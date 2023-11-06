阿尔巴尼斯会见习近平 澳中关系回暖

（德国之声中文网）阿尔巴尼斯周一（11月6日）在北京与习近平举行了会谈。他是7年来第一位访华的澳大利亚总理。

据澳大利亚广播公司（ABC）报道，会谈超过了原先预定的一个小时。阿尔巴尼斯周一在开场发言时，称赞两国关系取得了 “毫无疑问非常积极的”进展。阿尔巴尼斯在会后的新闻发布会上表示，会谈的氛围是热情而积极的。他表示已向习近平发出访澳邀请，而习近平也再度邀请他在未来访华。

去年5月阿尔巴尼斯出任总理以来，澳中两国都在寻求重新调整双边关系，北京取消了对澳大利亚商品的大部分限制，并表示希望与澳大利亚保持 "健康稳定"的关系。

稳定关系是双方利益

根据澳大利亚总理办公室的新闻稿，阿尔巴尼斯在会谈中对习近平表示，“对于澳大利亚与该地区其他国家，中国经济的稳定增长及其与世界的持续接触，符合澳大利亚的利益。”阿尔巴尼斯也表示，在出现分歧时“进行沟通非常重要”。

据ABC报道，习近平说，阿尔巴尼斯本次访问表现出他对中澳关系的重视。他提到澳大利亚前总理惠特拉姆50年前的首次正式访华，并说 “现在我们又开启了中澳关系新的50年，你这次访问可以说是承前启后，继往开来。”

习近平提到了去年与澳大利亚总理在巴厘岛G20峰会上会面。“那一次谈得很好，“他说：“我们当时同意两国应该以一种成熟的方式打交道。在双方的共同努力下，两国恢复了各领域的交流，解决了一些问题。中澳关系走上了改善发展的正确道路。”

阿尔巴尼斯则告诉习近平，自去年两人在印尼G20峰会会晤以来，"贸易交流更加自由，使两国都能获益"。

习近平警告“脱钩”、“小圈子”

习近平在会谈中表示，中澳两国可以成为“相互信任、相互成就的伙伴”，并应在从亚太地区安全到气候变化等各个方面开展合作。他强调“健康稳定的中澳关系，符合两个国家共同利益，也符合地区国家的共同期待”。

据新华社的新闻稿，习近平还批评了“小院高墙”、“脱钩断链”，或者“去风险”，称其本质上都是保护主义，“违背市场规律、也违背人类社会发展潮流”。他还对“小圈子”、“小集团”发出警告称，“对那些把亚太地区搞乱的企图，我们一是要警惕，二是要反对”。

这显然是针对美国的亚太地区巩固和深化经济和安全盟友关系的努力，例如美、澳英组成的3方安全伙伴关系“奥库斯”（AUKUS）。这一新的联盟形式让北京大为不满。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



阿尔巴尼斯此前承认有必要对两国之间的差异保持 "清醒的认识"，并表达了他认为两国在战略上并不一致的观点。“我们需要在力所能及之处合作，在必要的地方保持分歧”，他这样总结澳大利亚政府对华关系的原则。

“浪子回头”的中国叙事

据澳大利亚媒体之前的报道，阿尔巴尼斯与习近平的会谈会涉及贸易、关税、人权、气候变化和地区安全等众多议题。阿尔巴尼斯曾表示，他将就在中国被关押四年的澳大利亚作家杨恒均的情况提出关切，希望他的问题能得到尽快解决。

法新社引述专家分析指，北京利用澳大利亚总理的这次访问，力图把自己展示成"一个友善和宽宏大度的伙伴，欢迎任性的朋友回头"。亚洲协会澳大利亚分会常驻学者冯康云（Courtney J.Fung）指出：“中国不想纠缠于对其经济胁迫或人质外交的批评。”

总部设在华盛顿的史汀生中心研究员孙云则说，北京希望将此次访问描绘成澳大利亚“承认其先前的错误，并做出了正确的选择”。

（综合报道）

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