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北非国家，于1962年从法国殖民统治下获得独立。
首都阿尔及尔。
以色列政府要求国际社会提供支援，帮助该国应对耶路撒冷西部地区森林大火。有消息称，此次严重火灾也可能是人为纵火的结果。
在伊拉克和黎巴嫩、以及此前在苏丹和阿尔及利亚的持续性示威让人想起2011到2012年的“阿拉伯之春”。德国之声编辑Rainer Sollich提出一个问题：它们是否也同样会失败？
阿尔及利亚总统大选临近，执政多年的现任总统布特弗利卡再次竞选连任成为争议话题。反对这位长期执政者再次竞选的抗议呼声高涨。现在布特弗利卡对此进行了表态。
在阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥是否存在着政治迫害？这些国家是否安全？虽然就这些问题一直没有得出答案，但是2018年仍有更多的难民被遣返回这些国家。
一架军用飞机周三在阿尔及利亚首都阿尔及尔附近坠毁。据阿尔及利亚国防部提供的数字，坠机事故已造成至少257人死亡。
被警方认定在哥廷根策划恐怖袭击的两名男子法庭败诉，从而将被遣送，而这名阿尔及利亚人和尼日利亚人都是在德国出生。
包括20名儿童在内的34名尼日尔难民在试图穿越撒哈拉沙漠时丧命。尼日尔内政部通报说，在毗邻阿尔及利亚的大漠中发现了遇难者。
德国联邦议院决定，摩洛哥、阿尔及利亚和突尼斯应被划分为“安全原籍国”。联邦政府希望以此降低避难申请数量。
眼下主要是穆斯林知识分子在对伊斯兰极端主义提出警告。这是偶然现象吗？Kersten Knipp认为，如果是这样，这无异于文化上的种族隔离。
为了减少向北非国家遣返难民过程中的障碍，德国联邦内政部长德迈齐埃迅速出访了摩洛哥和阿尔及利亚。这两个国家纷纷表示，今后将重新接收那些自称为叙利亚难民或者在德国无法获得难民身份的本国国民。
联邦内政部长本周对北非国家展开访问，预定就移民遣返问题与摩洛哥、阿尔及利亚和图尼西亚进行谈判。德国正面临巨大的移民压力，在遣返不合资格的移民时更遭遇重大困难。
目前联合执政的德国社民党要求，通过向有关政府施压，尽快遣返申请避难被拒的北非人。德国副总理加布里尔威胁，若北非国家不愿接收在德国申请避难被拒的国民，德国将取消其发展援助。
德国联邦刑警局局长慕尼希在接受《图片报》周日版采访时表示，德国难民营里的犯罪率“显著”增加，但是，犯罪案件的增长速度远远不及新来难民的增长速度。他不希望外界得出一个错误的印象。
德国联邦刑警局公布的消息称，科隆跨年夜大规模刑事案件犯罪嫌疑人之间曾相互联络，但这些案件不属于有组织犯罪。
发生在法国巴黎的恐怖袭击，也让德国的相关机构高度紧张。德国西北部的一难民营内，一名来自阿尔及利亚的难民在恐怖袭击前就放出话来，称巴黎即将血流成河。而之后，警方在他房间内发现了一张神秘字条。
根据斯德哥尔摩和平研究所的最新数据，中国已是世界第三大武器出口国，仅次于美国和俄罗斯。而苏丹、摩洛哥和阿尔及利亚则是中国在非洲的大客户。
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