标志。”
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